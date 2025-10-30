ATS galasında 77 yılın bağış rekoru kırıldı, ABD’deki Türk öğrencilere umut aşıladı

BU yıl 77’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan The American Turkish Society (ATS-Amerikan Türk Cemiyeti) yönetim kurulu 28 Ekim 2025 gecesi New York’ta (ABD) gerçekleşen gala öncesi Direktörler Eş Başkanlar Suzan Sabancı ve Linda Wachner başkanlığında toplandı.

Başkan Yardımcısı Kerem Kamışlı, yönetim kurulu üyelerinden Barbaros Karaahmet, Cenk Ulu’nun da katıldığı ATS yönetim kurulu toplantısında Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın danışmanı, gala gecesinin sunucusu Ali Arıkan’ın hazırladığı not üzerinden bağışlar ve burslar gözden geçirildi:

Geçen yılki gala gecesinde 160 bin dolar toplandı. Masa satışlarından elde edilen gelir de 240 bin dolardı. Böylece geçen yılki galadan elde edilen kaynak 400 bin doları buldu.

ATS, 2025 yılı programlarına toplam 410 bin dolar tahsis etti. Bu kaynağın 250 bin doları ile 20 öğrenci desteklendi.

Ayrıca 20 bin dolarlık fon ile “The Things You Kill” adlı bağımsız film yapımına katkı sağlandı. Film, “2025 Sundance Film Festivali”nde “Dünya Dramatik Yarışması Yönetmenlik Ödülü”nü kazandı.

Toplantıda burs programları ele alındı:

Promising Turks Fund (Gelecek Vaateden Türkler Fonu): 2022 yılında hayata geçirilen bu fona başvuru kriterleri şöyle:

STEAM (Bilim, Teknoloji, Eğitim, Sanat ve Matematik) alanında eğitim görenler,

ABD’deki üniversitelerdeki Türk öğrenciler ve kabul almış olanlar,

Bu fon, bursiyerlerin ulaşım, konaklama ve yaşam giderlerinin bir kısmını karşılamak için ek mali destek olarak tasarlandı.

Bu fona 2025 yılı için 200 bin dolar kaynak ayrıldı, 130 bin dolar ile 11 öğrenciye destek sağlandı.

Başkan Yardımcımız Kerem Kamışlı ce Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Negrin, bu yılki seçici komiteyi oluşturdu.

ATS Film, TV and New Meda Fund (ATS Film, TV ve Yeni Medya Fonu): Geçen yıl hayata geçirilen bu fon ile film, televizyon ve medya alanlarında eğitim gören veya bu alanlarda üretim yapan öğrencilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bağımsız film yapımlarına da destek veriliyor.

2025 yılı için bu fona 140 bin dolar ayrıldı. 20 bin dolar ile iki öğrenciye destek verildi.

Arif Mardin Fellowship (Arif Mardin Bursu): ATS’te uzun süre Başkan Yardımcısı olarak görev yapan dünyaca ünlü müzik insanımız Arif Mardin anısına 2007’de başlatılan bu burs ile genç Türk müzisyenlerin Boston’daki Berklee College of Music’te 5 haftalık yaz programına katılmaları sağlanıyor. Programın öğrenci başına maliyeti 9 bin 150 dolar.

2025 yılında bu burs için 40 bin dolar ayrıldı, 3 öğrenciye destek sağlandı.

Ahmet Ertegün Memorial Scholarship (Ahmet Ertegün Anısına Burs): Atlantic Records’un kurucusu ve ATS’in uzun yıllar başkanı olan Ahmet Ertegün anısına başlatılan burs ile Juilliard’da müzik alanında lisans veya lisansüstü eğitim gören Türk kökenli yetenekli öğrenciler destekleniyor. Bu kapsamda her bursiyere 10 bin dolar katkı veriliyor.

2025 yılında 3 öğrenciye 30 bin dolar burs verildi.

SVA Artsits Residency Programs (SVA Sanatçı Rezidans Programları): ATS’in 2004 yılından beri “School of Visual Arts” (SVA) ile yürüttüğü işbirliği sayesinde bugüe kadar 15’ten fazla Türk sanatçının atölye programlarına katılması sağlandı. SVA, Türk sanatçılara öğrenim ücreti muafiyeti tanıyor. ATS, sanatçıların vize, seyahat, konaklama, yaşam giderleri ve program katılımına ilişkin fon desteği sağlıyor.

2025 yılında bir öğrenciye 20 bin dolarlık burs desteği verildi.

Suzan Sabancı’nın davetiyle Ertuğrul Özkök, Mehmet Yılmaz ve Şelale Kadak’la birlikte katıldığımız galada önce bursiyerlerden bazılarının görüntülü mesajları ekrana yansıdı:

Lara Çelik: Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bilimde ve tıpta etik değerler konusunda master yapıyorum. ATS sayesinde eğitimimi sürdürebiliyorum.

Hakan Güleç: New York Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği doktorası yapıyorum. Özellikle kablosuz iletişim teknolojilerine yoğunlaşıyorum.

Ceren Düzgün: Syracuse Üniversitesi’mde Uygulamalı Matematik ve Fizik bölümünde okuyorum. ATS’ten aldığım burs, hedeflerime ulaşmak için beni motive ediyor.

Egemen Aray: Chicago Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler alanında master yapıyorum. ATS bursu sayesinde finansal sıkıntı baskısı azalıyor.

Tuğrul Ekin Yavuz: Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde ortak master programındayım. Finansal özgürlüğümü sağlamama bağışçıların büyük katkısı var.

Çağla Demirbaş: Columbia Üniversitesi’nde film okuyorum. ATS’in de desteği ile rüyalarım gerçekleşiyor.

Orçun Doğmazer: Columbia Üniversitesi’nde uluslararası ve halkla ilişkiler okuyorum. ATS bursu hayatımı değiştirdi, umut Verdi.

Emre Şener: Juilliard School of New York’ta master yapıyorum. ATS destek vermese burada olamazdım.

Ardından Hollywood’da yönettiği müzayedelerle öne çıkan Harry Santa-Olalla’nın yönettiği bağış toplama seansına geçildi. Fransa’nın şarap üretim kenti Bordeaux’ta 10 kişilik ağırlama, Bebek Otel, Maça Kızı (Bodrum), Mandarin Oriental’de konaklama Dilek Hanif’ten bir gece elbisesi ve THY’de business bileti kapsayan 2 kişilik Türkiye seyahati, Miami/Art Basel’de iki kişilik ağırlama, İtalya’nın şarap üretim merkezlerinden Toskana’da 8 kişilik konuk ağırlama, seramik sanatçımız Elif Uras’ın worshop’una katılması da içeren “New York deneyimi” açık artırmaya sunuldu.

Harry Santa-Olalla, bağış yarışını 466 bin 500 dolar toplanmasını sağlayarak noktaladı…

Masa satın almalarıyla sağlanan gelir de eklenince toplanan kaynak 1 milyon 180 bin doları buldu…

Ali Arıkan, ATS’in 77 yıllık geçmişindeki benzer etkinliklerde toplanan kaynakları taradı, bu yılki galada tüm zamanların bağış rekorunun kırıldığı anlaşıldı.

Böylelikle ABD’de öğrenim gören Türk öğrencilerin ATS’ten daha fazla bursa ulaşma umudu artmış oldu…