Başarının anahtarı “beyin gücü”

Rödl & Partner İnsan Kaynakları Müdürü Merve Bölgen, “Genç yetenekler Türkiye’de kalmıyor. Son dönemde bunu daha da fazla hissediyoruz. Amacımız, onlara kendi ülkelerinde de fırsatlar olduğunu, çok değerli kariyer fırsatları olduğunu anlatmak” diyor.



Türkiye beyin göçünü en fazla yaşayan 34 ülke içinde 24. sırada yer alıyor ve iyi eğitim gören 100 kişiden 59’unu göç nedeniyle kaybediyor. Göç eden grubun yaklaşık yarısını 20-35 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin oranı 2016 yılından bu güne kadar iki katın üzerinde artış göstermiş durumda. Araştırmalar, genç nüfusun yarısından çoğunun imkânı olsa yurt dışında yaşamak istediğini gösteriyor. Yaş ortalaması düştükçe, yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranında da artış görülüyor.

8 Kasım tarihinde; Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, EKONOMİ Gazetesi ve RÖDL & PARTNER iş birliğinde “BEYİN GÜCÜ” panelini gerçekleştireceğiz.Panelde, iş dünyasının deneyimli isimleri gençler ile bir araya getirerek, her iki taraf için fayda sağlayacak bir bilgi ve deneyim paylaşımı platformu oluşturacaklar.

Panelede; Cumhuriyet’in 100. Yılında profesyonel hayata neden yurtdışı yerine Türkiye’de devam etmeyelim?; Gençler nasıl bir iş yerinde çalışmak istiyor?; Sürdürülebilir insan kaynağı nasıl yaratılabilir? Dijitalleşen dünyanın sunduğu yeni iş fırsatları neler?; İş dünyası ve akademi arasındaki iletişim nasıl geliştirilebilir?; Tek bir konuda uzman olmak başarılı olmak için yeterli mi?; Gençlerin iş dünyasına yönelik temel endişeleri neler? gibi çok önemli sorulara cevap arayacağız.

Öğrencilere kariyer seçimlerinde yardımcı oluyor

Dünya genelinde 50 ülkede faaliyet gösteren Rödl&Partner, Almanya, Nürnberg merkezli bir denetim, mali müşavirlik, vergi, muhasebe ve danışmanlık şirketi. 1999 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan şirket, Türkiye’nin potansiyelini nitelikli yabancı yatırımcılara aktarmayı hedefl erken, aynı zamanda öğrencilere kariyer seçimlerinde yardımcı olabilmeyi hedefliyor.

Panel öncesinde Rödl & Partner İnsan Kaynakları Müdürü Merve Bölgen ile Türkiye’nin beyin gücünü korumanın yollarını konuştuk. Bölgen’in yorumları şöyle:

Amacımız Türkiye’de de çok değerli kariyer fırsatları olduğunu göstermek

“Genç yetenekler Türkiye’de kalmıyor. Son dönemde bunu daha da fazla hissediyoruz. Bu bizi oldukça zor durumda bırakıyor. Amacımız, onlara kendi ülkelerinde de fırsatlar olduğunu, çok değerli kariyer fırsatları olduğunu anlatmak. Bunu başarabilmek için öncelikle iş hayatı ve sosyal dengeyi çok iyi kurmamız gerekiyor. Pandemi sonrasında sistem tamamen değişti.



Uzaktan çalışma kavramı geçmişte de vardı ama bu süreçte hibrit çalışmanın avantajlarını gördük. Ve bundan sonra bu model devam edecek. İnsan kaynakları alanında en önemli trendin dijitalleşme olduğunu söyleyebilirim. Bugün, tüm ofis cep telefonumda ve oradan her şeyi yönetebiliyorum. Bunu 20 sene önce hayal bile edemezdik.”

Para tek kriter değil, cazip işveren olmak gerekiyor

“Gençler için para tabi ki önemli ama bir tek kriter değil. Firmaların da bu doğrultuda yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmeye ihtiyaçları var. Cazip işveren olmak, çalışanlara farklı fırsatlar sunmak gerekiyor. Her şeyden önce çalışanınıza katma değer sağlamanız lazım. Eğitim vermeniz lazım. Global firmalar yurtdışı eğitim fırsatları sağlıyor. Bu gençlerin yaşamları için çok olumlu bir fırsat.”

Açık iletişim çok önemli

“Rödl&Partner’da çok genç bir ekibiz. Yaş ortalamamız 35. Ekip çalışması için farklı kuşaklar arasında uyumu yakalamak çok önemli. Bunun için açık iletişimi destekliyoruz. Çalışanlarla aynı düşünce bazında olmak, onları anlamak, dinlemek, hissetmek gerekiyor.”