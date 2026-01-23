AVM’de elektrik faturasına taktı, elektrik üretimine girip enerjide büyümeye seçti

MUSTAFA Ünal, erken yaşta babasını kaybedince muavinlik günlerinden hareketle şehirlerarası yolcu taşıma alanında girişimciliğe soyundu. 1989 yılında Yozgat’ta Ses Turizmi kurdu, 1 otobüsle kolları sıvadı.

Mustafa Ünal, Yozgat’ta başladığı işinin merkezini zamanla İstanbul’a taşıdı, filosundaki otobüs sayısı 100’ü aştı. Gün geldi, rekabette ayrı cephe açarcasına, kendi rakip şirketini bile kurdu.

Derken Erzurum’dan bir arazi teklifi aldı. Araziyi inceledi, bir alışveriş merkezi projesi hazırladı. Palerium AVM’yi hizmete açıp, öğrencileri çekebilmek için ABD’den bowling salonu getirtip kurdu.

Mustafa Ünal, Palerium AVM projesiyle dikkatleri çekince Erzurum Otogarı’nı işletmesi teklif edildi. Erzurum Otogarı’nı 2010’da devraldı, inşaat süresi dahil, 13 yıl işletti. 2023 yılında Erzurum Otogarı’ndan çıktı.

Bu arada Palerium AVM’deki elektrik faturasından bunalan Mustafa Ünal, önce özel tedarikçiden hizmet aldı. Sonra öz tüketim planıyla lisanssız santral kurma izni aldı. Aşkale’de 5 MW’lık güneş enerjisi santralı (GES) kurdu. Böylelikle enerji sektörüne giriş yaptı.

Mustafa Ünal, Palerium AVM’de süresi dolunca yeniden ihaleye girmedi, enerjide büyümeyi kafasına koydu:

- Kızlarım büyüyor. Onlara zor iş bırakmamak en iyisi. Enerjiye odaklanalım.

Bu kararla birlikte elektrik tedarik işine de girip, 2022’de ortaklıkla Reges Elektrik’i kurdu. 2023 yılında şirket tümüyle Ünal ailesine geçti.

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören’le grubun öyküsünü, enerjide ulaştıkları noktayı, gelecek planlarını konuştuk:

- Küçük bir ekibiz ama elektrik tedarik tarafında ilk 10’a girdik. Ayrıca iki santral kurduk.

Grubun otobüs işini sordum, yanıtladı:

- Ses duruyor. 110 otobüs vardı. 35 otobüsü önde gelen şehirlerarası otobüs şirketine kiralık olarak verdik.

Grubun işlerini şöyle özetledi:

- Enerji, inşaat ve Ses üzerinden leasing… İnşaatta, küçük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz.

Reges’in grubun çatı şirketi olacağını kaydetti:

- 2026’da Reges Üretim A.Ş.’yi kuracağız.

Elektrik tedarik işini biraz daha açtı:

- Üreticilerle ikili anlaşmalar yapıyoruz. Alımı elektrik borsasından gerçekleştiriyoruz. 45 gün önceden alımı gerçekleştiriyoruz. Böylece uygun fiyat oluşabiliyor. Alıp tedarikini yaptığımız elektriğin yüzde 60-70’ini yenilenebilir enerji oluşturuyor.

Elektrik tedarik işinin nakitle döndüğünü vurguladı:

- Tedarik işi bize nakit gücü sağladı. O güçle elektrik üretimine de girebiliyoruz.

Rüzgar enerjisi (RES) vasıtasıyla dışa açılmayı da düşündüklerini aktardı:

- Önce İspanya, Portekiz, Hollanda gibi ülkelerde yatırımı araştırdık. Sonra Balkan coğrafyasına odaklanmayı gündemimize aldık.

Reges Elektrik’in cirosunu merak ettim, paylaştı:

- 2024 yılı ciromuz 3.2 milyar liraydı. 2025 yılında 6 milyar lirayı aştı.

Mustafa Ünal’ın Erzurum’daki AVM’de karşılaştığı elektrik faturasına takılması, ailenin elektrik üretim ve tedarik işine girmesinin yolunu açtı.

