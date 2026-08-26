Avantajlı tecil ve taksitlendirmede son günler

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16 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, 16 Haziran 2026 tarihine kadar ödenmemiş olan bazı amme alacakları için, daha düşük faizli bir tecil uygulaması öngörüldü. Borçluların bu tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmeleri için, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Avantajlı bu tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanabilmek için son günler olduğunu dikkate alarak, uygulamayı hatırlatmak ve özetlemek isterim.

Kapsama giren alacakların türü ve vadesi

Tebliğde öngörülen tecil ve taksitlendirmenin kapsamına, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026 tarihine kadar ödenmemiş olan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları giriyor.

Kapsam dışı alacaklar

Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları tebliğin kapsamı dışında.

Başvuru süresi ve şekli

Borçluların tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmeleri için, durumlarına uygun, Tebliğ ekindeki dilekçeler (EK: 1, 2) ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, aşağıdaki yöntemlerden biriyle başvurularını yapabilirler:

- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr), dijital vergi dairesi (dijital.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda.

- Borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak.

Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekiyor.

Tebliğe göre, borçluların vergi dairesine olan tüm borçları için tecil talebinde bulunmaları şart .

Taksit sayısı

Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar, ilk taksit Eylül/2026 ayından başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödenecek.

Taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlenecek.

Çok zor durum haline göre taksit sayısı

Borçluların çok zor durum hallerinin tespitine yönelik Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi’nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde taksit sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiş durumda:

a) Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarının;

0,50 veya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte,

0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte,

0,30 veya 0,30’dan küçük olması durumunda 72 eşit taksitte,

ödenecek.

b) (i) bendi kapsamında olmayan borçluların borçları 48 eşit taksitte ödenecek.

Alacak türüne göre taksit sayısı

Borçluların banka ve sigorta muameleleri vergisi ve katma değer vergisinden olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecek.

Borçluların hukuki statüsüne göre taksit sayısı

Tebliğe göre, aşağıdaki kurum ve kuruluşların borçları 72 eşit taksitte ödenebilecektir.

- İl özel idareleri

- Belediyeler

- Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile

- Yukarıda sayılan kuruluşlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişiler.

Faizi oranı

Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için uygulanacak tecil faiz oranı yıllık %29 .

1 Eylül 2026 sonrası yapılacak tecillerde tecil faiz oranı, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, %39 olarak uygulanacak. Dolayısıyla geçici dönemde yapılacak başvurular için faiz oranı 10 puan daha avantajlı.

Teminat uygulaması

Tebliğ kapsamında yapılacak tecillerde 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre belirlenmiş olan teminat uygulaması geçerli.

Bu çerçevede, yapılacak tecil ve taksitlendirmede;

- 10 milyon TL’nin altında (bu tutar dahil) olan amme alacakları için teminat alınmayacak,

- 10 milyon TL’nin üstünde olan amme alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınacaktır.

Tecil yetkisi

Tebliğ kapsamında yapılacak tecil başvuruları, borç tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürleri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak . Ancak, tutarı 10 milyon TL’yi geçmeyen amme alacakları için yapılacak tecil taleplerine yönelik işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemleri üzerinden doğrudan yapılabilecek.

Ödeme planı

Tecil edilen borçlar için borçlulara, ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini gösteren ödeme planı verilecektir.