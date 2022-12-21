Bağımsız denetim kapsamından nasıl çıkarız?

Nusret AYYILDIZ

Bağımsız Denetçi / Kamu Gözetimi Kurumu Eski Uzmanı

Geçtiğimiz günlerde bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesinde uygulanan kriterler Cumhurbaşkanlığı Kararı ile güncellendi. Limitler tahmin edildiği üzere ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist koşulları yansıtacak şekilde ele alındı ve ilk defa arttırıldı.

Son karara kadar limitler istikrarlı bir şekilde azaltılmıştı. Bu durumda da Şirketler olarak genellikle denetime tabi olup olmayı değerlendirdik. Ancak limitlerin ilk defa artmasıyla beraber bazı şirketlerimizin denetim kapsamından çıkıp çıkmadıklarını da değerlendirmeleri gerekecek. Bu da pek alışık olmadığımız bir durum.

Şimdi hem kararı hem de limitlerin artmasıyla birlikte bağımsız denetim kapsamından hangi durumlarda çıkabileceğimiz değerlendirelim.

Yeni Limitler Neler?

2023 yılında denetime tabi olacak şirketleri belirlemek için uygulanacak kriterler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla; 75 milyon TL, 150 milyon TL ve 150 kişi olarak güncellendi.

Karar 2022 Yılı İçin Geçerli Değil!

Kararın 2022 yılında yapılan sözleşmeler üzerinde herhangi bir etkisi yok. Yeni limitler ilk defa 2023 yılında bağımsız denetime tabi tutulacak şirketler için uygulanacak olup, Şirketler değerlendirmelerini yaparken referans yıl olarak 2021 ve 2022 yılındaki kriterlerdeki gerçekleşmeleri göz önünde bulunduracaklar.

Denetim Kapsamından Çıkış Nasıl Değerlendirilecek?

Önceki yıllarda denetime tabi tutulan şirketlerimizin Cumhurbaşkanlığı Kararıyla belirlenen bu kriterlerin altında kalması durumunda kapsam dışına çıkabilmeleri için iki farklı değerlendirme söz konusu.

Arka Arkaya İki Yıl Limitlerin Altında Kalınması

2021 ve 2022 yıllarında eski karar kapsamında denetime tabi tutulan şirketler, 2023 yılı için uygulanacak olan aktif toplam, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden herhangi ikisinin arka arkaya iki yıl altında kalması durumunda 2023 yılında denetim kapsamından çıkabilecektir.

2021 ve 2022 yıllarında denetime tabi tutulan bir şirketin 2023 yılından yayımlanan yeni kriterlere göre denetime tabi olup olmadığını aşağıdaki şekilde değerlendirebiliriz.

Son Yıl Limitlerin Yüzde Yirmi Altında Kalınması

2023 yılında yapılacak değerlendirmede önceki dönem aktif toplam, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden herhangi ikisinin yüzde yirmi altında kalan şirketler takip eden yılda doğrudan denetim kapsamından çıkacaklardır.

Aşağıdaki tabloda 2021 ve 2022 yıllarında denetime tabi olan ancak 2023 yılı itibarıyla uygulanacak yeni kriterlere göre bir önceki yıl en az yüzde yirmi altında kalan şirketin denetimden çıkma durumunu ele almaya çalışalım.