Avrupa’nın kalitesi Türkiye’de konuşulacak

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kuruldu. Benim de gazeteciliğe başladığım 1990’lı yıllarda KalDer en popüler kurumlardan biriydi. Koç’tan Sabancı’ya Türkiye’nin en büyük gruplarının şirketleri, KalDer’in verdiği Kalite Ödülü’nü almak için kıyasıya yarışırdı. Büyük gruplar KalDer’in kongrelerini destekler, finansman konusunda sıkıntı yaşanmasına fırsat vermezdi. Zamanla KalDer de Kalite Ödülü de popülaritesini yitirdi. Hem dünya hem şirketler sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, küresel iklim değişikliği gibi konulara yoğunlaşmaya başladı. Büyük grupların desteği de eskisi gibi olmayınca finansman sorun olmaya başladı. Sadece iki günlük kongrenin salon kirası 2 milyon TL, günde üç kez verilecek kahve ve kurabiyenin bedeli 1,8 milyon gibi rakamlara ulaşınca sıkıntı arttı. Geçen yıl Kalite Kongresi, 30 yılın ardından İstanbul dışında gerçekleştirildi. İstanbul’daki ekonomik şartların ağırlığına karşın Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi, KalDer’e Kocaeli Kongre Merkezi’ni ücretsiz tahsis etti. Kongrenin bu yıl da Kocaeli’nde yapılması planlanıyor. Kongrenin ana teması üzerinde ise çalışmalar devam ediyor.

31 yıldır ayakta olan KalDer’in başında 2021 yılından bu yana Yılmaz Bayraktar var. Devlet parasız yatılı sınavını kazanarak Diyarbakır Maarif Koleji’nde okuyan Bayraktar, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere’de University of Wales Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayan Bayraktar, 1979’da iş yaşamına başladığı Tüpraş’a 2006’da özelleştirilmesi sırasında Genel Müdür Yardımcısı olarak yeniden döndü.

“Atatürk Kültür Merkezi’nde yapmak istedik, uygun değilmiş”

Önceki dönemlerde KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerinde bulunan Bayraktar, tabir yerindeyse var gücüyle KalDer’in sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden sivil toplum kuruluşu olma misyonunu toplumun ve iş hayatının geniş kesimlerine yaymak için çalışıyor.

Yılmaz Bayraktar ve KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül ile buluştuk ve projelerini konuştuk. Kalite Kongresi’ni Kasım başında yapmayı planladıklarını anlatan Bayraktar, bu kongrede sürdürülebilirlik ve medya mükemmellik ödülleri vereceklerini anlattı. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik ilkelerine uygun dizi, belgesel ve haberlere ödül vereceklerini kaydeden Bayraktar, iş dünyası ve kalite yolculuğu için önemli bir haberi de şöyle verdi: “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) ile geçen hafta bir toplantı yaptık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı şerefine 2024 kongresini İstanbul’da yapacaklar. Nisan sonu veya mayıs başında görkemli bir kongre olacak. Yeni EFQM modeli 2024 yılında güncellenecek. Onu da İstanbul’da açıklayacaklar. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılmasını istedik ancak uygun olmadığı için bu isteğimizi hayata geçiremeyeceğiz.”

‘Biz bu işten para kazanmıyoruz, görevi bu olan tüm kesimleri sahaya davet ediyoruz’

Yılmaz Bayraktar, ihracata büyük katkı sağlayan KOBİ’lerin verimliliğinin ihmal edildiğini söyledi ve ekledi: “Bugün Türk KOBİ’lerinin Avrupa’da rekabet edebilmelerinin tek sebebi Çin’in çökmesi. Yeşil belgeden karbon ayak izine önümüzdeki dönemde tüm önemli konular KOBİ’lerin önüne gelecek. Paris Anlaşması’nı imzaladığımız için karbon ayak izi konusunda ton başına 40 euro para verecekler ama bunu bilmiyorlar. KOSGEB dahil tüm kesimleri sahaya davet ediyoruz. Biz bu işten para kazanmıyoruz, ülkemiz için yapıyoruz. Üyelerimizin yüzde 40’ı KOBi. Onları bilgilendirmeye, dikkat çekmeye çalışıyoruz. KOSGEB, Verimlilik Genel Müdürlüğü, sanayi odaları bu konuya önem vermeli, çünkü görevleri bu.”

Bu arada Genel SekreteriSabri Bülbül de KalDer Online Akademi’ye büyük önem verdiklerini vurguladı ve ekledi: “Akademi, KalDer’in tarihinde bir devrim aslında. Liderlikten kaliteye 300’ün üzerinde başlıkta eğitim var. İki bine yakın üyemizin temsilcilerine ücretsiz açtık. Akademiyi kurumlardaki çalışanlara açmak ve buradan derneği gelir sağlamak istiyoruz. Çalışanlara yönelik 50 ile 1500 TL arasında değişen fiyatlarda paketler var. Online akademiyi şirketlere de kurabiliyoruz.”