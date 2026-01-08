Balıkesir’de 3 bin konutluk ‘Mövenpick’li proje başladı

Türkiye arsa pazarının en önemli oyuncularından ‘arsaVev’ Marmara ve Ege bölgeleri arasında köprü konumundaki Balıkesir’de 149 bin metrekarelik arsa satışına başlıyor. Şirketin sahibi Bülent Öztürk, “Burada yaklaşık 175 bin metrekarelik inşaat planlandı. 2.500-3.000 konutluk, bu projemizde bir de Mövenpick Otel olacak” dedi.

2019’da başlayan ve etkileri uzun süren pandemi ile deprem riski nedeniyle hızla yükselen Türkiye arsa pazarının önemli oyuncularından arsaVev 2003 yılından beri 5 milyon metrekareden fazla arsa satışı yaptı. Türkiye’de yıllık ortalama 15 milyar dolarlık arsa pazarı oluştuğunu söyleyen arsa- Vev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, 2026 yılı içinde en büyük ‘arsa ve ev projesinin satışına’ Balıkesir’de başlayacaklarını açıkladı. Bu proje kapsamında, Balıkesir’e ayrıca değer katacak bir Mövenpick otel de inşa edileceğini belirten Öztürk, “Balıkesir’e 5 dakika, İstanbul ve İzmir’e 1,5-2 saat mesafede yaklaşık 149 bin metrekare arsa satışına başlıyoruz. 175 bin metrekarelik inşaat planlandı ve 2.500-3.000 konut üretilecek” dedi. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında 2025 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Bülent Öztürk şu bilgileri aktardı: “2025 yılında çağrı merkezimizin 1.852.787 telefon iletişiminin haricinde, yüz yüze 19.179 görüşme yapıldı. Türkiye satış ofisleri sayımızı 15’e çıkardık. Toplam 11 projede toplam 266.053,49 metrekare karşılığı 3.531 adet arsa satışı gerçekleştirdik. Bu performansla yılı bir önceki yıla kıyasla %107 büyüme ile kapattık. 2026’ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz. Yeni yurt dışı ofisleri, uluslararası güvence modellerinin daha geniş ölçekte uygulanması ve arsaVev Club’ın güçlü bir ekosisteme dönüşmesi, önümüzdeki dönemin ana odak alanlarımız olacak.”

Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu da “Accor olarak, arsaVev’in Balıkesir projesinde Mövenpick markamız ile yer alacağımız için mutluyuz. Accor’un, 110'dan fazla ülkede 5.700’ün üzerinde oteli bulunuyor. Türkiye’de ise premium ve ekonomi olmak üzere farklı segmentte 15 şehirde, 15 marka, 82 otel ve 17 bin 158 oda ile hizmet veriyoruz. Mövenpick markamız 40’tan fazla ülkede, 130’un üzerinde otel ve resort ile faaliyet gösteriyor. İki güçlü markanın böyle bir projede iş birliği yapması yatırımcılar ve Türkiye turizmi adına oldukça sevindirici bir gelişme” dedi.

Atina’da proje geliştirdik

Yurt dışındaki ilk projeyi geçen yıl Atina’da geliştirdiklerini söyleyen arsaVev’in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ”Türk yatırımcıyı yurt dışında planlı ve şeff af bir gayrimenkul yapısıyla buluşturduk. Lokasyon seçimi, hukuki altyapısı ve satış sürecinin uçtan uca arsaVev tarafından yürütülmesiyle bu proje, uluslararası ölçekteki ilk uygulamamız oldu” dedi. Öztürk, Berlin’de de yurt dışındaki ilk satış ofisini açarak ‘gayrimenkul ihracatı’ için ilk adımı attıklarını vurguladı. 2025’in son döneminde Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile projeleri için ‘uluslararası finansman sigortası’ başlattıklarını da açıklayan Öztürk, “Bu sigorta sayesinde yatırım süreci yalnızca bugünün koşullarıyla değil, olası tüm senaryolarla ele alınıyor. Riskler yok sayılmıyor, yönetiliyor. Bu yaklaşım yatırımcıya somut, şeff af ve kurumsal bir güvence sunuyor” dedi.