Mustafa Ünal’ın “Kızlarıma zor iş bırakmayayım” yaklaşımı, ailenin Reges’le enerji sektörüne odaklanmasını sağladı, elektrik tedarikinde Türkiye’de ilk 10’a girmesine kadar uzandı…

Cansu Ünal Öngören’in anlattıklarına bakılırsa Reges, enerji sektöründe daha da büyüyecek gibi görünüyor…

Kırşehir’de 90 milyon Euro’ya RES kuracak

REGES Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören, Kırşehir Demirli’de rüzgar enerjisi (RES) yatırımı yapmak üzere lisans aldıklarını bildirdi:

- Demirli’de 10 türbin kuracağız. 90 milyon Euro’luk bir yatırım olacak.

Reges Elektrik, Demirli RES projesindeki türbinler için Enercon’la anlaşma imzaladı. Enercon, Reges Elektrik’e her biri 7 MW gücünde 10 adet türbin tedarik edecek. Reges Elektrik böylece ilk RES projesinde 70 MW’lık kurulu güce ulaşacak.

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, Enercon’la imzaladıkları anlaşmayı şöyle değerlendirdi:

- Enercon ile gerçekleşen bu işbirliği, yüksek verimliliğe sahip ve geleceğe dönük teknolojilerle yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütme vizyonumuzla örtüşüyor.

Mustafa Ünal, Demirli RES’in çevresel ve ekonomik etkisine değindi:

- Demirli RES faaliyete geçtiğinde yıllık 80 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunu önlemiş olacak. Projenin ilk 10 yılında 23 milyon dolar katkı payı, 25 yılda da 20 milyon dolar şebeke kullanım ücreti öngörülüyor.

4 kız kardeşiz, 3’ümüz işin içindeyiz

REGES Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören, babası Mustafa Ünal’ın Ses Turizm’i kurarken ilk otobüsünün dedelerinden kalma olduğunu aktardı:

- Babam işi kurduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme’yi bitirmiş.

Ailesinin Boğazlıyanlı olduğunu kaydetti:

- Biz 4 kız kardeşiz. En küçüğümüz Nehir, mimarlık okuyor.

Diğer kız kardeşlerinin şirketteki görevlerini sıraladı:

Özge Ünal: Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi Aysu Ünal:Bütçe-planlamaya bakıyor.

Eşinin avukat olduğunu belirtti:

- Benim eşim şirketimizin işleriyle ilgilenmiyor. Aysu’nun eşi şirkette bizimle birlikte çalışıyor.

Sektörde görev yapan kadın oranının düşük olduğunu kaydetti:

- Sabancı Vakfı ve Limak, sektörde kadın oranının yükselmesi için çalışmalar yürütüyor. Biz de Kültür Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Karar verici pozisyonlar için kadınları yetiştirmeyi planlıyoruz. Çünkü, sektörde icrada görev yapan kadın oranı yüzde 8.

Kendisinin ve iki kız kardeşinin başka şirketlerde staj yapıp deneyim kazandığını vurguladı:

- Babama hep, “Biz hazır yiyecek kızlar mıyız?” dedik. Çalışmadan duramayacağımızı söyledik. Öyle de yapıyoruz.

Bir dönem akademisyen olmayı düşündüğünü aktardı:

- Yeditepe Üniversitesi’nde lisans, Galatasaray Üniversitesi’nde de lisans üstü eğitimimi tamamladım. Marmara Üniversitesi’nde doktoramı tamamladım. Akademisyen olmayı da düşündüm ama Reges Elektrik’te görev yapmayı seçtim.

Güneş paneli üretimine giriyor

REGES Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören, elektrik üretim ve tedarikinden teknoloji yatırımına da uzanacaklarını bildirdi:

- Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) güneş enerjisi paneli üretmek üzere yatırım planlıyoruz.

Yatırıma ne zaman başlayacaklarını sordum, yanıtladı:

- Bir yıl sonra yatırıma başlamayı hedefliyoruz.