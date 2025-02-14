Avrupa güzel günleri fiyatlıyor

ABD’de enflasyon çarşamba günü beklentinin üzerinde gelince, ‘‘Fed bu sene faiz indirimi yapmayabilir’’ algısıyla EUR/USD paritesi düştü. Dolar bu kazançlarını sonra verdi. Euro, yılbaşından beri, sanki daha fazla düşmeyi reddediyor. Küresel yatırımcılar euro cinsi finansal varlıklardan öylesine nefret ediyorlar ki, bazen ‘‘Bu varlıkları satacak kimse kalmadı’’ diye düşünüyorum.

Son yıllarda performans açısından geride kalanlar Avrupa ve Çin varlıklarıdır. İki bölge için pozitif beklentilerimi paylaşmıştım. Çin’de kapsamlı bir teşvik paketi açıklanabilir. Bunun temel gerekçesi, tüketim tarafının zayıf olmasıdır. Çin’deki son gelişmeler bu görüşümü pekiştiriyor. Elektrikli otomobil üreticileri; ön ödemesiz, sıfır faizli, beş yıl vadeli kredi veriyorlar. Bazı üreticiler bu kampanyalara sigorta teşvikini ekliyorlar. Bu gelişmelere bakılırsa, Çinli tüketicilere acil destek vermek gerekiyor.

Zayıf ekonomik verilere rağmen, Avrupa ve Çin endeksleri yılbaşından beri müthiş bir performans gösteriyorlar. Çin’de Deepseek rüzgârının etkisi yadsınamaz. Avrupa’da bankacılık endeksi sene başından beri yüzde 15 yükseldi. Diğer sektör endeksleri de iyi durumdalar. BİST’te, yatırımcısını aylardır üzen köklü şirketlerimiz var. Bu işletmelerin operasyonlarının Avrupa ekonomisine duyarlı olması etkiliyor. Avrupa endeksleri, ekonomide gelecek güzel günleri fiyatlıyor olabilir.