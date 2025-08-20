Bankalar ilk yarıda kârını yüzde 19 artırdı

Bankacılık sektöründe 2025/06 dönemine ait finansal sonuçlar, kârlılıkta belirgin bir ayrışmayı işaret ediyor. Garanti Bankası 53,6 milyar TL net kâr ile sektörün zirvesindeki yerini korurken, Halkbank %45’lik artışla güçlü bir ivme yakaladı. Albaraka Türk’ün %386’lık kâr artışı ise dikkat çekiyor. TSKB de %47’lik büyüme ile öne çıkanlar arasında yer aldı.

Kârı zayıf kalanlar

Sektörde güçlü kârlılıklar kadar zayıf kalanlar da var. İş Bankası ve Akbank sınırlı artış gerçekleştirenlerden oldu. Şekerbank’ın kârı %33 düşerken, ICBC Turkey 812 milyon TL zarar açıkladı. Bu tablo, sektördeki genel büyümeye rağmen ayrışmaların olduğunu gösteriyor.

Hisse getirileri güçlü

Yılbaşından bu yana Halkbank %67, Şekerbank %35 ve Albaraka Türk %32 fiyatını yükseltti. Garanti Bankası %18 çıkış yaşarken, Vakıfb ank, İş Bankası ve Akbank tek haneli artışlarla yetindi. Hisse bazında hareketlilik öne çıktı. Yatırımcılar, alabildikleri risk düzeyine göre seçici davrandıkları görülüyor. Bu seçicilik, kârlılık performansı ile piyasa getirisi arasındaki ayrışmanın, sektörün farklı dinamiklerle şekillendiğini ortaya koyuyor.

Genel görünüm

Sektörde ortalama kâr artışı %19 olurken, hisse fiyatlamaları bankadan bankaya değişti. Güçlü kârlılıkla uyumlu performans gösteren hisseler yatırımcının odağında yer aldı. Sınırlı kâr artışı gerçekleştirebilen ya da zarar açıklayan bankalar için piyasanın daha temkinli bir yaklaşım benimsediği gözlendi.

ZEYNEP'E SOR

AKTİF DEVİR HIZI MI, ALACAK DEVİR HIZI MI?

Aktif devir hızı; genel verimlilik, sermaye ullanımı, kıyaslama, yönetim performansı. Detay eksikliği, dönemsellik, sektörel farklılık.

Alacak Devir hızı; tahsilat performansı, nakit akışı, risk yönetimi, iş disiplini, iç kontrol. Vadeli satış olasılığı, müşteri riski, indirim etkisi.

Faiz giderleri faiz gelirlerinden daha hızlı arttı. Komisyon gelirlerindeki artış ise dengeledi

Akbank’ın altı aylık performansı hakkında yorumunuzu öğrenebilir miyim? / İlhan Yardım

İlhan, Akbank yılın ilk yarısında faiz gelirlerini %41 artırarak 310 milyar TL’ye çıkardı. Ancak faiz giderlerinin %49 ile daha hızlı yükseldiği gözlendi. Bunu ise %60 artan komisyon ücretleri dengeledi. Neticesinde dönem sonu net kâr %3 artarak 24,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan banka, sıkı para politikaları nedeniyle özsermaye kârlılığı hedefini %30’un üzerinden %25’in üzerine revize etti. Aktif kalitesi korunsa da marjlardaki daralma, kârlılığı sınırladığı anlaşılıyor. Bankacılık sektörü genelinde fonlama maliyetleri yüksek seyretmeye devam ederken, güçlü bilançoya ve dengeli gelir yapısına sahip olduğu gözleniyor.

Üretim hattını Gemlik Kampüsü’ne taşıyor. Asıl katkı orta vadede maliyet yapısında gözlenecek

Borusan Boru’nun Halkalı’daki hattını Gemlik’e taşıması kâra geçmesini sağlar mı? / Ozan Ayyıldız

Ozan, Borusan Boru haziranda yaptığı açıklamayla Halkalı’daki üretim hatlarını ve Bursa’daki ileri işlem merkezini Gemlik Kampüsü’ne taşıyacağını duyurdu. Yaklaşık 56 milyon dolar tutarındaki bu yatırımın yarısı sabit sermaye harcaması, diğer yarısı ise taşınma ve kurulum gibi tek seferlik giderlerden oluşuyor. Birleşme sayesinde üretim süreçlerinde sadeleşme ve yaklaşık 30 milyon dolarlık işletme sermayesi iyileşmesi hedefl iyor. Ayrıca, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte FAVÖK marjına 50– 100 baz puanlık katkı bekleniyor. Ancak bilançoya etki kısa vadede sınırlı kalırken esas olarak orta vadeli maliyet yapısında beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

