Ayrışmaya devam ediyor, bankalar %60 kazandırdı

BIST Banka Endeksi, yılbaşından bu yana yatırımcısına ortalama yüzde 60 kazandırdı. İlgide zayıflama olmazsa banka hisseleri kazandırmaya devam edecek.

BIST Banka Endeksi, yılbaşından bu yana %60 oranında artış gerçekleştirdi. Garanti Bankası %113,60 oranındaki çıkışıyla dikkat çekti. Akbank %71,87, Yapı Kredi Bankası da %57,31 getiriyle sıralamada yer alan diğer bankalar oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip Akbank, fiyat kazancı (F/K) oranında 5,25 ile dikkat çekerken, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası daha düşük F/K oranlarıyla öne çıkıyor.

Zorunlu karşılık düzenlemesi

Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı düzenleme banka kârlılıklarına olumlu yansıması bekleniyor. Bu da fiyat hareketlerine yansıyacaktır. Bu yönüyle banka hisselerinde olumlu performansın sürmesi mümkün olabilecek. Aracı kuruluşların banka hisselerindeki beklentileri ise yüzde 30 ile 40 arasında değişiyor.

Altının performansı yüksek

FED’in faiz indirimiyle birlikte altın talep görmeye devam ediyor. Altının onsu 2.621 dolar ve 2.700 ile 3000 dolar hedef dirençler arasında yer alıyor. Öte yandan dolar Endeksi DXY’de zayıf seyir sürüyor. DXY, 100,74 seviyesinde bulunuyor.

Endeks 100 günlük ortalamasında

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 9.900 ile 100 günlük ortalamasında. Endeks direnç bölgesinde bulunuyor. Bu seviyeyi aşabilirse, 10.000’in üzerinde kalıcı bir hareket sağlayabilir. Endeks 5 Ağustos’tan bu yana yatay ve sığ bir bant içerisinde hareket ediyor.

Güven Endeksi ve büyüme

Bu hafta sektörel güven endeksleri ve enflasyon beklentileri takip edilecek. Almanya, İngiltere ve ABD’den gelecek PMI verileri, 26 Eylül’de Powell’ın konuşması, OPEC’in küresel petrol raporu takip edilecek diğer göstergeler olacak.

ZEYNEP’E SOR

ALGORİTMİK İŞLEM Mİ, MANUEL İŞLEM Mİ?

Algoritmik işlem; likidite sağlar, arbitraj fırsatı, hızlı kâr, verimlilik. Manipülasyon riski, artan volatilite ve maliyet, sınırlı odaklanma.

Manuel işlem; uzun vadeli kazanç, daha az volatilite ve maliyet, stratejik yaklaşım. Daha yavaş kâr, fırsatları kaçırma, likidite riski.

Tüketim ürünlerinde elastikiyet sınırlıdır. Faizlerin düşmesi dayanıklı tüketim talebini artırır

Tüketim malları veya teknoloji hissesi alıp çeşitliliği artırmak sizce doğru olur mu? Ne önerirsiniz? Özgür Akkaya

Özgür, tüketim mallarından gıdanın elastikiyet özelliği düşüktür. Ardından gelen giyim ve dayanıklı tüketim sırasıyla daha elastiktir. Kuşkusuz gıdada ürünler arası geçişler olsa da temel ihtiyaç olması sebebi ile her dönem belli bir ivmeyi ve talebi korur. Bu da normal şartlar altında gıda firmalarının her dönem belli bir gelir ve kârlılıkla hareket etmesini sağlar. Dayanıklı tüketim ürünleri ile teknolojide ise ihtiyacın ertelenmesi daha fazladır. Özellikle teknoloji ürünlerinde sıkı para politikasından kaynaklı faiz artışları talebi baskılarken, firmaların gelirini de düşürecektir. Benzer durum otomotiv için de geçerlidir

Rekabet Kurulu nihai incelemeye aldı. Yakında kararı çıkar. Şirketin ise geliri düştü, kârı arttı

Eczacıbaşı İlaç’ın Monrol Nükleer satışı ne zaman onaylanır? Hisse sizce neden gitmiyor? Serkan Aygün

Serkan, geçtiğimiz nisan ayında Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Monrol’deki %50’lik payını Curium International’a satışına dair bir sözleşme imzaladı. Pay devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu’nun onayına bağlı. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Rekabet Kurulu’nun nihai incelemeye aldığı belirtildi. Bu durumda yakın bir tarihte kararın çıkması beklenmeli. Öte yandan hissenin fiyatı 2022 yılında ve 2023’ün ilk dokuz ayında güçlü bir çıkış sergiledi. Son bir yıldaysa yatay seyir söz konusu. Bu durum piyasadaki genel yönelimle uyumlu.

