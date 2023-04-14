Babıali’nin Vasfiye Ablası…

Vasfiye Özkoçak, 1923’te Tokat’ta İbrahim Özkoçak’ın kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul İnönü Kız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü birincilikle bitiren üç kız öğrenciden biri oldu. 1950 yılında, 27 yaşında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak çalışmayla başladı. Eğitim muhabirliği sonrası, işçi, esnaf, polis-adliye muhabirliği yaptı. İstihbarat Şefl iği görevini üslendi. 1959 yılınd a Cumhuriyet gazetesinde çalışırken, Kars Sütlübiyan‘da yanardağ patladığı, köyün boşaltıldığı ve eşkıyanın ayaklandığı şeklinde yalan haberleri gazetelerde yer alınca Doğan Nadi, Özkoçak’ı olayı incelemesi için, görevlendirdi. Vasfiye Özkoçak gidip dağa tırmandı ve lavda püskürtme olmadığını, köyün boşaltılmadığını saptayıp haberini yaptı. Bu, O’nun meslek titizliğini gösteren bir kanıttır. Yazı işleri müdürü görevini üstlenmemek adına gazetesini değiştirdi ve Milliyet gazetesine geçti. Polis-adliye muhabiri olarak 1993 yılında emekli olana kadar bu görevi 33 yıl sürdürdü. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanlığı ve Onur Kurulu Başkanlığını yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Cemiyet Balotaj Kurulu başkanlığını yaptı ve gazeteciler için sosyal projeler geliştirdi.

Vasfiye Abla ile 1960’lı yıllarda gençlik eylemlerim sırasında muhabir olarak haberlerimizi yaparken tanıştım. 1980’lerde Milliyet Gazetesi ‘nde haber müdürlüğü yaparken de birlikte görev yaptık, güzel bir dostluk yaşadık.

Vasfiye Abla, muhabirliğe başladığı yıllarda “gazetecilik erkek mesleği” kabul edildiği için birçok zorluğu yaşayarak aşmak zorunda kaldı. 1950 yılında başladığı gazetecilikten, 43 yıl sonra 1993 yılında Milliyet gazetesinden emekli oldu ve 2014’de vefat etti.

Uzun yıllar birlikte görev yaptığım Vasfiye ablayı sevgiyle anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Profesör Daron Acemoğlu, ‘’Yeni Bir Politik Ekonomi İzinde‘’ adlı son makalesinde büyümenin demokrasiyi geliştirdiği tezinin safsata olduğunu vurguluyor.