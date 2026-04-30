Banka kârları büyümeyi korurken hisseleri neden iskontolu kalıyor?

Borsadaki 13 bankanın 5 yıllık ortalama kârı 73 milyar TL’ye kadar çıkıyor. Sektör kârlı yapısını büyütürken, kimi bankanın PD/DD çarpanı inatla 1’in etrafında dip seviyelerde dolanıyor. Milyarlık kârlılığın olduğu sektörde piyasa neyi iskontolu fiyatlıyor olabilir?

Borsada açıklanan her yüksek kâr rakamı o hissenin değerini aynı oranda yükselteceği anlamına gelmez. Finansın keskin dünyasında fiyatlamada kârın büyüklüğü etkili olsa da tek belirleyici değil. 2025 bilançosunda kârı 111 milyar TL’ye dayanırken listenin ilk sırasında yer alan Garanti Bankası veya 67 milyar TL’lik kârı ile 0,84 çarpanla defter değerinin altında işlem gören İş Bankası (C) dikkat çekiyor. Bankalar kârlılıklarını büyütseler de, yatırımcılar temkinli davranıyor. Göz kamaştırıcı milyarlık kârlara ve 1’in etrafında gezinen düşük çarpanlara rağmen piyasanın kârdan önce ekonomik yavaşlamayı fiyatladığı anlaşılıyor.

Kârı yüksek bankalar

Büyüyen bir yapıya sahip olan Garanti Bankası 2025’te faiz gelirini %45 artırarken dönem sonu kârını %20 büyüttü. Sektörde en güçlü kârlılıkla ilk sırada yer alıyor. Söz konusu performansa rağmen aracı kurumların hisseye yönelik ortalama hedef fiyatı 196 TL seviyelerinde. En yüksek beklentiyi Ziraat Yatırım 232,50 TL ile öneriyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan İş Bankası faiz gelirini %41 büyütürken dönem sonu kârındaki artış %48 seviyesinde gerçekleşti. Hissenin fiyatı Ekim 2025’te başladığı çıkışını geçtiğimiz şubat ayında 17,50 TL’ye kadar sürdürdü. Buradan gelen kâr satışlarının ardından fiyat düşerken, hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 156’dan 139’a geriledi.

Defter değerinin altındaki

Sektördeki bankalar kârlı yapılarını sürdürürken TSKB, İş Bankası (C) ve Albaraka Türk’ün PD/DD oranı 1’in altında duruyor. TSKB 0,75 ile en düşük orana sahipken, geçtiğimiz yıl %12 artışla dönem sonu kârını 11,38 milyar TL’ye çıkardı. Hissenin fiyatı Eylül 2025’te en yüksek 14,05 TL’yi test etti, sonrasında ise satış yönlü işlemler ağırlık buldu.

ZEYNEP’E SOR

KISA KAZANÇ MI, UZUN KORUMA MI?

Kısa kazanç; hızlı sonuç, esnek manevra, fırsat yakalama, nakit dönüşü. Yoğun stres, artan maliyet, hata riski, sürekli işlem, yüksek dalgalanma.

Uzun koruma; güvenlik, sakinlik, planlama gücü, değer muhafazası. Yavaş büyüme, fırsat kaybı, enflasyon riski, atıl sermaye, düşük oran.

Devlet firmaların yatırımlarını teşvik etmek amacıyla avantajlar sağlayabilir

Ford’un yatırım için devletten 31 milyar TL destek alacağı bilgisi gerçek mi? ● Burçin Demir

Burçin, Ford Otosan sıfır emisyonlu araçlar ve Euro-7 standartlarına uyum yatırımları için 31,3 milyar TL tutarlı Proje Bazlı Devlet Yardımı alacak. Ancak yaygın bilinenin aksine bu tutar doğrudan firmanın kasasına gitmez. Çeşitli vergi muafiyeti veya avantajı ya da SGK prim desteği şeklinde gerçekleşir. Devletin bu büyüklükteki teşviği sağlamasının temel mantığı ise Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi otomotiv sektöründeki küresel pazar payını korumaktır. Avrupa pazarı hızla yeşil dönüşüme giderken üretimin başka ülkelere kaymasını önlemek önemli.

Yatırımlarını devreye alması olumlu. Oluşan kâr dört yıl önceki tutarın gerisinde

Şişecam yaptığı yatırımları devreye aldı ama fiyat 1 yıldır neden aynı seviyelerde? ● İlhan Usta

İlhan, Şişecam’ın Tarsus’tan Macaristan’a kadar uzanan yatırım zinciri ve 171 milyon dolarlık Beykoz arsa satışı gibi yakın zamanda olumlu haberleri paylaştı. Buna rağmen fiyatı son bir yılda %38,7 artarken endeksin %53,9’luk çıkışının gerisinde kaldı. Zayıf gelir ve kârlılık yatırımcıyı mesafeli tutuyor. 2025’te satışlarını %8 azaltan Şişecam, dönem sonunda kârını %50 artırarak 9,9 milyar TL’ye çıkarması ise olumlu. Ancak oluşan kâr rakamı 2022 yılında ulaşılan 43 milyar TL seviyesindeki kârın gerisinde. Piyasa kârdaki performansı yeterli görmüyor.

