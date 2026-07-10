BASBAŞ’ı 35 yıllık tecrübeyle kurduk, yatırım da çekiyoruz, hedef 10 yılda 3 milyar dolar

GEÇEN hafta “90. Uluslararası Bergama Kermesi” kapsamında Bergama Ticaret Odası, Bergama Belediyesi ve EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği panel için kente giderken önce “Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.”ye (BASBAŞ) uğradık.

BASBAŞ’ta bölgenin kurucu ortağı olan Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat, Meclis Başkanı Onur Kayalıoğulları, BASBAŞ Yabancı Yatırımlar Kıdemli Danışmanı, Emekli Büyükelçi Ümit Yalçın’la buluştuk.

Dr. Faruk Güler, BASBAŞ’ı gezerken anlatmaya başladı:

- BASBAŞ, ihracatı artırmak, yeni iş alanları yaratmak, yatırımları çoğaltmak için yerli ve yabancı sermayeye yeni yatırım alanları kazandırmak hedefiyle Türkiye’nin 19’uncu serbest bölgesini kurmak ve işletmek amacıyla 2022 yılında bu yana faaliyet gösteriyor.

“Batı Anadolu Serbest Bölgesi”nin büyüklüğüne işaret etti:

- Burası 2 bin 500 dönüm, yani 2.5 milyon metrekare. Burada 150 dolayında şirketin yatırım yapabileceğini öngörüyoruz.

Kaya Tuncer’in 1989 yılında kurduğu ESBAŞ’taki 35 yıllık tecrübeyi arkalarına alarak kurdukları BASBAŞ’ın web sayfasında yer verdikleri çağrıyı özetledi:

Küresel ekonominin dalgalı seyrinde, üretim gücünü rekabet üstünlüğüne dönüştürmek artık sadece bir strateji değil, bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu rekabet üstünlüğüne çevirmek isteyen cesur yatırımcılara BASBAŞ’ta eşsiz fırsat sunuyoruz.

Dünyada çok az yer; Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi 4 büyük ekonomik havzanın kesişme noktasında, 1.8 milyar insanın bulunduğu ve toplamda 35 trilyon dolarlık GSMH’ya bu kadar yakın, entegre ve ulaşılabilir üretim merkezi sunabiliyor.

İşte bu nedenle Türkiye’nin en gelişmiş kentlerinden biri olan İzmir’in, tarih boyunca uygarlıkların gözbebeği olmuş antik Bergama kentinin kalbinde kurulan BASBAŞ, sadece bir yatırım alanı değil, yarının dünyasını şekillendirecek üretimin yeni adresidir.

BASBAŞ olarak uzun ve detaylı fizibilite çalışmaları yaptıklarını bildirdi:

- En doğru lokasyonu arayan yatırımcılara, tam isabet bir adres sunmak için yola çıktık. Deniz, kara ve hava yollarının kesişim noktasında Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni kurduk.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin her anlamda geleceğe açılan bir kapı olduğunu kaydetti:

- İzmir gibi eğitimli, üretken ve dinamik 4.5 milyonluk nüfusa sahip, Marmara ile Ege’nin gelişmiş tedarik ve yan sanayi altyapısına entegre bu bölgeden 1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa’ya en hızlı kara yoluna, Aliağa Nemrut Körfezi limanları ile dünyaya bağlanılabiliyor.

Yatırım parsellerinin büyüklüğünü sorduk, şu yanıtı verdi:

- 10 bin metrekareden 300 bin metrekareye kadar ihtiyaca uygun parseller oluşturabiliyoruz. Ayrıca kullanıma hazır, kiralanabilecek üretim tesisleri de yaptık.

Dr. Faruk Güler’ın BASBAŞ’ın web sayfasındaki sunuş yazısından hedeflerine baktım:

- Devlet teşvikleri, vergisel avantajlar ve hızlı izin süreçleriyle yatırımcılara kolaylık sağlayan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi, 2 milyar dolar ihracat ve 20 bin kişilik istihdam hedefleniyor.

Dr. Güler, BASBAŞ’ı gezerken ihracatla ilgili hedeflerini yükseltti:

- ESBAŞ’da 200 firma var. Serbest bölgenin en önemli kurallarından biri üretimin yüzde 85’inin ihraç edilmesi. ESBAŞ’tan bugün yılda 3.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleşiyor. 25 yılda bu seviyeye gelindi. BASBAŞ’ta 10 yılda 3-3.5 milyar dolarlık ihracata ulaşılır.

Yatırımcı adaylarını serbest bölge kriterlerine göre incelediklerini vurguladı:

- BASBAŞ’a gelecek yatırımcıların serbest bölgelerde uygulanan teşviklerden yararlanması söz konusu olacak. Yatırımcıların o teşvikleri hak edecek yapıda olup olmadığına titizlikle bakıyoruz. Bakanlığa ondan sonra başvuruyu yönlendiriyoruz.