TE3 fonu, mutlak getiri hedefi yle yıllık %50 getiriye ulaştı

TEB Portföy’ün yönettiği Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3), 616,8 milyon TL büyüklüğe ve %0,91 pazar payına sahip. Doluluk oranı sınırlı olan fon, portföyünün %46,99’unu devlet tahvillerine, %16,42’sini özel sektör tahvillerine ayırırken; para piyasası, BYF ve diğer yatırım fonu katılım paylarıyla çeşitlendirmeye gidiyor. TL mevduat getirisi üzerine çıkmayı hedefl eyen stratejisi, farklı varlık sınıfl arında uzun ve kısa pozisyon alarak mutlak getiriyi hedefl iyor. BYF, yılbaşından bu yana %29 son 1 yılda ise %49,48 getiri sağladı. Düşük volatiliteye karşı yüksek getiri potansiyeli sunması, özellikle dengeli risk almak isteyen yatırımcılar için alternatif seçenek sağlıyor. Esnek ve uyumlu yatırım yaklaşımı, faiz ve tahvil getirilerindeki fırsatları değerlendirmesine imkan veriyor.

TAHVİL

Dardanel, %66,38 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, nitelikli yatırımcılara 18.08.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 230.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52, bileşik faizi ise %66,38’e denk geliyor. 182 gün vadeli bono, birer aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı kalan vadeye göre değişirken, bononun vadesi 16.02.2026 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

18 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,66 seviyesinde bulunuyor. Dardanel’in çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 9,34 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFDRDL22611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ADRA GMYO

Karşıyaka’da 911 konutluk proje için anlaşmaya vardı. İmal edilecek yapının yarısını alıyor

Adra GMYO, Anadolu Gayrimenkul’e ait İzmir Karşıyaka’daki toplam 68.000 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde konut projesi geliştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Projede 911 bağımsız bölüm yer alacak. Kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin proje geliştirme sözleşmesi imzalanırken paylaşım oranı, %50,13 Adra GMYO, %49,87 arsa sahibi şeklinde olacak. Konut projelerinde kat karşılığı inşaat modeli, geliştirici firmaya önemli maliyet avantajı sunarken, arsa sahipleri açısından da değer artışı ve gelir yaratma imkânı vermekte. İzmir’in Karşıyaka bölgesi, ulaşım kolaylığı ve gelişmiş altyapısıyla konut talebinin yüksek olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Büyük ölçekli projeler, hem bölgenin kentsel dönüşüm sürecine hem de yerel ekonomiye katkı sağlamakta.

MERCAN KİMYA

Bağlı iştiraki Romanya’daki GES projesi için şebeke bağlantı onayını aldı. Seneye devrede

Mercan Kimya’nın %100 bağlı ortaklığı Rowax Energy, Romanya’da kurulacak 2,625 MW AC / 3,149 MWp DC kapasiteli fotovoltaik güneş enerjisi santrali için teknik şebeke bağlantı onayı aldı. 38 dönümlük kendi arazisinde inşa edilecek santral, Nisan 2026’da devreye alınıyor. Şirket bu şekilde gelir çeşitliliğini artırma imkanı elde edecek. Yenilenebilir enerji projelerinde şebeke bağlantı onayı, yatırımın uygulanabilirliğini ve elektrik üretiminin şebekeye aktarılabilirliğini güvence altına alan teknik aşamalardan biri konumunda. Romanya, Avrupa Birliği’nin yeşil enerji hedefl eri doğrultusunda güneş enerjisi kapasitesini artırmaya odaklanan ülkelerinden. Bu tür yatırımlar, hem ülkenin enerji arz güvenliğine hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

MİA TEKNOLOJİ

İki büyük ortak paylarının bir miktarını aynı zamanda yatırımcısı oldukları özel fona devretti

Mia Teknoloji ortakları İhsan Ünal ve Ali Gökhan Beltekin, her biri 2.500.000 adet olmak üzere toplam 5.000.000 adet hisseyi, yatırımcısı oldukları serbest özel fona devretti. 12 Ağustos’ta gerçekleşen işlem, pay başına 38,94 TL fiyattan gerçekleşti. Anılan tarihte hisse 38,30- 40,68 TL fiyat aralığında işlem gördü. Devir sonrasındaysa fiyat gevşedi. Halka açık şirketlerde ortak pay devirleri, doğrudan operasyonel faaliyetleri etkilemese de yatırımcı tabanının yapısını ve piyasa likiditesini değiştirebilmekte. Serbest özel fonlar, uzun vadeli getiri potansiyeli gördükleri şirketlerde stratejik pozisyon alarak hem sermaye büyümesine hem de kurumsal yatırımcı çeşitliliğine katkı sağlayabiliyor. Bu tür işlemler, hisse senedinin piyasa görünürlüğünü de artırabilmekte.