YATIRIM FONLARI

KUVEYT Türk Portföy’ün kurduğu altın fonu 1 yılda %72,11 kazandırdı

KZL (Altın Katılım Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini devamlı olarak altın veya altına dayalı kira sertifikası veya fon gibi enstrümanlarda değerlendiriyor. Geride kalan bir yıldaki getirisi %72,11 oldu. Son 1 ayda ise %4,29 oranında yükseldi. Fonun portföyünde %99,95 oranında kıymetli madenler, %0,05 yatırım fonları katılma payları bulunuyor. Son 1 yılda diğer yatırım enstrümanlarından dolar %25,87 yükselirken BIST 100 Endeksi %28,16 ve altın %68,35 yükseldi.

Kuveyt Türk Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %0,30 olurken 42.839 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 1 olan fonun toplam değeri 22.202.741.127 TL. Dolaşımdaki pay adedi 1.878.138.662 olurken yüzde 3,68 doluluk oranına sahip. Fonun, %17,87 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

A1 Capital, %60,68 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 19.09.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 175.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53,50 olurken, bileşik faizi de %60,68’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 20.03.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,68 olacak.

%53,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 19 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,42 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %53,50 basit faiz oranı, TLREF’in 6,08 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19.09.2024 olurken, vade tarihi 20.03.2025 olacak. Bono piyasada TRFA1CP32513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARÇELİK

Mısır’daki yeni fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Üretim kapasitesi 1,5 milyon adet olacak

Arçelik, global büyüme vizyonu doğrultusunda, Mısır’da 110 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Temelleri 2022 yılında atılan yatırım, Arçelik’in global genişleme stratejisi açısından önemli olarak nitelendiriliyor. Fabrika, ilk etapta buzdolabı ve fırın üretimine odaklanacak. Sonrasında diğer ev aletlerinin üretimi de yapılacak.

Mısır’daki fabrika, toplam 70.000 m2’lik kapalı üretim alanına sahip bulunuyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Yıllık üretim kapasitesi ise 1,5 milyon adede ulaşacak şekilde planlandı. Arçelik, bu yatırımla hem bölgesel hem de global pazarlardaki varlığını güçlendirirken, yeni iş fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

TÜRKİYE SİGORTA

Ağustos ayında brüt prim üretimini %92 artırdı. Artış ivmesi sürüyor

Türkiye Sigorta, bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre Ağustos 2024’te toplam brüt prim üretimini 64 milyar 308 milyon TL olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 33 milyar 539 milyon TL olan prim üretimine göre %92 oranında bir artışa işaret ediyor. Gerçekleşen büyüme, firmanın farklı branşlardaki performansını ve sektör içerisindeki konumunu güçlendirdiğini işaret ediyor.

Şirket, temmuz ayında ise brüt prim üretimini %100 artırdı. Öte yandan son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında da gelir artışı gözleniyor. Geliri %107 artırarak 50,4 milyar TL’ye çıktı. Dönem sonu net kârı da %127 arttı. Veriler şirketin prim üretimini artırarak faaliyetlerine devam ettiği yönünde. İvmenin devam etmesi yıl sonunda da güçlü bir gelir ve kârlılık elde etmesine imkan verecek.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Niğde’de GES projesinin yapım hakkını kazandı. Projesi için 30 yıllık üretim lisansı alındı

Smart Güneş Enerjisi, 2022 yılında yapılan YEKA-4 ihalesi kapsamında Niğde Bor’da 140 MWm/100 MWe kurulu gücündeki “G4-Bor-1 GES” projesine hak kazandığını bildirdi. Açıklamada projenin tüm alt yapısının Smart Güneş Enerjisi tarafından hazırlandığı ifade edildi. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Ges Enerji Üretim, gerçekleştirilecek GES için Eylül 2054’e kadar üretim lisansı aldı.

Öte yandan şirket, Aliağa üretim tesisinde yerli hücre kullanarak güneş paneli üretim sürecinin de başladığını belirtti. Smart Güneş Enerjisi, bu projeyle Türkiye’nin enerji sektöründeki yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Firma, projeyi başarıyla hayata geçirerek yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını güçlendirmeyi hedefliyor. İlk çeyrekte gelirini %66 büyüttü.