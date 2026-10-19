Bağımsız, bağlantısız gazetecilik neden önemli?

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Hesap verebilirlik ve şeff afl ık, demokratik toplumların ihtiyaç duyduğu kavramlar… Bağımsız-bağlantısız medya bunlar için var ve medyayı susturmak, çürüme sebebidir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde bu soruya cevap aradık. “Gazeteci Olmak-Gazeteci Kalmak”, toplumun gerçekleri öğrenme ve doğru haber alma hakkının da güvencesi… TGC Başkanı Vahap Munyar; “bunun önüne konulan her engel, her yurttaşın yaşamını etkiliyor” diyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş bu zor dönemde “yazsan bir dert, yazmasan başka bir dert. Yazarsan özgürlüğünden olabilirsin. Ama halkın haber alma hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz” görüşünde. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

İNSANLARI KORKU İMPARATORLUĞUNUN KALELERİNE HAPSETMEK…

Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan Mustafa Köz’ün endişesi bu: “Büyük bir ülkeyi o kalelerin içine hapsetmek birden kolay değil ve hapsetmeye düşünenlerden başlanıyor.” Yazarlar, gazeteciler her zaman bütün iktidarların ilk hedefi oluyor. Bugün aynı tecelli söz konusu…

DİSK Basın İş Sendikası Uzmanı Tuğçe Yılmaz’ın önerisi, gayet net: Medyanın içinde bulunduğu bu baskı iklimini, geniş halk kitlelerine anlatmak ve onlardan destek almak şart. Z kuşağının dikkat süresi kısa olabilir ancak bunların dikkati çekilirse gençlerden destek gelir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Özgür medyaya dair…

Dördüncü kuvvet ne demek?

Yasama, yürütme ve yargı; 3 temel kuvvet ise medya da bunların tümünden bağımsız ve bağlantısız şekilde, toplumun haber alma hakkına hizmet eden, denetleyen 4’üncü kuvvettir.

Medya susarsa ne olur?

Olacağı şu; halkın haber alma hakkı elinden alınmış, kurumlar denetlenmemiş, iktidarın icraatı amacından sapmış, iş-cemiyet hayatından şeffaflık, hesap verebilirlik gitmiş olur.

NOT

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM, SUSARSAM SEN MATEM ET

Mehmet Emin Yurdakul, şairane üslubuyla bizi uyarıyor. Bağımsız- bağlantısız medyanın susturulması, sadece demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması değil, aynı zamanda özgür piyasa kaybı, ekonomik gelişime set vurulması, toplumsal ahlakın çöküş başlangıcıdır.

ÖZGÜR BASIN SÖZLÜĞÜ

Bağımsız gazeteci: Herhangi bir siyasi partiye, devlete, sermayeye, patrona bağlı olmayan

Bağlantısız gazeteci: İdeolojik yapıdan, devlet ve sermayeden bağımsız haber, yorum üreten

Trol: Sosyal medyada insanları kasıtlı olarak kışkırtan, linç eden muktedirin paralı kişileri

Kayyım: Susturulmak istenen medyanın yönetimine getirilen muktedir hizmetindeki kişi

SPOT

Hesap verebilirlik ve şeffaflık, demokratik toplumların ihtiyaç duyduğu kavramlar… Bağımsız-bağlantısız medya; bunlar için var ve medyayı susturmak, çürüme sebebidir