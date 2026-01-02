Banka Endeksi %14 çıktı ilk sıradaki %127’ye ulaştı

BIST Banka Endeksi 2025’te %13,64 yükselirken, endekse dahil 10 hisseden 6’sı ortalamanın üzerinde getiri sağladı. Halkbank %127,04 ile zirveye çıkarken, ICBC Turkey yılı ekside tamamlayan tek banka oldu.

Geçtiğimiz yıl banka hisseleri için genel olarak pozitif bir yılın geçtiği söylense de güçlü bir performanstan hayli uzakta kaldı.

BIST Banka Endeksi yıl boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Sene sonundaysa %13,64 artıda kapattı. Endeks kapsamındaki 10 şirketten 6’sı ortalamanın üzerinde performans sergilerken en dikkat çekici artış Halkbank’ta görüldü. Dört banka ise endeksin altında getiride kaldı. ICBC Turkey Bank ise yılın tek kaybeden hissesi oldu.

En fazla kazandıranlar

Halkbank, 2025’te %127’lik getiriyle bankalar arasında en fazla kazandıran hisse olarak öne çıktı. Uzun yıllar düşen bir eğilim sergilerken, Temmuz 2022’den bu yana yukarı yönelimini koruyor. Banka’nın ABD’de görülen davasında uyuşmazlığın uzlaşıyla çözülmesi yönünde görüşmelerin olumlu zeminde ilerlediği belirtiliyor. Bu durumun fiyatta belirleyici olduğu anlaşılıyor.

Sektörde en fazla yükselen ikinci banka %66 ile Şekerbank. Yatay seyrin ardından şubattan itibaren dalgalı bir yükseliş kaydetti. Ancak yılın ikinci yarısında yeniden yataya döndü. Son bir ayda fonların ilgisinde artış gözleniyor. 15 fon sahip olduğu hisse miktarını %25 artırarak 35,7 milyon lota çıkardı. 2025 kapanış fiyatı ise ağustosta test ettiği 8,60 TL’nin gerisinde duruyor.

Tek biri kaybettirdi

ICBC Turkey, Nisan- Eylül 2025 döneminde yükselen bir performans sergilese de yılın son çeyreğinde gelen satışlarla birlikte geriledi. Son bir yıllık değer kaybı %5,76 olurken, geçen üç aydaki düşüşü %22,49 düzeyinde bulunuyor.

Son bir ayda iki fon satıp tamamen çıktı. Kalanın portföyündeyse az miktarda bulunuyor

1000 Yatırımlar Holding’in BIST 100 Endeksinden çıkarılması fiyatı nasıl etkiler? / Ahmet Işık

Ahmet, BIST 100 Endeksi’nden çıkarılma, şirketin faaliyetlerinden bağımsız olarak hisse üzerinde teknik ve davranışsal etkiler yaratabilmekte. Endeksler, özellikle pasif fonlar ve endeks bazlı portföyler için referans niteliği taşır. Bu nedenle bir hissenin endeks kapsamı dışında kalması, kısa vadede talep tarafında mekanik bir daralmaya yol açmasını gündeme getirebilecektir. Böylesi bir durumda ilk aşamada, BIST 100’ü takip eden fonların zorunlu satışları gündeme gelecektir. 1000 Yatırımlar Holding’de 3 fonun pozisyonu bulunurken ikisi satıp tamamen çıktı. Kalan fonun elinde düşük miktarda var. Fiyat ise eylülden bu yana geriliyor.

Şirkete yönelik beklenti bilanço ile de desteklendi. Hissenin fi yatı son bir yılda güçlü yükseldi

Katılımevim’in fiyatındaki artış sizce devam eder mi? / Ufuk Pınar

Ufuk, Katılımevim son bir yılda güçlü fiyat artışı sergiliyor. Bunda şirketin iş modeline ilişkin büyüme beklentisiyle bilanço performansının olumlu seyretmesinin etkisi bulunuyor. Firma, dokuz aylık dönemde tasarruf finansman gelirlerini %222 büyütürken net faaliyet kârı %362 ve dönem sonu kârı %344 büyüdü. Veriler beklentinin belli bir temele dayalı olduğunu gösteriyor. Faaliyetlerinde ölçek büyüten şirketlerde, kârlılığın hızla artması yatırımcı ilgisini erken dönemde çekebilmekte. Hissenin fiyatı da bu çerçevede son bir yılda %375,4 arttı. Ancak fonların son dönemdeki satışları kâr realizasyonunun devreye girdiğini gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

