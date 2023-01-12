Başkan Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim

Nida Anıl

nida.anil@nbe.com.tr

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından Türkiye geneli yapılan kamuoyu araştırmasında 2022 yılının en başarılı belediye başkanları kategorisinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilk 3’te yer aldı. Bizler için son derece önemli ve mutluluk verici bir sonuçtur. Kültürden sanata, eğitimde spora kadar birçok alanda Malatya için özveri ile çalışan başkanımız geçtiğimiz aralık ayında da iki ödüle layık görülmüştü. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Altın Palmiye ödül töreninde 25’inci Kayısı Festivali’nden dolayı “Yılın Kültür Sanat Markası” ödülüne ve “Yılın Yerel Yöneticisi” ödülüne layık görülmüştü.

Yaşadığımız şehirler bir noktada geleceğimizi şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. Şehrinizin refah seviyesi; eğitim, sağlık, sanayi, kültür-sanat gibi birçok alanda ne kadar verimli ise şehir de o kadar yaşanılası olur. Başkan Gürkan bu noktada her zaman Malatya'yı yaşanılası şehirler arasına taşımak için büyük çaba ve emek göstermiştir.

Benim için yerel yöneticiler her zaman şehrin kaderini belirleyen önemli kilit noktaları olmuştur. Şehrin yüzünü dışa çeviren nitelikli, göçü engelleyen ve şehri yaşanılası hale getiren önemli kişilerdir. Özelikle bu şehirde doğmuş, şehrin tüm yapısını, tüm özelliklerini bilen kişi ise şehrine her zaman neyin iyi geleceğini bilir ve bu noktada şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Yine Başkan Gürkan’ın şehrimize kazandırdığı diğer önemli bir kazanım ise EXPO 2028 olmuştur. EXPO 2028’in Malatya’da yapılması ile Malatya Doğu’nun ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. 2028’de dünya bahçelerini Malatya’da ağırlayacağız. Geçmiş tarihine baktığımızda Malatya büyük bir insanlık medeniyetinin hem başlangıç noktası hem de Türk İslam medeniyetinin büyüyüp geliştiği bir coğrafyadır. Bu coğrafya için artık yeni sözlerin söylenmesi ve yenliklerin yapılması gerekmektedir.

Küreselleşen dünyamızda artık ülkelere, şehirlere ekonomik, politik, kültürel katkı sağlayacak projeler üretilmelidir. İnsanlarımızı hazırcılıktan kurtarıp daha bilinçli ve üretkenliğe yönlendirilecek projelere imza atılmalıdır. Toplumsal gelişimimizin ancak bu şekilde olacağına canı gönülden inanmaktayım.

Malatya, çağdaş ve modern şehircilik anlayışıyla bulunduğu bölgenin kalbi, ülkemizin gözbebeği konumunda olan bir şehirdir. Bu çağdaş ve modern şehirciliği her geçen gün bir adım öteye taşımamıza katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Artık gerek bireysel gerekse toplumsal olarak şehirde yaşayan herkesin en az yöneticiler kadar bu şehirden sorumlu olduğumuza ve hepimizin üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine canı gönülden inanmaktayım.