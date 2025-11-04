Bahis skandalı, kumar gerçeği ve A Milli Futbol Takımı…

Tarih, 25 Ağustos 1976…

A Milli Futbol Takımımız, Finlandiya ile deplasmanda karşılaştı…

Sonuç ne mi? Kaybettik... 2-1 kaybettik…

O dönem de dünyanın en zayıf takımlarından biri olan Finlandiya karşısında alınan bu skor, tam bir hüsran, tam bir facia idi.

Kafile maçtan sonra otele geldi, herkes odasına çekildi.

İlerleyen dakikalarda odadan odaya bir telefon trafiği başladı…

Bazı futbolcular bir odada buluştu.

Kimler mi buluştu? Cemil Turan, Fatih Terim, Alparslan Eratlı, Ali Yavaş ve Kemal Batmaz…

Hepsi de o dönemin yıldız futbolcularıydı…

Hepsi de star idi.

Kimi Fenerbahçe’de oynuyordu, kimi de Galatasaray’da…

Niye mi buluştular? Poker oynamak için…

Nitekim masa kuruldu, poker oynamaya başladılar…

Bu şekilde stres atacaklardı.

*

Aradan biraz zaman geçti, kapı çaldı.

-Tık tık tık…

-Kim o?

-Ben Orhan… Hürriyet Gazetesi Muhabiri Orhan Şahin…

*

Odada bulunan herkes birbirine baktı.

Öyle ya, bu gazeteci nereden geldi, nasıl geldi, niye geldi!

Şaşırdılar..

Orhan Şahin’e şimdi kapıyı açsalar bir türlü, açmasalar bir türlü…

Masanın üstünde iskambil kâğıtları ve paralar vardı.

Herkes birbirine baktı, kısa bir bekleyişten sonra kapıyı açmaya karar verdiler.

Cemil Turan açtı kapıyı, “Hayırdır Orhan” diye kibarca sordu.

Uzun yıllardır Hürriyet Gazetesi’nin Almanya temsilciliğini yapan Orhan Şahin gayet rahat cevap verdi.

-“Yanlış anlamayın, odama gidiyordum, koridorda Kemal Batmaz’ı gördüm. Sizin sohbet ettiğinizi söyledi, muhabbetiniz güzel olur, onun için geldim…”

*

Cemil Turan tereddüt etti, çekindi, mimikleriyle Orhan Şahin’e bu rahatsızlığını belli etti, döndü arkadaşlarına baktı, kimse gönüllü değildi Orhan Şahin’in içeri girmesine, ama ayıp olmasın diye odaya buyur ettiler.

Orhan Şahin içeri girer girmez masanın üstündeki iskambil kâğıtlarını ve paraları gördü…

Hemen gerekli açıklamayı yaptı:

-“Aşkolsun… Bunun için mi çekindiniz! Ne var bunda! Avrupa’da her maç sonrası futbolcular kumar oynar. Benim hayatım Avrupa’daki futbolcularla geçti. Siz oynamışsınız çok mu! Yaptığınız gayet normal. Hem biz arkadaşız. Müsterih olun…”

*

Orhan Şahin her türlü açıklamayı yaptı.

Yaptı ama futbolcuların keyfi kaçtı doğal olarak…

Ne de olsa gazeteciydi Orhan Şahin!

Bu durumu farkeden Orhan Şahin, tekrar izahta bulundu:

-“Bazı olaylar yazılmaz… Gazetecilikten çok daha önemli kavramlar var. Yarınlarda yüz yüze bakacağız. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor.”

Her türlü garantiyi verdi Orhan Şahin…

Futbolcular da poker partisine devam etti.

*

Milli takım kafilesi sabah uçağıyla Türkiye’ye döndü.

Ertesi günü ise ne mi oldu?

Hürriyet Gazetesi’nde bir haber…

Tam sayfa bir haber…

Haberin başlığı şu şekildeydi:

“Skandal… Rezalet… Milli takım kampında kumar partisi…”

Haberin içeriğinde ise şu ifadeler vardı:

“Finlandiya maçı sonrası milli takımımızın dört as oyuncusu sabaha kadar kumar oynadı. Utanç verici yenilgiyi hemen unutan Cemil Turan, Fatih Terim, Alparslan Eratlı ve Ali Yavaş, sabaha kadar poker masasından kalkmadı. Muhabirimiz Orhan Şahin, bu kumar partisine bizzat tanık oldu.”

*

Haberin içeriğinde ayrıca şöyle bir bölüm vardı:

“Özür dilerim Cemil… Kusura bakma Fatih… Affet beni Alparslan… Bağışla beni Ali Yavaş… Yazmayacağıma dair söz vermiştim ama sözümü tutamadım, yazıyorum. Çünkü Türk halkına ve futbolseverlere karşı sorumluluğum var. Gazeteci olarak görevimi yapıyorum. Milli takım kampında kumar oynamamalıydınız. Çok yanlış yaptınız. Sorumsuz davrandınız…”

*

İnanılacak gibi değildi ama aynen böyleydi…

Haliyle Türkiye’de ve Türk futbolunda gündem oluştu…

Futbolcuların telefonu susmadı tabii…

Eş, dost, akraba, taraftar, yöneticiler, kim varsa telefon yağmuruna tuttu futbolcuları…

Tabii son derece nahoş bir durumdu…

*

Bendeniz Atilla Türker olarak, o tarihte bu haberi Hürriyet Gazetesi’nde okudum.

