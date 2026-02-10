Banka hisseleri düşerken yabancı alttan topladı

Borsada fiyatın düşmesi her zaman kaçış anlamına gelmez. Bazen daha ucuza alma fırsatı verir. 29 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında BIST 30 hisselerinde fiyatlar ortalama %2 düşerken, yabancılar 3 büyük bankada 5 gün aralıksız alım yaptı.

Geçtiğimiz hafta küçük yatırımcı banka sektöründe fiyata bakıp kaçarken yabancıların takaslarında artış yaşandı. Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Akbank’ın fiyatı gerilerken, yabancı takası inatla yükseldi. Fiyatlardaki düşüş satış baskısından ziyade, karşılanan satışlardan kaynaklandığını gösteriyor. Veriler yabancının şimdilerde bankalarda kelepir avcılığı yaptığını işaret ediyor. Sanayide ise satış yönü daha belirgin.

Bankaları aldılar

Yabancılar 29 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında banka hisselerinde yoğunlaştılar. Yapı Kredi hissesinde beş gün boyunca istikrarlı şekilde alım yaparak paylarını 2,89 puan artırarak %38,7’ye yükselttiler. Hissenin fiyatı ise bu sürede %5,3 geriledi. Yabancıların gerçekleşen satışları alım fırsatı olarak değerlendirdikleri anlaşılıyor. Hissenin fiyatı ekimden bu yana ise yükselen bir eğilim sergiliyor.

Beş gün boyunca yabancıların aldığı bir diğer hisse Garanti Bankası oldu. Hissenin fiyatı %2,16 gerilerken yabancı bu sürede payını 1,04 puan artırarak %11,07’ye çıkardı. Garanti Bankası son bir yılda %25 seviyelerinde bir yükseliş kaydetti. Ekimden bu yana belirgin ilgi artışı dikkatlerden kaçmıyor. Geride kalan bir ayda fonların daha çok satıcı tarafta yer aldığı gözleniyor. Hissedeki fon sayısı 165’ten 160’a indi.

Sanayide satıyorlar

Yabancı fonlar son üç hafta boyunca Petkim hissesinde düşük miktarlarda da olsa satış yönlü işlemlerde bulundu. Payları %12,14 seviyesinde. Son bir yılda arada yukarı atakları olsa da yatay seyir söz konusu. Yılbaşından bu yana %9 seviyelerinde bir yükseliş kaydetti. Son bir yıllık performansı ise %4 civarında. Dokuz aylık mali dönemde gelirini %16 düşürürken dönem sonu zararını büyüterek 4,8 milyar TL’ye çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

HIZLI MI, İSTİKRARLI MI?

Hızlı; fırsat, momentum kullanımı, sermaye çevrimi, esneklik, potansiyel. Hata payı, zihinsel yorgunluk, masraf artışı, düzensizlik, süreklilik sorunu. İstikrarlı; düzenli ilerleme, risk kontrolü, psikolojik denge, plan, bileşik güç. Hız sınırlaması, sabır, fırsat maliyeti, rehavet riski, getiri tavanı.

Yatırımdan ziyade, uygun bir yatırım olup olmadığına bakıyor. İşin motivasyon tarafı önde

Nuh Çimento hep yatırım yapacağını söylüyor ama hiç hareket yok. Sebebi nedir? / Evrim Gedik

Evrim, Nuh Çimento, ilk olarak Ekim 2024’te yatırım arayışı olduğunu belirtmekle birlikte arada geçen sürede zaman zaman arayışların sürdüğünü belirtmekle yetindi. Açıklamalarda detay verilmiyor. Bunun yerine yatay veya dikey büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi yönündeki ifade tekrarlanıyor. Bu durum, henüz karar aşamasına gelinmediğini işaret ediyor. Ortada geciken bir yatırımdan ziyade olgunlaşmamış bir arayış sürecinin olduğundan bahsetmek daha doğru. Bu anlamıyla Şirketin yatırım yapmaktan önce, uygun yatırım olup olmadığı arayışının öne çıktığını söylemek pek de yanlış olmaz. Açıklamanın motivasyon yönü daha fazla.

Marttan bu yana geri alımlarda bulundu. Hisse ise bu sürede yatayda dalgalı hareket etti

Akfen Yenilenebilir Enerji aralıktan bu yana neden hiç geri alım yapmıyor? / Erhan Memiş

Erhan, aralık ayında gerçekleştirdiği son işlemle birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji toplamda sermayenin %1,17’sine denk gelen pay geri alırken program da fiilen tamamlandı. Şirket geri alım kararı verirken azami alabileceği hisse miktarını 14 milyon adet olarak belirlemişti. Son alımla birlikte bu miktar dolduğundan ve yeni bir karar da alınmaması nedeniyle limit doldu. Alınan payların fiili dolaşıma oranı ise %4,11 seviyesinde bulunuyor ve toplamda 236,1 milyon TL fon kullanıldı. Şirketin geri alım yaptığı süre zarfında hisse yatayda dalgalı bir seyir izledi. Alımların fiyatın daha da aşağıya inmemesine katkı verdiği söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

