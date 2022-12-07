Bana değil Fed’e güvenin

Ray Dalio’nun yönettiği, 2011-2021 döneminin en başarılı fonu Bridgewater’ın bu yılki kötü performansı, 2022’nin ne kadar zor bir sene olduğunu gösteriyor. Tabii her şey arka arkaya geldi. Dünyanın ortasında savaş çıktı. En önemli merkez bankası Fed, görülmemiş bir hızla faiz artırdı. Hisse senetlerindeki ve tahvillerdeki oynaklıklar baş döndürdü. Kripto paralardaki çöküş milyonlarca yatırımcıyı perişan etti.

2023 yılı için, “Risk iştahı yüksek kalacak. Gelişen ülkelerin yılı olacak. Dolardaki düşüş sürecek.” gibi beklentiler dillendiriliyor. Avrupa’nın enerji krizinin ikinci perdesini izleyeceğiz. Amerikan ekonomisi tahminlerimin üzerinde performans gösteriyor. Fed enflasyonu kontrol altına almak için; varlık fiyatlarının düşmesini, işsizlik oranının artmasını istiyor. Kurum bu net mesajı uzun süredir veriyor. Bu hedefleri yakalayamaması, benim için büyük sürpriz olur.

Çin dönecek, ortalığı coşturacak tahmini de var. Çin ekonomisinin temel sorunları ortadadır. Kaldı ki, baş problemin enflasyon olduğu bir zamanda, Çin’in devreye girmesinin dezavantajları olabilir. Emtia fiyatları desteklenebilir. Pozitif tarafta olmak istiyorum ama fazlaca belirsizlik var.