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Bankalardaki satış alış fırsatı mı, madendeki kanarya mı?

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI

Baz senaryomuzda, Merkez Bankası’nın temmuz ağustos aylarında fonlama faizini politika faizi seviyesine çekmesini ve eylül ayından başlayarak 100 baz puanlık adımlar ile faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekliyoruz.  

Borsa İstanbul küresel piyasalardaki rahatlama yükselişine katılmadı. Ana eğilimin yüksek seyrettiğini gösteren enflasyon verisi sonrası bankalar, banka sahibi holdingler ve konut geliştirme GYO hisselerindeki sert satışlar endeksi aşağı çekti. Altın madeni, rafineri, savunma, yenilenebilir enerji hisselerindeki güçlü alışlar kaybı sınırladı. 

        Zayıf ABD tarım dışı istihdam verisi şahin Fed endişesini azaltarak küresel risk iştahını destekliyor.  Beklentinin yarısına yakın gelen ve önceki ayların aşağı yönlü revize edildiği zayıf veri sonrası dolar zayıflarken, kısa vadeli tahviller değer  kazandı. Hisse senedi piyasaları veriye pozitif tepki verdi. 

ABD piyasası cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olduğu için resmin tamamını görmüyoruz. Ancak Asya borsaları ve Avrupa haftayı güçlü bir şekilde bitirdi. Kore borsası yarı iletkenler ve hafıza kartı üreten şirketlerde %10’u geçen değer artışı ile yükselişte baş rolü oynadı. 

Haftanın ABD piyasalarının açık olduğu kısmında teknolojiden klasik sektörlere rotasyon ve teknoloji içinde donanımdan yazılıma geçiş öne çıktı. Apple’ın maliyet artışları nedeniyle Çinli üreticilere yönelme girişimi yarı iletkenlerde ve özellikle hafıza  kartı üreticilerinde satışı sertleştirdi. 

 Yarı iletkenler ikinci yarıya kötü başladı

Yarı iletkenler son iki günde %12 kayıpla ikinci yarıya kötü başladı. Cuma günü Kore borsasında Samsung ve SK Hynix merkezli %10’un üzerinde yükseliş, yarı iletkenlerdeki aşağı yönlü eğilimin sona erebileceğine işaret ediyor. Ancak geçmiş veri ABD ve Kore piyasaları arasındaki korelasyonun yeterince yüksek olmadığına işaret ediyor. 

Borsa İstanbul küresel piyasalardaki rahatlama yükselişine katılmadı. Ana eğilimin yüksek seyrettiğini gösteren enflasyon verisi sonrası bankalar, banka sahibi holdingler ve konut geliştirme GYO hisselerindeki sert satışlar endeksi aşağı çekti. Altın madeni, rafineri, savunma, yenilenebilir enerji hisselerindeki güçlü alışlar kaybı sınırladı. 

Mevsimselliğe göre düzeltilmiş B ve C enflasyon göstergeleri haziran ayında %2 civarı aylık artış ile dezenflasyon sürecinin son altı ayda zorlandığını teyit ediyor. SGK sağlık hizmetlerine yapılan yüksek zam nedeniyle Temmuz ayında da muhtemelen yüksek bir rakam göreceğiz. 

 Enflasyonda yüzde 29 tahminimiz değişmedi

Açıklanan rakamın işaret ettiği katılığa rağmen 2026 sonu için %29 enflasyon tahminimizde değişikliğe gitmedik. Petrol fiyatlarında öngördüğümüzden daha sert gerileme ve ekonomide yavaşlama, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riski azaltıyor. 

Baz senaryomuzda, Merkez Bankası’nın Temmuz Ağustos aylarında fonlama faizini politika faizi seviyesine çekmesini ve Eylül ayından başlayarak 100 baz puanlık adımlar ile faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekliyoruz.  

Mevcut enflasyon ve politika faizi tahminlerimiz bankalardaki sert satışın fırsat olduğuna işaret ediyor. Enflasyonda yukarı yönlü 1-2 puan risk ve Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünün 2-3 ay gecikmesi cuma günü bankalardaki %5 satışı açıklayamıyor. Cuma günkü sert satış, ekonomi politikalarda U dönüşü için madendeki kanarya olarak görmeyen yatırımcılar tarafından alış fırsatı olarak kullanılabilir.

 

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