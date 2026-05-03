Avrupayı ikiye bölen Kanye West konser turunun İstanbul’dan başlama ihtimali yüzde kaç

30 Mayıs 2026 günü, bütün dünyanın gözünü İstanbul’a çevirecek çok kritik bir konser var.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak konserin bütün biletleri 24 saat içinde “Sold out” oldu.

Yani hepsi satıldı…

Bu bir “YE” konseri ve şurası kesin ki, o gün dünyanın gözü burada olacak.

Çünkü işin bir tarafında İsrail var, öteki tarafında Yahudi aleyhtarı demeçler veren, şarkılarında Hitler’i öven bir sanatçı…

Artık adını “YE” olarak kullanan, dünyanın 1 numaralı Hip Hop sanatçısı sayılan Kanye West’in konseri bu.

Ancak bu konser öncesi çok ilginç bazı gelişmeler oldu.





18 NİSAN GÜNÜ BİR İSVİÇRE FUTBOL KULÜBÜNÜN ALDIĞI KARAR



İsviçre’nin önde gelen futbol takımı FC Basel yönetimi, 18 Nisan 2026 günü, futbol dışında kritik bir karar aldı,

Konunun futbolla ilgisi yoktu.

Kulübün St Jacob-Park adlı stadının bir konser için kiralanmasıyla ilgiliydi.

Bir “YE” konseriydi bu da.

Kanye West’in İsviçre konserinin bu stadda yapılması planlanıyordu.

FC Basel kulübü konserle ilgili başvuruyu incelemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

“Değerlerimize ters düştüğü için stadımızın bu konsere tahsis edilmesi talebini geri çevirdik.”

Kastedilen “Değerlerin” ne olduğu belliydi.

Yahudi aleyhtarlığı…



ONDAN ÖNCEKİ 10 GÜN İÇİNDE ÜÇ ÜLKEDEN GELEN KARARLAR



FC Basel’in bu kararından bir gün önce, yani 17 Nisan günü, Polonya Hükümeti bu konserin yapılmaması kararı almıştı.

Ondan 2 gün önce, 15 Mayıs günü ise Fransa İçişleri Bakanı sanatçının Marsilya’da yapacağını açıkladığı konserin iptal edildiğini bizzat kendisi açıklamıştı.

Ve ondan bir hafta önce 7 Nisan günü İngiltere Kanye West’in Londra’daki “Wireless Festivalinde” vereceği konser için ülkeye girişini yasaklamıştı.





TÜRKİYE ONLARDAN 1 AY ÖNCE KONSER KARARINI AÇIKLIYOR



Ancak bütün bunlardan tam bir ay önce, 7 Mart günü Türkiye’den sürpriz bir açıklama geldi.

Kanye West 30 Mayıs 2026 günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir konser verecekti.

Organizasyon tamamdı ve biletler satışa çıkmıştı.

Ne var ki, bu açıklamadan 1 ay sonra Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden iptalaçıklamaları gelmeye başladı.



AVRUPA “YE” KONSERİ KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Şu anki durum ne?

Dün itibariyle Avrupa bu konuda ikiye bölünmüş durumdaydı.

İngiltere, Fransa, Polonya ve İsviçre konserleri yasaklanmıştı.

Buna karşılık Türkiye, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz ve Arnavutluk konserleri hâlâ programlanmış görünüyor.

Tabii en önemlisi Türkiye…

Çünkü İsrail karşıtı Kanye West’in Avrupa turnesi 30 Mayıs günü İstanbul’dan başlayacak.

O gün bütün dünyanın gözü İstanbul’da olacak.



LOS ANGELES’TA HAZİRANDAKİ 2 KONSER ŞİMDİDEN SOLD OUT



İster istemez bu konser bütün Avrupa’da yeniden bir İsrail tartışması başlatacak ve konser, müzik alanını aşıp, siyasetin derin kulvarlarına taşınacak.

ABD’de Los Angeles’ta haziran ayında yapılacak iki konseri şimdiden 'sold out' ve iptal edileceğine dair bir işaret de yok. Aynı şekilde Hindistan’da Yeni Delhi konseri de duruyor.



FİLİSTİN DESTEKÇİLİĞİ Mİ YAHUDİ DÜŞMANLIĞI MI?



Bu konserlerin hiçbiri şu an için “kesin konfirme” edilmiş durumda değil.

Ama “iptal edildiğine” ilişkin de bir açıklama yok.

İşin kritik noktası ise şu...