BASBAŞ’ta altyapı yatırımlarının yarısından fazlasını tamamladıklarını aktardı:

- Şu anda 3 şirket burada üretim yapıyor. Kiralık binalara yerleşip kolları sıvadılar. 2 şirket daha Ağustos ayında gelecek. Aslında 6 yatırımcı gelmiş sayılır.

En az 10 yatırımcı ile sıcak görüşmelerin sürdüğüne işaret etti:

- Bu yılın sonuna kadar 5 firma daha BASBAŞ’ta yatırımına başlamış olur.

Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Ticaret Borsası ile birlikte düzenlediğimiz “Ekonomi Zirvesi”nde ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın, “Ankara’da bir serbest bölge kurmak istiyoruz” talebini dinleyince şu değerlendirmeyi yaptı:

- Türkiye’de şu anda 19 serbest bölge faaliyette. Başarıda ilk sırada ESBAŞ yer alıyor…

Dr. Faruk Güler liderliğindeki ESBAŞ’ın aynı başarıyı BASBAŞ’ta da yakalayabileceğinin işaretleri görülüyor…

Yatırım ortamı uygunsa yabancı da yerli de geliyor, bunu BASBAŞ’ta görüyoruz

ESBAŞ ve BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, BASBAŞ’ta üretime başlamış şirketlerden birinin önünde durdu:

- Bu yatırımcıyı Hollanda’da bulduk. BASBAŞ’ı anlattık. Türkiye’nin avantajlarını ortaya koyduk. Elbette eksikleri saklamadık. Avantajlar daha ağır bastı ve yatırıma geldi.

Bu noktada şu saptamayı yaptı:

- Ekonomide uzun süren bir sıkıntılı dönem yaşadık, yaşıyoruz. Bu ortamda genelde, “Kimse yatırıma gelmiyor. Kimse yatırım yapmıyor. Yaprak kıpırdamıyor” sesleri yükseliyor. Oysa yatırım ortamı uygunsa yabancı da geliyor, yerli de geliyor. BASBAŞ’ta bunu görüyoruz.

Yatırım ihtiyacının en zor koşullarda bile görüldüğünü kaydetti:

- Sürdürülebilir işi olanlar en sıkıntılı ortamda bile yatırım yapmaktan geri durmuyor.

BASBAŞ’ın dış tanıtımına emekli büyükelçi Ümit Yalçın liderlik ediyor

BASBAŞ’ın yönetim merkezine doğru yürürken önceki Londra Büyükelçimiz Ümit Yalçın’la karşılaştık, sordum:

- Sayın Büyükelçim, hayırdır?

Ümit Yalçın, yanıtladı:

- Londra’da görevim tamamlandığında emekli oldum. İzmir’e yerleştim. Faruk Bey’le (Güler) yolumuz kesişti, BASBAŞ’a Yabancı Yatırımlar Kıdemli Danışmanı oldum.

ESBAŞ ve BASBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, emekli büyükelçi Ümit Yalçın’la yollarının kesişmesini şöyle anlattı:

- Ümit Bey İzmir’e yerleşmiş, bir süre sonra da “Bir şeyler yapsam iyi olacak” diye düşünmeye başlamış. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla buluştuk, sohbet ettik. Frekanslarımız tuttu. Kendisine anında teklif ettim, sağ olsun danışmanlığımızı kabul etti.

Ümit Yalçın’ın BASBAŞ’ın yurt dışındaki tanıtımlarında liderlik yaptığını belirtti:

- Dünyada yatırım ortamı zayıf. Ülkemizde de aynı durum söz konusu. Biz bu ortamda Ümit Bey’in liderliğindeki ekibimizle Türkiye’nin avantajlarını, eksiklerini de gizlemeden anlatıyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- BASBAŞ’ı yurt dışında tanıtırken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de desteğini görüyoruz. Kendileriyle çok yakın çalışıyoruz. Ayrıca Ticaret Ataşelerimiz de bize yardımcı oluyor.

ESBAŞ, ihracat liginde birçok ili geride bırakıyor

ESBAŞ ve BASBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ESBAŞ’ın Türkiye’nin ihracatındaki yerine değindi:

- ESBAŞ, Ege Bölgesi’nin toplam ihracatında yüzde 11, İzmir’in ihracatında da yüzde 26 paya sahip. 3.5 milyar dolarlık ihracat sıralamada bizi yukarıda tutuyor.

Ardından ekledi:

- ESBAŞ, Türkiye ihracat liginde birçok ilimizi geride bırakıyor. 10-11’inci sırada bulunuyoruz.

Bergama, BASBAŞ etkisini hissediyor

ESBAŞ ve BASBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat ve Meclis Başkanı Onur Kayalıoğulları’na döndü:

- Bergama, BASBAŞ’ın olumlu etkisini şimdiden hissetmeye başladı değil mi?

Lütfi Kolat yanıtladı:

- Biz zaten olumlu katkı yapmasını bekliyorduk. Altyapı yatırımları başladığında etkiyi hissetmeye başladık. Şimdi yatırımlar da adım adım devreye giriyor. Olumlu etki daha da büyüyecek.