NLK fonu kısa vadede istikrar arayanlara 6 ayda %23 kazandırdı

Nurol Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Serbest Fon (NLK)’nın toplam büyüklüğü 3,51 milyar TL seviyesinde. Önceki aya göre sınırlı bir gerileme yaşadı. Portföyün %47,85’i özel sektör tahvillerinden, %29,83’ü finansman bonolarından ve %19’u TL mevduattan oluşuyor. Ayrıca düşük oranlarda varlığa dayalı menkul kıymetler ile kira sertifikaları yer alıyor. Eylülden bu yana ocak hariç değişen miktarlarda nakit çıkışı yaşandı. Şubatta çıkan tutar 55,4 milyon TL. Veriler belirgin bir çıkış olduğunu gösteriyor. Yatırımcısı sürekli azalırken şubatta 1.156’e geriledi. Doluluk oranı %6,61 seviyesinde. NLK, ortalama vadesi 25–90 gün aralığında tutulan borçlanma araçlarıyla düşük oynaklık hedefl iyor. Son 6 ayda %22,9 getiri sağlarken, kısa vadeli borçlanma fonları ortalaması %19’un üzerinde performans sergiledi.

TAHVİL

Tv8 Yayıncılık, %51,78 bileşik faizle 397 milyon TL borçlandı

Tv8 Yayıncılık, 06.02.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 397.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %46, bileşik faizi %51,78 olarak belirlendi. 168 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 24.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %21,17 düzeyinde.

% 46 YILLIK BASİT FAİZ

6 Şubat itibarıyla TLREF %36,95 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Tv8 Yayıncılık, sunduğu %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,05 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTVSK72614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA

Şirketin çoğunluk paylarının satışı için ön protokol imzalandı. Alıcı hakkında bilgi verilmedi

Seğmen Kardeşler Gıda’da çoğunluk payı temsil eden hisseler için satış süreci başlatıldı. Şirket ortaklarına ait sermayenin %74,85’ine karşılık gelen hisseler için potansiyel alıcılarla ön protokol imzalandı. Protokol, nihai pay alım sözleşmesinden önce ön sözleşme niteliği taşıyor. Şartların sağlanması halinde pay devrinin tamamlanması planlanıyor. Açıklamada alıcı hakkında bilgi verilmediği gibi hisse satış fiyatı hakkında da ek bilgi paylaşılmadı. Halka açık şirketlerde kontrol payı devirleri, sermaye piyasası mevzuatı gereği zorunlu pay alım teklifini gündeme getiriyor. Yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumunda yeni ortaklar, diğer yatırımcılara da belirlenen fiyattan alım teklifi sunmakla yükümlü olacak. Pay devri halinde yönetim el değiştirecek.

BANVİT

Haksız rekabetten para cezası aldı. İndirimli ödemeden yararlanırken iptal davası da gündemde

Banvit, Rekabet Kurulu tarafından verilen 947,3 milyon TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edildiğini belirtti. Ceza, rekabetin ihlali maddesine dayanıyor. Yasal süre içinde %25 erken ödeme indiriminden yararlanma seçeneğinin kullanılacak. Ayrıca cezanın iptali için hukuki süreç de gündemde. Rekabet hukuku kapsamında verilen para cezaları, şirket cirolarına oranlı olarak yüksek tutarlara ulaşabiliyor. Gıda ve perakende tedarik zinciri gibi yoğun rekabet içeren sektörlerde fiyatlama ve pazar davranışları sık denetime tabi tutuluyor. Bu tür cezalar, şirketlerin nakit akışı ve kârlılığı üzerinde doğrudan baskı oluşturabiliyor. Banvit, 2025 dokuz aylık dönemde 24,7 milyar TL gelir elde ederken dönem sonunda 966,7 milyon TL zarar açıkladı.

LİNK BİLGİSAYAR

E-Dönüşüm projesi teknopark tarafından onaylandı. 18 ay içinde tamamlanması bekleniyor

Link Bilgisayar’ın geliştireceği Link E-Dönüşüm V2 yazılım projesi Gazi Üniversitesi Teknopark tarafından onaylandı ve projeye 1 Şubat itibarıyla başlandı. Toplam bütçe 20 milyon TL olarak açıklandı. Tamamlanma süresi 18 ay olarak planlanan projeyle mevcut E-Dönüşüm uygulamaları güncellenecek ve kapsamı genişletilecek. E-Dönüşüm çözümleri; e-fatura, e-arşiv, e-defter ve benzeri dijital süreçleri kapsıyor. Türkiye’de mevzuat kaynaklı dijitalleşme hızla yayılıyor. Şirketler, artan işlem hacmi nedeniyle ölçeklenebilir yazılım altyapılarına yöneliyor. KEP ve e-gider pusulası gibi yeni bileşenler, ekosistemi genişletiyor. Proje, Link Bilgisayar’ın ürün portföyünü güçlendirecek nitelikte. Ar- Ge yatırımı, rekabet gücünü destekliyor ve yeni müşteri sağlayabilir.