Bahis piyasasından sinyaller

Dünyanın en büyük bahis platformu Polymarket verilerine göre, Rusya ile Ukrayna arasında bu yıl bir ateşkes olması ihtimali yüzde 39’dur. Ukrayna’nın Rusya’ya toprak vermesi olasılığı yüzde 17’dir. Trump, Putin, Zelensky görüşmesinin 31 Ağustos’a kadar gerçekleşme ihtimali yüzde 9’dur.

Tahmin piyasasında alınan pozisyonların verdiği sinyal savaşın bitmeyeceğidir. Böyle bir senaryoda, Trump’ın sonraki adımının ne olacağı ve hangi tarafı ateşkes için baskı altına alacağı sorusu beliriyor. Beyaz Saray’da AB liderleriyle mutlu pozlar verildi. Öte yandan Rusya’ya yönelik üslupta yumuşama gözleniyor. Başkan ay başında ‘‘Putin savaşı bitirmezse çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak’’ diyordu. Hemen ateşkes olmasını istiyordu. Rus petrolünü alan ülkeleri yüzde 100 oranında gümrük vergisiyle tehdit ediyordu. Putin ile Alaska’da yaptığı görüşmeden beri ortaya konuşuyor.

Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olduğu için, AB’nin bu işin sonunda ne durumda olacağı önemlidir. Enerji dönüşümü hedeflerinin açıklanmasından beri, dünyanın en pahalı enerjisini tüketiyorlar. Rusya ile ilişkiler normalleşmediğinden, ABD’den pahalı enerji ithal ediyorlar. Rekabet gücünü kaybediyorlar. Yanı sıra, AB iklim geçiş planı hazırlamayı şart koştuğundan, bölgenin kritik tedarikçisi Katar gazı kesmekle tehdit ediyor. Asya’daki verimli rakiplere karşı euronun son yıllarda yüzde 20 değerlenmesi de tabloyu ağırlaştırıyor. Savaşın bitmesine Avrupa’nın ihtiyacı var.