Azerbaycanlı Neqsol İstanbul’da ofis açtı Türkiye’yi radarına aldı

SABANCI Holding’in eski CEO’larından Mehmet Göçmen’in kapısı geçen yılı son aylarında Azerbaycanlı iş insanı Nasib Hasanov’un kurduğu Neqsol Holding tarafından çalındı:

- İstanbul’da ofis açıyoruz. Türkiye Ülke Temsilcimiz olur musunuz?

Mehmet Göçmen, Nasib Hasanov’la buluştu, uzun uzun öyküsünü, planlarını dinledi:

Nasib Hasanov, 1990’ların başlarında Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemde petrol ürünlerine dayalı ticarete girdi. İşlerini Azerbaycan’dan başlayarak Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan derken Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelere doğru genişletti.

Hasanov, kısa sürede söz konusu ülkelerdeki petrol ve gaz endüstrisine mühendislik hizmetleri ve tedarikle öne çıktı. Kazandığını Azerbaycan’da petrol ve gaz sektörüne yatırımda kullandı.

Yatırımla birlikte işleri büyüdü, şirketlerinin sayısı arttı. Enerji sektöründeki işlerini Nobel Oil E&P Limited (Nobel Upstream) çatısı altında topladı. Zamanla bu işlerini Nobel Energy adlı şirketiyle birleştirdi.

Nobel Upstream, Birleşik Krallık, ABD ve Azerbaycan’da arama ve üretim faaliyetlerine odaklandı. Nobel Energy ise Hazar bölgesi ve ötesindeki petrol ve gaz operatörleri için entegre hizmetler sunmaya yöneldi.

Grup, KCA Deutag, Wood Group gibi önde gelen uluslararası petrol ve gaz hizmetleri şirketleriyle ortak girişim kurdu.

Nasib Hasanov, 2005 yılında grubun faaliyet alanları arasına telekomünikasyonu da ekledi:

- Hasanov, 2005’te Azerbaycan’ın ilk telekomünikasyon şirketi Bakcell’i satın aldı. Bir süre sonra sektörde büyüme adımları attı. Neqsol Holding, 2019 yılında ülkenin ikinci büyük mobil operatörü Vodafone Ukrayna’yı gruba kattı.

Neqsol Holding, fırsatları iyi izleyip inşaat hizmetleri ve malzemeleri pazarına da girdi:

Neqsol Holding, enerji endüstrisi için inşaat malzemelerinin yanı sıra, çimento ve ilgili malzemelerin üretimine de aktif olarak girdi. Gruba ait Norm, Güney Kafkasya’nın en büyük çimento üreticisi konumuna ulaştı.

Mehmet Göçmen, Nasib Hasanov’un anlattıklarını dinlemeyi sürdürdü:

Neqsol Holding, 2018 yılında Avrupa’yı Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Orta ve Güney Asya pazarlarına bağlayan fiber-optik ağı geliştirmek için “Dijital İpek Yolu” programı başlattı. Bu ağ, 6 bin kilometreyi bulacak.

“Dijital İpek Yolu” 2020 yılında ABD’de düzenlenen “Küresel Stratejik Altyapı Liderliği Forumu”, Neqsol’un “Dijital İpek Yolu” projesini Asya’nın en iyi 5 altyapı projesinden biri olarak seçti.

Hasanov, görüşmede Göçmen’e 2025 yılında girdikleri önemli bir işten de söz etti:

Ukrayna’nın önde gelen titanyum üreticisi UMCC Titanium’u satın aldık. Böylece bulunduğumuz sektörlere madeni de ekledik. UMCC Titanium, önemli rezervlere sahip ve havacılık, kimya, yüksek teknoloji endüstrilerine hammadde tedariki sağlıyor.

Hasanov, temellerini Bakü’de attığı grubun merkezini 3 yıl önce Amstredam’a taşıdığını bildirdi:

- Grubun merkezini Amsterdam’a (Hollanda) taşıdım ama ben Bakü’de yaşıyorum. Oğullarımdan biri Bakü’de benim yanımda. Diğeri Türkiye’de yaşıyor.

Göçmen’i dikkatini çeken nokta şu oldu:

Aslında holding ve bağlı şirketlerin hisselerinin yüzde 100’ü Nasib Hasanov’a ait. Ancak, kendisi yönetim kurulunda görev almıyor.

Mehmet Göçmen, Neqsol Holding’in kurucusu Nasib Hasanov’un teklifini kabul etti, 15 Aralık 2025’te göreve başladı. Göçmen’in transferini Neqsol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusif Jabbarov, Amsterdam’dan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Mehmet Göçmen’le geçenlerde Neqsol Holding’in İstanbul’da yeni açtığı ofiste buluştum, şu mesajı verdi:

- Neqsol Holdig ve kurucusu Nasib Hasanov’un Türkiye yatırım konusunda büyük hevesi var. Nasib Bey, yatırımları öncesinde Neqsol Holding’in Türkiye’de bilinirliğinin artmasını istiyor. Grubun 11 ülkede faaliyetleri bulunuyor. 17 bini aşkın kişiye istihdam yaratıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Neqsol Holding’in iştigal alanları, Türkiye’de değer yaratabilecekleri alanlardan oluşuyor. Şu anda Türkiye’de yatırım için ortamın uygun olduğunu düşünüyorlar.

