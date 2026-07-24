Avrupa'yı sıcak vurdu, Türkiye hasadı korudu

“Bazen birkaç derecelik sıcaklık artışı, milyonlarca ton tahılın kaderini değiştirebiliyor. Avrupa bu gerçeği Haziran ayında ağır biçimde yaşadı. Kavurucu sıcaklar, buğdayın başakta dane doldurduğu en kritik döneme denk gelince ciddi verim kayıpları ortaya çıktı. Avrupalı tahıl tüccarlarının örgütü Coceral'in son tahminine göre Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık'ın tahıl rekoltesi beklentisi yalnızca dört haftada yaklaşık 9 milyon ton geriledi. Ekonomik kayıp ise 2 milyar avroyu aştı. En büyük darbeyi Fransa ve Macaristan yedi. Avrupa bugün yalnızca sıcak havayı değil, iklim değişikliğinin hasada çıkardığı faturayı konuşuyor.”

Geçen gün Financial Times'ta bu analizi okurken aklıma Türkiye geldi. Acaba bizde tablo nasıldı? Avrupa'nın tarlaları sıcaktan kavrulurken Anadolu'da hasa nasıl geçmişti? Konunun peşine düşünce karşıma iklimin yazdığı iki farklı hikâye çıktı.

Türkiye'de Haziran, Avrupa'ya göre daha sakin geçti. İlkbahar yağışlarının toprağa kazandırdığı nem ve mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıklar sayesinde buğday ile arpa en kritik gelişim dönemini büyük ölçüde sorunsuz atlattı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselse de bu durum ülke genelinde ciddi bir rekolte kaybına dönüşmedi.

Uluslararası tahminler de bunu doğruluyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) güncel Temmuz 2026 Grain and Feed Update raporu, Türkiye'de buğday ve arpada geçen yıla göre belirgin toparlanmaya işaret ediyor. TÜİK'in ilk bitkisel üretim tahminine göre ise bu yıl buğdayda 22,8; arpada 9 milyon tonluk rekolte bekleniyor. Bu da geçen yıla göre buğdayda yüzde 26,7, arpada ise yüzde 50 artış anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle, Türkiye geçen yıl kuraklığın yarattığı tabloyu önemli ölçüde tersine çevirmiş görünüyor.

Elbette bu, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Özellikle mısır için temmuz ve ağustos ayları hâlâ kritik. Uzun sürecek sıcak hava dalgaları ve su stresi, bugünkü olumlu tabloyu bu üründe kısa sürede değiştirebilir.

Bu yılın belki de en önemli dersi şu: Tarımda bazen en büyük başarı rekor hasat değil, felaketten korunabilmektir. Haziranda Avrupa bunu başaramadı. Türkiye ise buğday ve arpada doğadan destek aldı. Ancak iklim değişikliğinin tarım üzerindeki baskısı her geçen yıl artıyor. Asıl mesele, bu destekleri kalıcı bir dayanıklılığa dönüştürebilmek.