YATIRIM FONLARI

GL1 fonu son bir yıldaki %59 getiriye rağmen yatırımcısını memnun edemedi

Azimut Portföy’ün idaresindeki Birinci Hisse Senedi Fonu (GL1), 2025’te başladığı hareketini geçtiğimiz şubatta 1,49 TL’ye kadar sürdürdü. Sonrasında zayıflarken marttaki hareketlenmeye rağmen ulaştığı seviyenin altında fiyatla işlem görmekte. 1,26 milyar TL hacme sahip olan fon, ocakta ulaştığı 1,54 milyar TL büyüklüğün gerisinde. Portföyünün %86,28’i hisse ve %12,2’si fondan oluşuyor. Şubattan bu yana para çıkışının yaşandığı GL1’de nisanda çıkan tutar 85,2 milyon TL. Yatırımcı sayısında da düşüş var, 997’ye inen yatırımcısıyla güç kaybediyor. Doluluk oranı %7,01 seviyesinde. Borsaya yatırım yapan fon, son bir yılda %59,2 getiri sağladı. Aynı sürede BIST 100 Endeksinin performansı %51,9 düzeyinde gerçekleşti. Endeksin üzerine çıkmayı başarsa da anlaşılan yatırımcısının beklentisi daha yüksek

TAHVİL

Pınar Süt, piyasadan %54,40 bileşik faizle 51,5 milyon lira borçlandı

Pınar Süt, 28.04.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı kapsamlıdır. Toplam tutarı 51.500.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,50, bileşik faizi %54,40 olarak belirlendi. 148 gün vadeli ve tek kupon ödemeli finansman bonosu, 23.09.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,26 düzeyinde. 28 Nisan itibarıyla TLREF %39,97 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Pınar Süt’ün sunduğu %47,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,53 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFPNST92626 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EFOR YATIRIM

Beş ildeki ruhsat başvurusu onaylandı. Yedi sahada maden aramasına başlayabilecek

Efor Yatırım, bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik üzerinden beş ilde yürüttüğü dördüncü grup maden arama ruhsatı başvurularının MAPE tarafından onaylandığını duyurdu. Gümüşhane, Adıyaman, Sivas, Siirt ve Diyarbakır’ı kapsayan 7 maden sahası için hazırlanan arama projeleri kabul edilirken şirket rezerv tespitine yönelik saha faaliyetlerine başlayabilecek. Maden projelerinde arama ruhsatı aşaması, gelir üretmeyen ancak sondaj ve analiz giderlerinin bilançoya yansıdığı bir süreçtir. Kaynak ve rezerv tespiti, projelerin nihai ekonomik değerini ortaya çıkarıyor.

BURSA ÇİMENTO

Tamamlanan modernizasyon sonrası atıl duruma düşen fırını satıp gelir sağlayacak

Bahadır Kimya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan nisan başında aldığı yatırım teşvik belgesinde revizyona gitti. Daha önce onaylanan belge kapsamında başlangıçta 247,6 milyon TL olarak öngörülen yatırım tutarı, 104,4 milyon liralık eklemeyle 352 milyon TL’ye yükseltildi. Mart 2029’a kadar geçerliliğini koruyacak olan bu revize belge ile şirket; yatırıma katkı oranı %20 olmak kaydıyla %60 vergi indirimi, 4 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği ve KDV istisnası avantajlarından yararlanacak. Teşvik belgelerinde yukarı yönlü artış, yatırımın büyüdüğünü işarettir.

ERCİYAS ÇELİK BORU

Kısa vadeli borcunu uzun vadeye yaydı. Ayrıca 40 milyon dolarlık yeni limit açıldı

Erciyas Çelik Boru, bankalarla yürüttüğü görüşmeler sonucunda mevcut kredilerinin vade yapısını yeniden düzenleyerek kısa vadeli borç yükünü önemli ölçüde azalttı. Anlaşma kapsamında krediler, bir yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıla yayılırken, ilk 4 yılda anaparanın sadece %10’unu ödeyecek. Böylece şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarının %85’i uzun vadeli yükümlülüklere dönüştürülerek cari oranda %48 iyileşme sağlandı. Ayrıca şirkete ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 40 milyon dolarlık yeni kredi limiti de tahsis edildi. Firma, nakit akışını rahatlattı.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Kardemir D hissesinde bir aydır fiyat yukarı yönlü. Fonlar hafif alıcı tarafında

Kardemir D’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisse %1,50 ile toplamda 1,19 milyon lot artırarak 81,09 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 122’den 121’e indi. Hissede AK3 fonu 4 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, GBH 1,89 milyon lot ile en yüksek satışı gerçekleştirdi. Kardemir D hakkında bugüne kadar 15 aracı kurum öneride bulunurken sadece 1 aracı kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi İş Yatırım 48 TL ile verdi. En düşük öneri 30,91 TL ile Şeker Yatırım’dan geldi.