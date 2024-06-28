İş yapma kültürümüzün; “gözden kaçan” temel belirleyicisi… Toplantı ve etkinlik düzenlerken belirlenen zamanın “nitelik” tanımı… Bugün karar verip yarın toplanalım telâşesi… Ya da küstahlığı…

Özel, kamu, STK veya kurumlar; etkinlik düzenler. Buraya ortak, çalışan, müşteri veya medyayı davet eder. Amaç; toplantıya katılımı, istenen düzeyde tutmaktır. Bu bir davet ile mümkün olur. Bu davet bazen bir telefon, bazen davetiye, bazen de elektronik postadır.

DAVETİN DE BİR ADABI VAR

Davetin kanalı ne olursa olsun, değişmeyen sabitleri vardır; etkinliğin adı, kısa açıklaması, yeri ve zamanı… Adı konusunda hata yapılmaz. Düğün daveti, bunun en güzel örneğidir. Kızımız Ayşe ile Oğlumuz Mehmet’in nikâh törenine… Yer konusunda da “çoğu kez” sorun yoktur; filanca düğün salonu… Tabii ki bir de tarih/saat gerekir. Düğün davetiyesinde bu da yer alır. Sonuç; davetiye yola çıkmış, nikâh gerçekleşmiştir; bir yastıkta kocayabilirler.

Fakat iş dünyasında işler ne yazık ki bu kadar verimli olamayabilir. 51 yıldır gazetecilik yapıyorum. Öylesine garip, aptalca davetler gördüm ki akla ziyan idiler. Bir banka açılışının bakır dövme davetiyesi vardı. Açılış etkinliğine dair detay unutulmuştu; yer ve zaman!

İKİ SORU İKİ CEVAP / Az mühlete dair…

Short notice (az mühlet) ayıp mıdır?

Hem de çok ayıptır. İş yapma kültüründe adına “short notice” diyorlar ve kabalık kabul ediliyor. Az mühlet vermek, sıkboğaz etmek, bugünden karar verip, yarın insanları toplantıya davet(!) etmek veya mecbur bırakmak… Eskiden bu daveti şirketler kendileri yapardı. Şimdi PİAR’cılar yapıyor.

Şirketlerde yaygın bir hata mıdır?

Evet; ayıp olduğunu bilmelerine rağmen koca koca şirketleri, çoğu kez hayati önemde etkinliklerine; “yarına” davetiye çıkarabiliyorlar. Herkesin yarını doluymuş, başka işleri varmış, önemli değil. Zira filan bakandan ancak olur gelmiştir ve zaten insanoğlu nefesini tutmuş o daveti beklemektedir(!)

not / DAVET ETTİKLERİNE MÜHLET VERMEK, ONLARA HÜRMET GÖSTERMEKTİR

Davet ettiklerinizi sıkboğaz edip, mühlet vermeden, “toplantım var atla gel” demek, terbiyesizliktir. Kibir göstergesidir, davetlilerinize saygısızlıktır. Genelde kamu kesiminin davetlerinde bunu görürsünüz. Onlar “Çok Ünlü Kişi”lerdir ve lütfedip davet etmişlerdir. Her zaman hazır olmalısınız(!)

Hele ki üst düzey politikacı, bakan filan davet yapmışsa, davet ettiklerinin ajandasına asla saygı duymazlar. İşinizin, zamanınızın ne kadar kıymetli olduğu, onların umurunda değildir. Çağrılınca anında gitmek zorunda olduğunuzu düşünürler. Buna ben “kamu kurumsal kibri” diyor, ayıplıyorum.

Bir başka davet adabı sorunu, etkinliğinizin gerçekleşme sürecinde yaşanıyor. Misafirperver olabilirsiniz ancak bunu gösterme şekliniz de önemlidir. Mecelle’de zikredilen; “usul, esasa mukaddemdir” kuralı, son derece önemlidir. Yani usul, esastan önce gelir ve çok mühimdir.

Davetinizi, amacı dışına taşırıp, kendi görünürlüğünüzü arttırmak için kullanıyorsanız, bunun edepsizlik olduğunu bilin. Küçümsemek için insan çağırıyor durumuna düşüyorsunuz ve inanın bunu davet ettikleriniz hissediyor. Verdiğin yemeğin diyetini istercesine terbiyesizlik sayılıyor bu durum…

Davet sahibi kalitesi, zamana gösterdiği saygıdan bellidir. Bari davetine sen geç kalma…