YAY fonu yabancı teknolojiyle bir yılda %59 getiri elde etti

Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY), aralık sonu itibarıyla 10,3 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve kasıma göre sınırlı artış kaydetti. Portföyün %83,2’si yabancı hisselerinden oluşurken, yatırım fonu payları %10,1, nakit teminat ve döviz mevduat ağırlığı ise toplamda %4,5 civarında. Eylülden bu yana değişen miktarlarda nakit girişi gözlenirken aralıkta 11,2 milyon TL nakit çıktı. Yatırımcı sayısı 38.737 seviyesinde, doluluk oranı ise göz ardı edilecek boyutta. YAY, ağırlıklı olarak yurt dışı teknoloji şirketlerinin hisselerine yatırım yaparak küresel büyüme temalarına odaklanıyor. Risk seviyesi 7 ve uzun vadeli getiri hedefl eyen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda getirisi %59,1’i bulurken, altı aylık performansı da %32,4 düzeyinde gerçekleşti.

TAHVİL

Nurol Bankası, %42,81 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

Nurol Yatırım Bankası, 29.12.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi % 39, bileşik faizi % 42,81 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz %19,45 düzeyinde. Vade başlangıç tarihi 30.12.2025, itfa tarihi ise 30.06.2026 olarak açıklandı.

%39 YILLIK BASİT FAİZ

30 Aralık itibarıyla TLREF %37,87 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın verdiği %39 basit faiz, TLREF’in 1,13 puan üzerinde yer alıyor. Bankanın belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFNURL62628 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PEGASUS

2026 yıl sonuna kadar teslim alacağı 8 uçak için finansal kiralama yöntemini kullanacak

Pegasus, 2012 Airbus Siparişi kapsamında 2026 sonuna kadar teslim edilecek 8 Airbus A321neo uçağın finansmanını finansal kiralama yöntemiyle sağlamaya karar verdi. Finansman yöntemi, koşulları ve çalışılacak kurumlar; uçakların tamamı veya bir kısmı için teklif toplama ve değerlendirme süreciyle belirlenecek. Gelişmeler, şirketin finansal raporlarında kiralama borçları kalemi altında izlenecek. Açıklama, Pegasus’un toplam 150 uçaklık Airbus sipariş paketinin bir parçası olan A321neo teslimatlarını kapsıyor. Söz konusu model, daha yüksek koltuk kapasitesi ve yakıt verimliliğiyle dar gövde segmentinde öne çıkıyor. Finansal kiralama yöntemi ise peşin nakit çıkışını sınırlarken, filonun planlanan takvimde büyümesine imkân tanıyor. Şirket dokuz aylıkta gelirini %36 büyüttü.

BİRLİK MENSUCAT

Dolaşımdaki hisseyi azalttı. Amaç piyasadaki miktarı düşürerek fiyatta denge sağlayabilmek

Birlik Mensucat, borsada işlem gören pay oranının hisse fiyatı üzerindeki baskısını gerekçe göstererek azaltmaya gitti. Bu kapsamda, Yaşar Küçükçalık’a ait 15,2 milyon TL ve Zeynep Holding’e ait 414,6 bin TL nominal değerli payların tamamı işlem görmeyen statüye dönüştürüldü. Şirket, hissenin değerinde denge sağlama ve fiyat istikrarını destekleme amacıyla hareket ettiğini belirtti. Birlik Mensucat hisseleri özellikle geçtiğimiz ağustos ayında hızlı bir artış kaydederken, sonrasındaki süreçte dalgalı bir seyir izledi. Kasımdan bu yana ise satış baskısı öne çıktı. Piyasada bulunan hissenin bir bölümünün işlem gören tip dışına çıkarılması dolaşımdaki arzı azaltırken fiyatın yukarı yönlü teşvik edilmesini destekleyebilir. Şirket ise zarar üreten bir yapıya sahip.

ASTOR ENERJİ

Yeni üretim hatları için uzun vadeli döviz kredisi temin etti. Nakit baskısı sorununu çözdü

Astor, Ankara’da bulunan üretim tesisinde kuracağı yeni üretim hatlarının 1. fazına ait tedarik sözleşmelerinin finansmanı amacıyla önemli bir dış kaynak temin etti. Şirket, HSBC Bank Middle ile OeKB güvencesi altında toplam 54.133.494 euro tutarındaki kredi sözleşmesini imzaladı. Finansman, Sincan’da yer alan ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgelerindeki, tamamlanma aşamasına gelen yatırımları desteklemek üzere kullanılacak. Kredinin vadesi ise Mart 2032’ye kadar uzanıyor. OeKB güvenceli krediler, sanayi yatırımları ve makine teçhizat alımları gibi alanlarda yaygın olarak tercih edilen uzun vadeli, düşük maliyetli dış kaynak mekanizmaları olarak biliniyor. Bu tür yapılar, yerli üreticilere küresel iş ortaklarıyla daha rekabetçi koşullarda çalışabilme imkânı sağlıyor.