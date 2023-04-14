Avrupa’da lideriz, şartları biz belirliyoruz

MAXION Jantaş ve Maxion İnci Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, 2022 yılı sonuna doğru Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü’nün de aralarında bulunduğu yönetim ekibiyle 2023’e dönük hedef ve planlarını belirlerken şu saptamayı yaptı:

- Otomotiv dünyada en kurumsal hareket eden sektörler arasında ilk sıralarda gelir. Ancak, pandemi otomotiv sektörünün bu konudaki dengesini bozdu. Bir günde 100 binlerce jantlık oynamalar söz konusu olabiliyor. Bu durum tedarik zinciri krizi etkisiyle ortaya çıktı.

Mustafa Zaim ve ekibi, 2023’e girerken kendilerini şöyle hazırladı:

- Belirsizlik en büyük sorun olacak. Adımlarımızı buna göre atmalıyız.

Zaim, bu yılın mart ayı başında şirketin şubat ayı verilerine baktı:

- 2023 yılına kötü bir beklentiyle girmiştik. Şubat 2023’ü rekorla geride bıraktık.

Tarihimizin en iyi şubat ayını geçirdik.

Ekibiyle bu durumu şöyle değerlendirdi:

- Belirsizliğin getirdiği kötü beklentiler gerçekleşmedi. Pandeminin getirdiği “yeni normal” bu olsa gerek. Bu duruma da alışmamız gerekiyor.

Koordinatör Başkanlığını Jak Eskinazi’nin yürüttüğü Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile düzenlediği “İhracat Buluşmaları” için Manisa’ya gittiğimizde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Aysel Yücel, Yaşar Kuş ve Gülsüm Erdem’le birlikte Maxion Jantaş-Maxion İnci tesislerinde Mustafa Zaim, Hakan Ünlü ve Kurumsal İletişim Takım Yöneticisi Ezgi Kesimli’ye konuk olduk.

Mustafa Zaim, iş hayatında 44’üncü yılının içinde olduğunu belirtti:

- Çelik fiyatlarının Avrupa’da bir yılda 2-3’e katlanıp yarıya indiğini hiç görmemiştim. Bu iniş çıkışları yönetmeye çalışıyoruz.

İhracatta fiyat tutturma sıkıntısını ortaya koydu:

- Avrupa’ya ihracatta döviz kurlarının seviyesi bizi rekabette zorluyor. Rekabet şansımız giderek kayboluyor.

Kuzey Afrika ülkelerinin otomotivde giderek öne çıkmaya başladığına işaret etti:

- Fas ve Cezayir, otomotiv sektöründen yatırım çekmeye başladı. Afrika’da işçilik maliyeti uygun. Lojistik açıdan Avrupa’ya çok yakın. Çin jantlarına Avrupa ülkelerinde anti damping vergisi konuldu. Çin de hemen Kuzey Afrika’da yatırıma yöneldi.

Hakan Ünlü araya girip, grubun jant tesisi yatırımlarını irdeledi:

- 2006’dan beri grubumuz 3 tane sıfır yatırıma imza attı.

Mustafa Zaim sürdürdü:

- Geçen yıl 2 yatırıma başladık. Birini tamamladık. Diğerinin de temelini attık.

Ünlü, grubun jant sektöründeki büyüklüğüne ilişkin rakamları paylaştı:

- 2022 yılı ciromuz 530 milyon dolar oldu. İhracatımız da 372 milyon dolara ulaştı. İhracatımızı yüzde 90’ı Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleşiyor.

Zaim, grubun jant pazarındaki büyüklüğünü şöyle tanımladı:

- Dünyada sayılı üreticiler arasındayız. Avrupa’da lideriz. Avrupa pazarında şartları biz belirliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Japonya’daki ana otomotiv üreticilerinin doğrudan dışarıdan ürün aldıkları tek jant üreticisi biziz. 1995 yılından beri çalışıyoruz.

44 yıl önceye döndü:

- Ben başladığımda 1.5 milyon dolarlık bir şirkettik.

Sonra Türkiye’deki üreticilerin tedarik konusundaki titizliğinin altını çizdi:

- Pandemide bile Türkiye’deki hiçbir tedarikçi yüzünden Avrupa’daki ana üreticilerin üretimlerinde aksama olmadı. Bu bizim önemli bir becerimiz.

Mustafa Zaim, elektrikli araçlara jant verdiklerini de bildirdi:

- Tesla’nın ve TOGG’ın jant tedarikçisiyiz.

Baskılanan kur düzeyi, maliyetler zorlasa da Zaim Ailesi, Manisa’daki üretimiyle dünya jant pazarında söz sahibi olmayı, Avrupa liderliğini sürdürüyor…

Ordulu Kaplan, MİAD’a 50 konteyner bağışladı

Mehmet Yılmaz - Mustafa Kaplan

ALCAS Metal Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, geçen hafta Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) kentte kurduğu “Konteyner Kent”i gezerken bir arkadaşını tanıştırdı:

- Mustafa Kaplan… Kendisi Ordulu, İstanbul’da deniz nakliyat işi yapıyor. Şirketinin adı Kaplan Denizcilik A.Ş.

Ardından ekledi:

- Mutafa Kaplan, MİAD’a 20 konteyner bağışladı…

Mehmet Yılmaz, önceki gün bir mesaj gönderdi:

- MİAD eski genel Sekreteri Hakan Odabaşı ve Ahmet Turan Koçer eşliğinde Mustafa Kaplan ile Malatya’da dolaştık. Mustafa kardeşimizin Malatya’ya ilk seyahati idi ve depremin acı yüzünü de ilk defa fiziki olarak gördü.

MİAD’ın konteyner kentiyle ilgili çalışmalarından etkilendiğini vurguladı:

- Mustafa Kaplan kardeşimiz MİAD’a ayrılan alanda boşluklar görünce 30 konteyner daha bağışlamaya karar verdi. Böylece bağışı 50 konteynere ulaşacak. Ek 30 konteyner 14 gün içinde kullanıma hazır hale gelecek.