Kanye West’e karşı tutum, “Filistin halkını destekleyen” açıklamalarından değil, “Hitler’i öven” ve “Antisemitik” olduğu iddia edilen bir retoriğe dayandırılıyor.

Bu durumda bu konserler yapılacak mı?

ChatGPT’den bir analiz istedim.

Sonuç şöyle geldi:





ŞU AN GERÇEKLEŞMESİ İHTİMALİ EN YÜKSEK ŞEHİR İSTANBUL: YÜZDE 70-80



Şu an için konserin gerçekleşmesi ihtimali en yüksek şehir İstanbul.

ChatGPT gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyor.

Nedenlerini de şöyle açıklıyor:

(*) Turnenin açılışı olarak planlandı

(*) Türkiye’de politik/organizasyonel engel riski düşük

(*) Büyük stadyum + ticari beklenti yüksek

Sonuç: En sağlam görünen konser bu.

Gerçekleşme ihtimali %70–80



GERÇEKLEŞME İHTİMALİ ORTA DERECE OLAN 3 ÜLKE



ChatGPT, Arnhem şehrini (Hollanda) Avrupa’daki en “istikrarlı” duraklardan biri olarak görüyor.

Hollanda genelde konser iptallerinde daha esnek.

Sonuç: Yapılması muhtemel ama garanti değil, yüzde 60-70



MADRİD’DE BASKI ETKİLİ OLABİLİR Mİ



Şu an için İspanya’da ciddi bir iptal dalgası yok.

Ama Avrupa genel baskı burada da etkili olabilir.

Sonuç: Olabilir ama son dakika iptal riski var, %50–60.

İber Yarımadasındaki ikinci durak Algarve (Portekiz).

Daha az politik baskı var.

Ama organizasyon ölçeği daha küçük, dolayısıyla finansal risk görünüyor.

Sonuç: Orta ihtimal, %50 civarı



İTALYA VE ARNAVUTLUK KONSERİ ORTA-YÜKSEK RİSK TAŞIYOR



İtalya’da konser için yerel baskı ve protesto haberleri çıktı. Belediye/izin süreçleri hassas.

Sonuç: İptal ihtimali ciddi. Konserin gerçekleşme ihtimali yüzde 30–50

Tiran (Arnavutluk) daha “sessiz” bir pazar.

Ama organizasyon gücü ve netlik düşük

Sonuç: Belirsiz, %30–40





AVRUPA’DA İKİ ÜÇ ÜLKE KALIRSA KONSERLER TEHLİKEYİ GİRER Mİ

Bu tabloya bakınca şöyle bir durumla karşı karşıyayız.

Türkiye Kanye West konseri konusunda tek başına veya iki üç ülke içinde de kalabilir.

Ya da çok az konserin ekonomik olmayacağı düşüncesiyle bütün Avrupa turu iptal edilebilir.



26 OCAK 2026 GÜNÜ ABD’Lİ PATRONLARA AÇIK ÖZÜR MEKTUBU



Peki Kanye West tarafında durum ne?

O tarafta çok belirgin bir “Durumu yumuşatma çabası” gözleniyor.

Kanye West bu yılın 26 Ocak günü Amerika’da iş dünyasının en çok okuduğu Wall Street Journal gazetesinde tam sayfa bir özür ilanı yayınladı.



2002 YILINDA KAZA GEÇİRDİM BEYNİMİN ÖN LOBU HASAR GÖRDÜ



“Gönlünü kırdıklarıma” başlıklı bu açık özür mektubunda “Ben Nazi ve Anti Semitik değilim” dedi.

2002 yılında geçirdiği bir araba kazasında beyninin ön lobunun hasar gördüğünü söyledikten sonra “Bu da benim gerçeklikle ilgimi kopardı” dedi.

Ancak bu özür mektubu pek etkili olmadı.





GAMALI HAÇLI TİŞÖRTLER VE HEİL HİTLER ŞARKISI



Çünkü daha önce 2023 ve 2024 yıllarında da iki defa özür yayınlamış, ne var ki “Nazi svastikası" (Gamalı haç) işaretli tişörtleri satmaya devam etmişti.

Üstüne üstelik “Heil Hitler” diye bir şarkı çıkarmıştı.



İSTANBUL KONSERİNE 28 GÜN KALDI BİR GELİŞME OLUR MU



Şimdi İstanbul konserine 28 gün kaldı.

O güne kadar bir gelişme olur mu, perde arkasında bilmediğimiz çabalar var mı göreceğiz.

Ama her halükârda bu konser bize şunu söyleyecek:

“Bir konser sadece bir konser değildir…"