Avrupa’da KOBİ'lerin yüzde 75'i yenilenebilir enerjiye geçmek istiyor

Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) tarafından yayınlanan yeni bir ankete göre, Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin yarısından fazlası, işlerini tehdit eden enerji faturalarının nedeninin ülkelerinin fosil yakıtlara olan bağımlılığı olduğunu düşünüyor. KOBİ’ler kendi enerjilerini üretmelerine yardımcı olacak yenilenebilir enerji programlarına yatırım yapılmasını istiyor.

YouGov tarafından Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve Polonya'da gerçekleştirilen araştırma, KOBİ'lerin üçte ikisinin yüksek ve değişken enerji maliyetleri karşısında mal ve hizmet fiyatlarını arttırmak zorunda kaldıklarını ve kendilerini korumak için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çözümlerine yöneldiklerini ortaya koyuyor.

KOBİ'ler özel sektördeki istihdamın üçte ikisini oluşturuyor ve sadece AB'deki işletmeler tarafından yaratılan toplam katma değerin yarısından fazlasına katkıda bulunuyor.

KOBİ’lerin çoğu, işten çıkarma yapmamak için çok mücadele ettiklerini söylüyor ancak artan enerji faturalarının kârlarını ve üretkenliklerini düşürdüğü da aşikar.

Her dört işletmeden üçü, kendilerine destek verilmesi ve idari engellerin kaldırılması halinde enerji dönüşümünden faydalanmaya hazır.

KOBİ’ler yüksek enerji maliyetleri altında eziliyor

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanyacısı Duygu Kutluay’ın anket sonuçlarına yönelik yaptığı yorumlar şöyle:

"İstihdam yaratılmasına öncülük eden küçük ve orta ölçekli işletmeler Avrupa ekonomisinin can damarı. Bu işletmeler, değişken fosil yakıtlar nedeniyle yüksek enerji maliyetleri altında eziliyor. Bu anketten çıkan mesaj açık: KOBİ'ler yerel, yenilenebilir enerji projelerine önemli yatırımlar yapılmasını, kendi enerjilerini üretmelerine yardımcı olacak destekler verilmesini ve idari engellerin kaldırılmasını istiyor; böylece dayanıklılıklarını arttırarak işlerini canlandıracak çözümleri uygulamaya başlayabilirler."

Avrupa zanaat ve KOBİ’ler birliği SMEUnited'ın Genel Sekreteri Véronique Willems ise şunları söylüyor:"Artan enerji maliyetleri KOBİ'lerimizin hayatta kalması ve büyümesi için ciddi bir zorluk yarattı. Birçoğu Avrupa'nın sürdürülebilir bir ekonomiye geçişinde ön saflarda yer alıyor ve kendi yerel, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştiriyor. Ancak çoğu zaman bürokratik engellerle karşılaşıyorlar. KOBİ'lerin enerji faturalarının düşürülmesi için İklim ve Enerji için Kurumsal Sözleşme kapsamında olduğu gibi tarafsız teknik yardım, net ve teknolojiden bağımsız çözümler ve destek almaları çok önemli."

Yeşil dönüşüm için KOBİ’lere destek şart