Neqsol Holding’in Temsilcilik için Sabancı Holding’in eski CEO’sunu seçmesi, Türkiye’de yatırım yapma ve büyüme niyetlerinin önemli göstergesini oluşturuyor.

Özel uçak göndereyim ‘yatırım turu’ için Andican’a buyurun

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Genel Başkanı Yunus Akdaş, Tuna Mobilya’nın kurucusu Turan Tuna’nın yanından aradı:

- Andican (Özbekistan) Valisi Şuhratbek Abdurakhmonov, Turan Bey’in mülk sahibi olduğu Taksim’deki Sofitel Otel’de MİAD üyesi iş insanlarıyla buluşacak.

Akdaş, telefonunun hoparlörünü açtı, Turan Tuna Özbekistan’dan gelen konuğun önemine işaret etti:

- Şuhratbek Abdurakhmonov, 14 yıldır Andican Valiliği görevini yürütüyor.

Andican Valisi Abdurakhmonov, Türkiye’ye Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi ziyareti öncesi gelmiş, resmi heyete katılmış, sonra da İstanbul’da görüşmelerini srdürüyordu.

Andican Valisi ile buluşmaya Yunus Akdaş başkanlığında MİAD üyesi iş insanlarından şunlar katıldı:

Turan Tuna, Ahmet Güler, Nuri Tuna, Bülent Koca, Hazreti Akdemir, Ömer Gümüştekin, Mehmet Çetinkaya, Murat Özpehlivan, Mehmet Demezoğlu, Nurettin Yaşar, Ömer Özpehlivan, Eşref Geyik.

Vali Abdurakhmonov, Andican’ın tanıtan bir sunumun ardından toplantıya katılan iş insanlarına çağrıda bulundu:

- Türkiye’den tekstil, hazır giyim, mobilya, ilaç, hastane, gıda, enerji ve inşaat sektörlerine yatırım bekliyoruz.

Şu mesajı verdi:

- Andican Valisi olarak yatırıma gelenlere her türlü desteği vermeye hazırım.

Sunum sonrasındaki özel sohbet sırasında eski AK Parti Malatya Milletvekili, Yaka Tekstil’in patronu Nurettin Yaşar, Andican’da boyahanelerin olup olmadığını sordu, şu yanıtı aldı:

- Andican’da çok sayıda tekstil boyahanesi var. Ancak, sizi de bekleriz. Çünkü, mevcutlar şehir içinde kalmış durumda. Onların hepsini şehir dışına taşıyacağız.

Turan Tuna, Andican Valisi’nin yatırım davetinden etkilenip, niyet ortaya koydu:

- Andican’a gidip görelim, belki biz de yatırım düşünebiliriz.

Hazreti Akdemir, elindeki dosyayı Vali Abdurakhmonov’a uzattı:

- Sayın Valim, Çerkezköy’de güneş paneli fabrikamız var. Proje bazlı işler de yapıyoruz. Yani, projeyi üstlenip paneli üretiyoruz. Sahada kurulumunu da biz yapıyoruz.

Andican Valisi’ne eşlik eden Özbekistan kökenli bir iş insanı şu bilgiyi paylaştı:

- Biz Türkiye’den ortaklarla yakında Andican’da 150 milyon dolarlık bir güneş paneli yatırımı başlatacağız.

Yunus Akdaş, şu öneriyi yaptı:

- Sayın Valim, Andican ile Malatya’nın kardeş şehir olmasını çok arzu ederiz.

Abdurakhmonov hemen olumlu yanıtı verdi:

- Biz Malatya ile kardeş şehir olmaya hazırız.

Akdaş, Andican Valisi’nden aldığı bu yanıt üzerine görevi üstlendi:

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e konuyu ileteceğim. İnşallah Malatya ile Andican’ı kardeş şehir yaparız.

Vali Abdurakhmonov, MİAD üyesi iş insanlarının Andican’a ilgisinden mutlu oldu, davetini perçinledi:

- Andican’a yapacağınız yatırım turu için özel uçak göndermeye hazırım. Siz tarihleri belirleyin, bana bildirin. Özel uçak gönderip seyahatinizi organize edelim.

Andican Valisi’nin yatırıma beklediği sektörler arasında bulunan ilaçta Özbekistan’a ilk giden Nobel İlaç oldu. 1993’te bölgeye ilk ihracatını Özbekistan’a yapan Nobel İlaç, 2000’li yılların başında Taşkent’te yatırım yaptı. Zamanla işlerini büyüttü.

Özbekistan, son yıllarda uluslararası yatırımlara kapısını önemli ölçüde açtı. Bu açılımla birlikte ilk hareketlenenler arasında Coca-Cola İçecek yerini aldı. Coca-Cola İçecek, Özbekistan’daki şişeleyici şirketi devralıp, Semerkant’a da yatırım yaptı.

Vali’nin daveti, Andican’ın da Türk iş insanları için Özbekistan’daki önemli yatırım adreslerinden biri olabileceğini gösteriyor.