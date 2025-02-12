Bakliyat, insanı ve doğayı besliyor, gerçek anlamda stratejik ürün sayılmalı

Arbel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Mersin Ticaret Borsası yönetiminde ve meclis başkanlık divanında görev aldığı günlerde ABD’de bir lobi şirketiyle anlaştı, beklentisini ortaya koydu:

Birleşmiş Milletler’in “Dünya Bakliyat Günü” ilan etmesini talep ediyoruz. Lobi gücünüzle bize bu konuda yardımcı olun.

Lobi şirketinin yöneticileri ilk aşamada konuya pek sıcak bakmadı:

ABD, dünyada böyle özel günlerin ilan edilmesine olumlu yaklaşmıyor. Bu durumda bakliyat için özel gün belirlenmesi hiç kolay değil.

Hüseyin Arslan, işin peşini bırakmadı, ABD’deki büyükelçilerimizin de desteğiyle önce FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) nezdinde lobi yaptı, kapının aralanmasını sağladı.

Lobi şirketi bu kez başvuru konusunda tavsiyede bulundu:

Başvuruyu kendiniz yapmayın, bir başka ülkenin başvurmasını sağlayın.

Hüseyin Arslan, Sri Lanka’daki tanıdıklarının devreye girmesi için çalışırken, lobi şirketi tavsiyesini somutlaştırdı:

Bir Afrika ülkesinin başvurması, BM nezdinde işi kolaylaştırır…

Lobi şirketi, Hüseyin Arslan’ın Burkino Faso Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin yolunu açtı. Görüşmeler yapıldı, “Dünya Bakliyat Günü” için Burkino Faso yönetiminin benimseyeceği tarih seçildi:

10 Şubat…

Başvurular yapıldı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2018 yılında kararını verdi:

10 Şubat Dünya Bakliyat Günü…

Gazetemizin Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’la birlikte 10 Şubat günü Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir’in davetiyle “Dünya Bakliyat Günü” toplantılarına konuk olduk. Özdemir ve Yıldırım’ın konuşmacı oldukları paneli yönettim.

Ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, kent protokolünün önde gelen isimleriyle birlikte nohut, mercimek ve fasulyeden yapılmış 12 farklı lezzetten oluşan mönünün tadımına katıldık.

Sonra Arbella tesislerinde Arbel Grup Onursal Başkanı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ve Genel Müdür Gülçin Arslan Hazar’la sohbet ettik. “10 Şubat Dünya Bakliyat Günü”nün öyküsünü fabrikadaki sohbet sırasında öğrendim.

Abdullah Özdemir, Türkiye’de bakliyat üretimindeki gerilemeye dikkat çekti:

Türkiye’de bakliyat üretimi 1990’larda yıllık 2 milyon tondu. Türkiye bakliyatta kendine yetebilecek noktadaydı.

Bugün TÜİK’in verileriyle üretimin 1.3 milyon ton göründüğünü kaydetti:

En önemli problem üretim. Ülkemizde üretim azaldıkça ithalat artıyor. İthalat da 1.3 milyon ton dolayında görünüyor. Neyse ki ithalatın çoğu dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında gerçekleşiyor. Yani, elin taşıyla elin kuşunu vuruyoruz. DİR’le gelen ihracatla gidiyor.

Özdemir, hükümetin destekleme politikalarında bakliyatı ikinci planda tuttuğundan yakındı:

Hükümet, bakliyatı stratejik tarım ürünleri arasında sayıyor ama destekleme politikalarına bu durum yansımıyor. Nohut, mercimek ve fasulyeye verilen destek hep buğdayın altında kalıyor. En azından desteklerde eşit davranılmasını bekliyoruz.

Bakliyat ürünlerinin insan sağlığına olumlu etkilerini sıraladı:

Bakliyat, zengin protein, vitamin ve mineral içeriği ile en sağlıklı ve ucuz bitkisel besin kaynaklarının başında geliyor.

Obezite, kalp ve damar rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, çölyak ve kanser gibi çağımızın yaygın hastalıkları ile mücadelede uzmanlar tarafından sıkça öneriliyor.

Bakliyatın en önemli özelliği, et ve et ürünlerine çok yakın protein seviyesine sahip olmasıdır.