Evimize zaten Hürriyet Gazetesi giriyordu.

Sonrasında spor muhabiri oldum, bu haberin içeriğinde yer alan isimlerin önemli bölümüyle yüz yüze görüştüm ve bu konu üzerine konuştuk, fikir jimnastiği yaptık, dertleştik…

*

O olaydan sonra tam 49 yıl geçti.

Türkiye’de geçen hafta futbol camiasında bahis skandalı patladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ülkemizdeki 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin de bahis oynadığını açıkladı.

Korkunç bir tablo bu…

Dünya çapında bir rezalet…

Üstelik bu rakamlar, yasal bahis çerçevesinde oynanan tabloyu gösteriyor.

Yani, Aysberg’in görünen yüzü…

*

Bir de bunun yasal olmayanı var.

Asıl facia işte burada…

Aysberg’in gerçek yüzü, yasa dışı bahiste…

O da bugünlerde açıklanacak.

Yasa dışı bahis oynayanların tüm listesi ele geçirildi.

Nasıl mı? İzah edeyim.

Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasal olmadığı için, yurt dışındaki bahis sitelerine para gönderebilmek için aracı ödeme kuruluşlarına para yatırmanız gerekiyor.

Yine yasa gereği, havale ya da kredi kartını, bankacılık sistemi ve haliyle bankalar kabul etmiyor, sistem buna izin vermiyor.

*

Yasa dışı bahisi oynamak isteyen kişi, yakın bir tarihe kadar, Papara adlı veya benzeri ödeme kuruluşlarına para yatırıyordu, bu ödeme kuruluşları da yurt dışı merkezli bahis sitelerine bu parayı aktarıyordu.

Karşılıklı para transferleri bu şekilde yapılıyordu.

Yakın zamanda ne mi oldu?

Devlet, ülkemizdeki bu aracı ödeme kuruluşlarına ve bağlı bulundukları holdinglere el koydu.

Haliyle tüm veri tabanları devletin eline geçti.

Hangi futbolcu ya da hakem, hangi kulüp başkanı ya da Futbol Federasyonu çalışanı, aracı ödeme kuruluşuna ne kadar para yatırmış, ne kadar bahis oynamış, tek tek belirlendi.

Tabii sadece futbol camiasından değil, her tür meslekten, kim varsa artık!

Hepsi artık devletin elinde…

*

Resmi rakamlara göre Türkiye’de 38 milyon kişi bahis ya da benzeri oyunlarda şansını deniyor.

İnanılmaz bir rakam bu…

*

Hakem müessesi, her şeye rağmen, futbol camiasının en bakir, en dikkatli, en çekingen cenahını temsil eder.

Buna rağmen profesyonel liglerdeki 571 hakemden 371’inin bahis hesabı ortaya çıktı, 152’sinin de bahis oynadığı belirlendi.

Siz bir de futbolcu, menajer ve kulüp yöneticileri cenahını düşünün…

Ben düşünmek istemiyorum!

Hakemlere nazaran çok daha rahat, çok daha popüler, çok daha fazla para sahibi olan ve milyonlarca destekçisi bulunan futbolcular, hangi oranda bahis oynadı acaba?

Tek tek ortaya çıkacak.

Yasa dışı bahis sitelerinin, ülkemizdeki yasal bahis sitelerine nazaran çok daha fazla oranda para verdiğini de unutmayalım.

Türkiye’de Futbol Federasyonu çatısı altında yaklaşık 6000 kişi bulunuyor.

Bu 6000 kişinin içinde futbolculardan hakemlere, menajerlerden kulüp başkanlarına, gözlemcilerden temsilcilere kadar herkes yer alıyor.

Tüm profesyonel liglerdeki futbolcu sayısı ise 3700…

*

İşte bugünlerde futbol ailesi içindeki 6000 kişiyle ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığı soruşturması tamamlanacak.

Bir aksilik ya da engel olmadığı takdirde tüm büyük kulüplerdeki yıldız futbolcular da dahil olmak üzere ünlü isimler olumlu ya da olumsuz ortaya dökülecek.

Şimdi aklınıza gelebilir, “yabancı futbolcuların durumu ne olacak” diye…

Söyleyeyim, liglerimizde top koşturan yabancı futbolcular da “suç ve ceza” kapsamı içinde…

Yani, bu işe yabancı futbolcular da karıştıysa, kendilerine gereken cezalar verilecek.

*

Ne düşünüyorum, biliyor musunuz!

Hakemlerde durum böyleyken…

3700 futbolcudan en az 2000’i bu işe bulaşmadıysa, ben de hiçbir şey bilmiyorum demektir.