  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Başarısızlık için milyarlarca lira harcıyoruz

Başarısızlık için milyarlarca lira harcıyoruz

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Okan Can

Yönetim danışmanı

Kazanmanın kutsal, kaybetmenin ise utanılacak bir duygu olarak yaşandığı Türkiye’de, ebetteki spor kültürü oluşamaz.

Sporun ruhunda olan rekabet ve saygının, bu topraklarda pek nefes aldığını söyleyemeyiz. Bu yüzdendir ki her yıl Süper Lig’in kaosu da bitmez kavgası da. Ve hep aynı klişe gelir dayanır ve o ünlü cümleye çıkar Süper Lig.

‘Bu lig bitmez.’

Ama Türk futbolunda yaşanan kavgalar, tartışmalar ve toz duman altında gelen şampiyonlukların arkasında, oldukça büyük bir maliyeti var. Bu maliyetin karşılığında ne Avrupa’da bir başarı ne de tabana yani gençlere, çocuklara yayılmış, paylaşılacak imkanlar ile fırsatlar var.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi( CIES)’e göre Türk futbolu, 2015-2024 yılları arasında net 1.3 Milyar euroya yakın net transfer harcaması yapmış. Yani, karşılığı olmayan bir para harcanmış. Ve bu para, kimlerin cebine gittiyse sadece onlar kazanmış. Bakıldığında şampiyon olan da kaybetmiş.

Dikkat çekici bir başka veri de Süper Lig’in yaş ortalaması. Yaş ortalaması 28,3 olan bir ligde, oyuncu yetiştirme ve gençlerin oynayabilme imkânı olmadığını söyleyebiliriz. Bu durum da neden bu kadar çok harcama yapıldığını gösteren bir rakam aslında. 

Çok transfer, az altyapı.

Sonuç olarak, yaşlı oyuncuya para harcayan, gençlere fırsat yaratmayan ve dar bir kesimin milyonlarca euro harcadığı ve kazandığı bir sistem Türk futbolu. Yani biz her hafta hakem kararlarını ve tartışmalarını izlerken, 1,3 milyar euro uçup gitmiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sağırlar diyaloğu 04 Kasım 2024
Ekonomik kriz ve iş dünyası 04 Kasım 2024
Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartlarına (TSRS) tabi işletmeler 02 Kasım 2024
Elektrik zamcıları 02 Kasım 2024
Halkın barış umudu 02 Kasım 2024
Belediye şirketlerinin kuruluşu, hukuki durumu ve uygulamadaki sorunları 02 Kasım 2024
Kamu ihalelerinin iptali halinde damga vergisinin iadesi 02 Kasım 2024
İnsanlar daha az tüketmek istiyor, daha az ürünle daha fazlasını talep ediyor 31 Ekim 2024
Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payının vergilendirmesi 30 Ekim 2024
Kan kokusu almış köpek balıkları 30 Ekim 2024