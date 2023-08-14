Başarılı olmanın ipuçları

Mustafa NURDOĞAN - Federal Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı

Güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsal altyapı oluşturmak ancak kurallar ve prensiplerle mümkündür. Yatırımcı, yönetici veya çalışanın başarılı olması da belirlenen kuralların ve prensiplerin uygulanmasına bağlıdır.

Yatırımcı olsun, yönetici olsun veya çalışan olsun, her şeyden önce bir hedef olmalı, işe başlarken iyi bir fizibilite ve planlama yapılmalıdır. Zahmetsiz rahmet olmaz demiş atalarımız, en az 5’er yıllık planlamalar yapılmalı ve asla pes edilmemelidir. Bir işi sonuca bağlayıncaya kadar iyi bir takipçi olmak önemlidir.

Gelen veya giden notçuk veya yazılarda; ad, soyad, paraf ve tarih olmalı, iş süreci boyunca süratli geri bildirim yapmalı ve geri bildirim istenmeli, süreklilik gerektiren fiyat, teknik, kalite vs. konularda mukayeseler yapılmalıdır. Tüm işlerde en az 3 yerden teklif alınmalı, söz unutulur, yazı kalır. Bu nedenle yapılacak iş yazılmalı, yazılan iş yapılmalıdır.

Sürekli not tutmalı, yapılacak işin süresini belirlemek ve karşı tarafla gün ve saat gibi zaman konusunda mutabakat sağlanmalıdır.

Nazikçe; doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi prensip edinmek gerekir. Herkese karşı nazik olmalı, pozitif düşünmeli ama Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmemeli. En büyük iletişim problemimiz; anlamak için dinlemiyoruz, cevap vermek için dinliyoruz.

Kişi; bilgisine ve özellikle de baskın kişiliğine ve baskın zekâsına uygun işleri yaparsa, o zaman, işe konsantre olarak ve işi severek yapabilir, işten yorulmaz.

Her bir yatırımcı, yönetici veya çalışanın hobi olarak yapabileceği işleri de olmalı.