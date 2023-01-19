AVM’lerdeki ortak giderde ‘hukuk’ konuşacak

Geçtiğimiz hafta Ekonomi Kulisi’nde Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın yönetimini yaptığı alışveriş merkezlerindeki perakendecilere yürüttüğü ‘ortak gider’ diplomasisini kaleme almıştım. Rönesans yönetiminin, kira sözleşmesinde belirlenmiş oranlarda fatura edilen ortak gider bedeli katılım payları ile Yönetmelik uyarınca belirlenen ortak gider katılım payları arasındaki farkı artık üstlenmeyeceğini ve fatura edeceğini AVM’lerindeki perakendecilere bildirdiğini yazmıştım.

Sektörde diğer alışveriş merkezlerinin de bu yolu izleyeceği konuşulmaya başlandı. Ancak bu gelişmeler yaşanırken alışveriş merkezleri ile perakendecilerin bitmek bilmeyen ortak giderler sorununa ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi önceki gün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen kanun tabir yerindeyse perakendecilerin elini güçlendiriyor. Zira komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan giderler ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler ortak gider olacak. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden yalnızca bu giderler için katılım payı tahsil edilebilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider niteliğine haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edilemeyecek. Alışveriş merkezi maliki veya yönetimi, her yıl bir önceki yıla ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderecek. Raporda ortak gelir ve giderlerin tür ve tutarları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak gider katılım payları ile ilgili bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilere yer verilecek.

‘Bu konu 2023 yılında tamamen kapanacak’

Son gelişmeleri konuştuğumuz Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kanun teklifi sayesinde ortak gider sorununun bir daha konuşulmamak üzere biteceğini söyledi. Öncel, sözlerine şöyle devam etti: “Ortak giderler konusunda asıl sorun bizim, ne harcandığını göremememiz. Çünkü ortada bir hesap yok. Ekonomik şartlar ortada, biz de kimse mağdur olmasın diyoruz. Biz de artan masrafların farkındayız. Ama 2022 yılı hesaplarını daha 2023 Mart’ında alacağız. Onu da detaylı alamıyoruz. Çünkü detaylı fatura bizimle paylaşılmıyor. Dolayısıyla şu anda en önemli konular şeffaflık ve masrafları doğru yönetmek. Bir yöneticiyle yapılabilecek işi dört yöneticiyle yaparsanız masraf da ona göre katlanır. Şu da var, bütün bunların sonucu hep maliyet, maliyetin sonucu da hep enflasyon. Bunu unutmayalım. Az arttı, çok arttı hiç bunlara girmiyoruz. Bir lira dahi olsa bizim için ödemeyin, biz payımıza düşeni öderiz. Ama hesapları şeffaf olarak önümüze koyun diyoruz. Amacımız suhuletle sorunların tüketiciye yansımadan çözülmesi. Kanun teklifi komisyondan geçti. Bu teklif yasalaştığında perakendecinin eli daha da güçlenecek. Artık perakendeci hukuken kanunun getirdiği yaptırımlarla beraber her türlü hakkını kullanacak. İnanıyoruz ki yeni kanunla ortak giderler konusu 2023 yılında bir daha konuşulmamak üzere bitecek.”