Gelişmekte olan ülkelerde, temel ve ucuz protein kaynağı görülen bakliyatın tüketiminin arttığını vurgulayıp, şu noktanın altını çizdi:

Fiyat olarak kıyaslandığında, bakliyat çok ekonomiktir. Porsiyon başına maliyeti düşüktür. Kolay ulaşılan ve uzun süre bozulmadan saklanabilen bir ürün grubudur. Bu özellikleriyle, gelir seviyesi düşük kesimler için idealdir.

Sağlıklı beslenmeye katkısı yönüyle, gelir seviyesi yüksek olanlar için de bakliyatın vazgeçilmezliğini irdeleyip, şu mesajı verdi:

Bakliyat, zengin olsun, fakir olsun her kesim için önemli gıdadır.

Bakliyat tarımının çevre yönüne işaret etti:

Kuraklığa dayanıklı ve su ihtiyacı az olması özellikleriyle bakliyat, kurak ve kıraç bölgeler için oldukça uygundur. Havadaki azotu toprağa bağlayarak doğal gübre görevi görür. Toprağın verimini artıran yanıyla, aynı topraktan yüksek verim alınmasını sağlar.

Sözlerini şöyle noktaladı:

Bakliyat, insan dostu, toprak dostu, çevre dostudur…

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir’in çağrısına kulak verelim, tarımsal desteklerde bakliyata buğdayla eşit davranalım, üretiminin yeniden artmasının önünü açalım…

BM, 220 özel gün ilan etti, sadece 4’ü tarım ürünü için

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, 10 Şubat’ın 2019 yılından beri “Dünya Bakliyat Günü” olarak kutlandığını belirtip, sürdürdü:

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş ve her yıl kutlanan 220 özel gün var. Bunların sadece 4’ü tarım ürünleri içindir.

Tarım ürünleriyle ilgili günleri sıraladı:

10 Şubat Dünya Bakliyat Günü

21 Mayıs Uluslararası Çay Günü

30 Mayıs Uluslararası Patates Günü

7 Ekim Dünya Pamuk Günü

Şu noktanın altını bir kez daha çizdi:

10 Şubat’ın Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Bakliyat Günü” ilan edilmesi, ülkemizin yoğun ve aktif çalışmalarıyla gerçekleşmiştir.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu’nda üst düzeyde yerimiz var

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’nin bakliyat üretimindeki gücünün uluslararası ilgili kuruluşlara da yansıdığını vurguladı:

Ülkemiz, sektörümüzün en üst kurumu olan Dünya Bakliyat Konfederasyonu’nda her dönem üst düzeylerde temsil edildi.

İlk dönemlerde kendisinin ve Mahmut Arslan’ın yönetim kurulunda görev yaptıklarını anımsattı:

Hüseyin Arslan ve rahmetli Hakan Bahçeci kardeşlerimiz başkanlık düzeyinde görev yaptılar. Şu anda Fethi Sönmez ve Yusuf Memiş kardeşlerimiz yönetim kurulunda görev yapıyor.

Mersin’in ‘BAM’ı nohuttan peynir yaptı

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Genel Sekreter İsmail Sarı, Basın Danışmanı Ercan Güneş’le birlikte Borsanın kurduğu Tohumculuk Şirketi ve Bakliyat Araştırma Merkezi’ni (BAM) gezdik.

Abdullah Özdemir, BAM’da nohut, mercimek ve fasulyeden üretilen bazı ürünleri gösterdi:

Nohut Peyniri

Fasulye Keki

Yeşil Mercimek Makarnası

Nohut Makarnası

Kırmızı Mercimek Makarnası

Puf Nohut Çerezi

Filizlendirilmiş Fermente Yeşil Mercimek

Filizlendirilmiş Fermente Nohut

Nohut Krakeri

1 kilo kırmızı et için 13 bin litre, mercimek için 50 litre su gerekiyor

Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Dünya Bakliyat Günü” mesajında protein kaynakları arasında su tüketimi karşılaştırması yaptı:

Bir kilogram kırmızı et için 13 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor.

Bir kilo mercimek üretimine 50 litre su yetiyor.

Tiryakioğlu, dünyada bitkisel protein tüketiminin arttığına işaret etti:

Dünya genelinde bitkisel protein tüketiminde yüzde 200 artış görülüyor. Tüketim artışı ülkemiz için de geçerli. Dünya nüfusunun yüzde 30’u bitkisel bazlı beslenmeye yöneliyor. Bu eğilim, iklim kriziyle mücadele açısından büyük önem taşıyor.

Ardından ekledi: