Bankalar nakit makinesine döndü 72 milyar ortalamayla biri zirvede

Son beş yılın kâr verileri, borsanın ana taşıyıcısı bankalarda servet

büyümesinin yönünü gösteriyor. Ortalama kârını en fazla büyüten

bankaların ilk dördü özel sektörden gelirken, rakam 72 milyar TL’ye

kadar çıkıyor. Yüksek faiz, bankaları nakit makinesine dönüştürdü.

Kâr verileri, ölçek ekonomisinin etkisini açık bir şekilde gösteriyor. Listede yer alan 12 bankadan biri hariç diğerlerinin faiz marjını ve mevduat havuzunu iyi yönettikleri anlaşılıyor. Zirvedeyse Garanti Bankası ile İş Bankası’nın astronomik ortalamalarla kendilerine ait erişilmez bir şampiyonlar ligi kurdukları gözleniyor. Madalyonun diğer yüzünde ise son iki yılı zararla kapatan ICBC Turkey Bank istisnası duruyor. Bu da gösteriyor ki kâr sadece bankacılık lisansına sahip olmakla gelmiyor; çarkı doğru çevirmek de şart.

Ortalaması yüksek olanlar

Garanti Bankası, son beş yılda ortalama 72,4 milyar TL kârla bankacılık sektöründe zirvede yer alıyor. Banka, geçtiğimiz yıl faiz gelirlerini %45, net ücret komisyon gelirini de %50 büyüttü ve yıl sonu kârını 110,6 milyar TL’ye çıkardı. İstikrarlı büyüyen kârlılığıyla dikkat çekiyor. Son bir yılda zayıf seyir izleyen hisse, şubatın son haftasından bu yana satıcı ağırlıklı bir yapı sergiliyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan İş Bankası, yıllık ortalama 52 milyar TL kârlılığa sahip. Banka, 2025 faaliyet döneminde faiz gelirlerini %41 artırırken net ücret komisyon gelirindeki büyüme de %44 düzeyinde gerçekleşti. Yıl sonunda 67,4 milyar TL’ye çıkan kârlılığı olumlu olsa da 2023 yılındaki rakamın gerisinde kaldığını göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdilerde piyasada satıcılar daha etkin.

Zarar eden tek banka

Listede yer alan ICBC Turkey tek zarar üreten konumunda. Son iki yıl zarar ederken 2025’te rakamı azaltarak 92 milyon TL’ye indirdi. Faiz gelirleri %4 azalırken, net ücret ve komisyon gelirleri %18 arttı. Bankanın yüksek faizi lehine çevirmede zorlanması gelir kaybına yol açarken, zararın devam etmeşinde etkili oluyor. Hissenin eylülden bu yana satıcılı.

ZEYNEP’E SOR

ENFLASYON ORANI MI, REEL BEKLENTİ Mİ?

Enflasyon oranı; alım gücü, taban hedef, kolay kıyas, piyasa uyumu, zorunluluk. Yerinde sayma, veri sapması, gecikmeli etki, refah kaybı, kısır döngü.

Reel beklenti; yüksek kazanç, refah artışı, pozitif getiri, bileşik güç, yatırım. Yüksek risk, hedef şaşması, zorlu seçim, zaman maliyeti, yüksek stres.

Ürdün’deki 12 yıllık hızlı otobüs işletme ihalesine katıldı. Süreç devam ediyor

Gür-Sel’in Ürdün’deki ihalesinin sonucu ne zaman belli olacak? ● Hakan Kılıç

Hakan, Gür-Sel Turizm, 2019 yılından bu yana Amman’da toplu taşıma operasyonlarını yürütüyor. Şimdilerde ilave yeni bir iş fırsatı söz konusu. Ürdün Yatırım Bakanlığı tarafından açılan ihale, toplam 250 adet 12 ve 18 metrelik otobüs yatırımı ile 12 yıllık hızlı otobüs işletmesini kapsıyor. Geçtiğimiz ocakta şirket ilk eleme aşamasını geçerek kısa listeye kaldı. Arada geçen zaman diliminde ek açıklama gelmedi. Sonucunun ne zaman açıklanacağına dair bilgi bulunmuyor. Bu itibarla sürecin devam ettiği söylenebilir. Firmanın Amman’daki işi ise bir avantaj.

Geçen yıl satışıyla faaliyet kârını düşürdü. Faiz ve azalan giderle net kârı büyüttü

Çağdaş Cam’ın yıl sonu bilançosuna göre 2026’da kârı büyür mü? ● Esat Dinçer

Esat, Çağdaş Cam’ın yılın ilk aylarında aldığı toplam 138,9 milyon liralık iki yeni işi olumlu olarak değerlendirmeli. Ancak tutarın 2025 yılı cirosuna oranı sadece %5,66 seviyesinde olması gelirdeki zayıf seyrin devam ettiğini işaret ediyor. Geçen yıl %15 azalan satışlara ilave esas faaliyet kârının %14 erimesi, operasyonel hacmin daraldığını gösteriyor. Dönem sonu kârı %73 büyütense faiz ve menkul kıymet satış gelirleri oldu. Bu kârlılık operasyonel başarıdan ziyade, yatırımlarla azalan finansal giderlerinden kaynaklı. Daralan işini büyütmeli.

YATIRIM FONLARI

İstanbul Portföy’ün ARE fonu, yabancı hisselerle yıllık %41 kazanç sağladı

İstanbul Portföy’ün idaresindeki Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE), Nisan 2025’ten bu yana çıkış ivmesini artırmış görünse de hacimdeki küçülmeyi önleyemiyor. Martta da erime devam ederken hacmi 32,6 milyon TL’ye geriledi. Portföyünün %82,26’sı yabancı hisse, %8,75’i yatırım fonları, %5,13’ü yabancı borçlanma aracı ve %3,86’sı yabancı BYF’lerden oluşuyor. Ekimden bu yana fondan değişen miktarlarda nakit çıkışı yaşandı. Martta ise 329 bin TL gibi cüzi miktarda bir giriş söz konusu. Yatırımcısı fazla değişkenlik göstermezken şimdilerde 1.685 seviyesinde. Doluluk oranının %0,69’da kalması yeterli ilginin oluşmadığını işaret ediyor. Küresel hisselere odaklanma stratejisi yürüten ARE, 6 risk değerine sahip. Son bir yılda %41,35 getiri sağladı. Kategorisinin %47,47 olan ortalamasına göre daha geride kaldı.

TAHVİL

Kent Finans Faktoring, piyasadan TLREF+%3,25 faizle 40 milyon TL borçlandı

Kent Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 10.03.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 40.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,25 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 08.09.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 10 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Kent Finans Faktoring’in verdiği %3,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFKNTF92624 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

MLP Sağlık’ta yeni pozisyon açan fonlar olduğu gibi kârını realize edenler de var

MLP Sağlık’ta fonların satış ağırlıklı işlemleri önde. Portföylerdeki hisseler %11,59 ile toplamda 1,06 milyon lot azalarak 8,12 milyon lota indi. Portföyünde bulunduran fon sayısı 150’den 140’a indi. Hissede KPC fonu 602.703 lot ile en fazla satışı yaparken, PHE fonu 96.967 lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 13 aracı kurum öneride bulunurken 10’u model portföyüne aldı. 2026’da en yüksek öneriyi Ak Yatırım 655,00 TL ile verdi. En düşük öneri 478,68 TL ile Alnus Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Dokuz ayda tamamlanmak üzere iştirakiyle birlikte 180 milyon liralık yeni iş aldı Birleşim

Mühendislik ve %100 bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, Samsun Dünya Göz Hastanesi projesinin mekanik ve elektrik tesisat işleri için nihai sözleşmeyi imzaladı. Şubatta ihalenin kazanıldığının duyurulmasının ardından, mart itibarıyla işveren ile mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında Birleşim Mühendislik 91 milyon TL, Erde Mühendislik ise 89 milyon TL tutarında iş üstlendi. Toplamda 180 milyon TL’yi bulan proje 9 ayda tamamlanacak. Şirket yılbaşından bu yana toplamda 1,4 milyar TL’lik yeni iş bağlantısı gerçekleştirdi. Tutar yıllık gelirinin %27’si seviyesinde.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM

Gerekli kalite belgesini aldı. Küresel tedarik zincirine giriş kapısını araladı

Tuğçelik Alüminyum, savunma ve havacılık sektörlerinde üretim yapabilmek için gereken kalite belgesini aldı. Veri tabanına işlenen sertifika, şirketin dünya genelindeki projelerde iş alabilmesine olanak sağlayacak. Öte yandan firma yurt içinde de SSB Yetenek Envanteri listesine kaydını yaptı. Bundan sonraki süreçte yetkin firma kategorisinde yer alabilmek için 10 Mart günü firmanın Sancaktepe tesislerinde EYDEP kapsamında resmi bir denetim yapılacak. Yetkin tedarikçi havuzuna seçilmesi halinde, yerli projelere parça temininde Tuğçelik önemli bir avantaj elde edecek.

KATILIMEVİM

Kurduğu katılım bankası faaliyet iznini de aldı. Sektörel çeşitlilik sağlayacak

Katılımevim, %99,9 ana sermayedarı olduğu İktisat Katılım Bankasının BDDK’dan resmi faaliyet iznini aldı. Ağustos 2024’te başlayan kuruluş başvuru süreci, aralık ayındaki onayın ardından teşkilatlanma ve operasyonel hazırlıklarla hız kazanmıştı. Eylül 2025’te yapılan faaliyet izni başvurusu ise şubat sonunda onaylanarak resmi gazetede yayımlandı. Böylece şirket, tasarruf finansmanı alanındaki birikimini tam kapsamlı bir katılım bankacılığı modeliyle bir adım öteye taşıdı. Sektörel çeşitliliğini güvence altına alırken büyüme vizyonunu güçlü bir temele dayandırdı.