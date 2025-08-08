Aylık %50’yi aşan getiri sağlayan yatırım fonu var

Serbest fonlar güçlü getirilerle öne çıkıyor. Piramit Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, temmuz ayında %59 getiriyle listenin zirvesinde yer aldı. Tera Portföy Birinci Serbest Fon da %51’lik yükselişiyle hemen ardından geldi. Bu fonlarda yüksek risk getiri profili etkili olurken, kısa vadeli piyasa hareketlerine duyarlı yapı dikkat çekiyor.

Tematik fonlarda seçici başarı

Pardus Portföy, Allbatross Portföy ve Neo Portföy gibi kurumlara ait tematik ve katılım fonları aylık %20’nin üzerinde getiri sağladı. Anadolu temalı, sanayi ağırlıklı ya da BIST 100 dışı şirketlere odaklanan bu fonlar, alternatif portföy stratejileriyle yatırımcısına avantaj sundu.

Teknoloji ve enerji odaklı fonlar

Ak Portföy Teknoloji, Garanti Portföy Teknoloji ve Aktif Portföy Enerji fonları da son bir ayda %11 ile %15 arasında getiri sağladı. Enerji ve teknoloji sektörlerinde temmuz ayında yaşanan yükseliş bu fonlara da doğrudan yansıdı. Fon seçerken sektörel odaklanmanın getiride belirleyici olduğu görüldü.

Kurumsal fon yönetiminde ayrışma

Yapı Kredi Portföy, İş Portföy, Garanti Portföy, Deniz Portföy ve Ak Portföy gibi büyük fon şirketlerinin birçok ürünü listede yer aldı. Ancak agresif ve tematik fonlara sahip butik portföy yönetim şirketleri de ilk sıralarda güçlü performanslar sergiledi. Bu durum, aktif yönetimin önemini ortaya koyuyor. Doğru temaya, doğru zamanlamayla yatırım yapan fonlar, kısa sürede yüksek getiri potansiyelini gerçeğe dönüştürdü.

ZEYNEP’E SOR

FAVÖK MARJI MI, NET KAR MARJI MI?

Favök marjı; nakit odaklı, faaliyet performansı, kıyas, büyüme ölçütü, yönetim başarısı. Bütüncül olmama, manipülasyon riski, vergi ve faizi görmeme.

Esas faaliyet kârı; nihai sonuç, yatırımcı odaklı, uzun vadeli, kurumsal sağlık, tüm giderleri içerme. Dönemsel oynaklık, kıyaslama zorluğu, nakit akışla uyuşmama.

Temmuzda yaşanan yangın dar bir alanda meydana geldi. Üretimde aksamaya yol açmadı

Karsan’ın tesisinde yaşanan yangının üretime bir etkisi olup olmadığını öğrenebilir miyim? / Emir Mert

Emir, geçtiğimiz temmuzda Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikasında yaşanan yangının, firmanın üretim sürecine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, yalnızca prototip atölyesindeki dar bir alanda yangının meydana geldiği ve üretim hatları, ham madde veya araçların bu olaydan zarar görmediği ifade edildi. Bu anlamıyla faaliyetlerinin planlandığı gibi kesintisiz devam ettiği belirtilmekte. Otomotiv üretiminde süreklilik hayli önemli olup, bu tip olaylar ciddi bir hasar durumunda teslimat ve finansal performans üzerinde baskı yaratabilme riski taşır. Ancak bu olayda herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor.

Ortak alımları fiyatın yukarı çıkmasında etkili oldu. Nisandan bu yana satış baskısı daha etkili

Tekfen Holding bir ara iyi yükseldi ama devamı gelmedi? Düşüş sürecek mi? / Cenk Balta

Cenk, geçtiğimiz şubatta 58,65 TL seviyesinde olan Tekfen Holding, 2 Nisan 2025’te 165 TL’ye kadar yükseldi. Bu hızlı çıkışta, şirket ortaklarının gerçekleştirdiği pay alım işlemleri etkili oldu. Özellikle Can Kültür Grubu ile ARY Holding’in kısa sürede yoğun hisse alımları, şirket üzerindeki güç mücadelesine işaret ederken fiyatın yükselmesinde de belirleyici bir rol oynadı. Son olarak 5 Haziran’daki alımlarla birlikte ARY Holding’in doğrudan ve dolaylı payı %32,28’e ulaştı. Can Kültür ve birlikte hareket eden ortakların payı ise %17,56 seviyesinde bulunuyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen hissede nisandan bu yana düşüş görülüyor

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün PUC fonu kısa vadeli yatırımlarla getiriyi büyütüyor

Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fonu (PUC), portföyünün %47’sini TL mevduatlara, %39’unu özel sektör tahvillerine, kalan kısmını da finansman bonoları ve varlığa dayalı menkul kıymetlere ayırıyor. Fon, sadece TL cinsinden varlıklara yatırım yaparak aylık ortalama vadesini 25- 90 gün aralığında tutuyor. 840 milyon TL büyüklüğe sahip olan PUC’un %5,7 doluluk oranı ve 1.063 yatırımcısı bulunuyor. Yılbaşından bu yana %30 performans sergilerken, son bir yıldaki getirisi de %58 seviyesinde gerçekleşti. PUC, kısa vadede faizsiz olmayan ve aynı zamanda döviz riski taşımayan enstrüman arayan yatırımcılara hitap ediyor. Özellikle dalgalı dönemlerde oynaklığı düşük tutarak TL bazlı mutlak getiri üretmeyi hedefl iyor. Uzun süredir para çıkışı gözlenen fonda son günlerde 284 milyon TL’lik giriş gözlendi.

TAHVİL

Eker Süt, TLREF+%2,75 faizden tahvil ihraç etti

Eker Süt, nitelikli yatırımcılara 06.08.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2,75 olarak belirlendi. 378 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 19.08.2026 olacak.

TLREF+%2,75 YILLIK FAİZ

6 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,90 seviyesinde bulunuyor. Eker Süt’ün çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2,75 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSEKER82616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAT GIDA

Dinar’da kurulacak santral ihtiyacın %97’sini karşılıyor. Yatırımın maliyeti 3,8 milyon dolar

Tat Gıda, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında Afyonkarahisar Dinar’da kurmaya karar verdiği 9,9 MWp gücündeki GES yatırımı için yüklenici firmayla anlaşmaya vardığını duyurdu. Yaklaşık 3,8 milyon dolarlık yatırımla kurulacak santralin 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yeni santral 9.924 kWp kurulu gücüyle yılda yaklaşık 16.000 MWh elektrik üretecek. Planlanan kapasite, şirketin 2024 yılı enerji tüketimi baz alındığında, toplam tüketimin yaklaşık %97’sini karşılamaya yetecek. Güneş santrali yatırımı, 29 yıllık irtifak hakkı sağlanan hazine arazisi üzerinde gerçekleşecek ve uzun vadeli yeşil dönüşüm kredileriyle finanse edilecek. Söz konusu adım, Tat Gıda’nın üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltma hedefiyle uyumlu bir dönüşüm olarak öne çıkıyor.

MARGÜN ENERJİ

Teknoloji alanlarına yayılıyor. İştiraki hem ünvanını değiştirdi hem de faaliyet alanını genişletti

Margün Enerji’nin 2021’de enerji yazılımlarına odaklanarak kurduğu iştiraki, faaliyet alanının genişlemesiyle birlikte artık “Ensoft Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.” unvanıyla faaliyet gösterecek. Şirketin, ENSOFT markası altında geliştirilen enerji izleme sistemlerinin ticarileşmesi ve yeni nesil çözümlerle farklı teknoloji dikeylerine yönelmesi, bu değişimin gerekçesini oluşturuyor. İştirak mevcut gelişmeyle birlikte yalnızca enerji yazılımıyla sınırlı kalmayacak. Karbon ayak izi ölçümlemesinden dijital ikiz çözümlerine, IoT tabanlı sistemlerden enerji verimliliği danışmanlığına kadar pek çok alanda hizmet sunabilecek. Geliştirilen enerji yönetim izleme sistemleri, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ile geliri büyütmeyi hedefliyor.

ESENBOĞA ELEKTRİK

Büyüyen elektrikli araç sektöründen yararlanmak istiyor. Bu amaçla E-Garaj’a ortak oldu

Elektrikli araç sayısının Türkiye’de son 3 yılda hızla artarak 268.057 adete ulaşmasıyla birlikte, şarj altyapısı ve bağlantılı hizmetlerde ciddi bir büyüme potansiyeli oluştu. Bu ivmeyi dikkate alan Esenboğa Elektrik, mobilite hizmetleri alanında faaliyet gösteren E-Garaj’a %10 oranında ortak oldu. E-Garaj; elektrikli araçların bakım, onarım, ekspertiz, ikinci el satışı ve distribütörlük faaliyetlerini yürüten çok yönlü bir şirket. YoYo markasının hem Türkiye distribütörlüğünü hem de üretim haklarını elinde bulundurması dikkat çekerken, EVclinic gibi teknik bakım alanında uzman bir markayı da portföyünde barındırıyor. Esenboğa’nın bu ortaklığı, şarj altyapısının ötesinde mobilite hizmet zincirinde yer alma arayışını gösteriyor. Uzun vadede gelirini büyütmek istiyor.