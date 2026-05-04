Başkan Trump'ın tehditleri sonrası iyimser hava devam eder mi?

Petrol fiyatlarında son iki günde 10 dolara yakın gerilemenin verdiği iyimserlikle haftaya başlıyoruz. İran’ın barış görüşmeleri boyunca bir ay süre ile Hürmüz Boğazı’nın açılması önerisi piyasaları heyecanlandırdı, ama ABD tarafından sıcak karşılanmadı.

Cumhuriyetçi medya ablukanın İran’ı barışa zorlamak için etkili olduğunu, ekonomisi çöküşün eşiğinde olan İran’ın yakında ABD’nin şartlarını kabul edeceğini iddia ediyor. Başkan Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın ABD kontrolünde açıldığı, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ele geçirildiği bir sonuç elde etmeden ablukayı bırakmaması gerektiğini savunuyor.

Enerji piyasasında yukarı yönlü oynaklığa rağmen çoğu uluslararası yatırım bankası Hürmüz Boğazı’nın Haziran ayında kademeli açılacağı görüşünü savunuyor. İyimser kamp, mayıs ortasındaki ABD-Çin görüşmeleri öncesinde düğümün çözüleceğine inanıyor.

Açıklanan öncü göstergeler enerji şokunun ekonomi üzerindeki etkisinin havacılık, otelcilik gibi hizmet ağırlıklı sektörler ile sınırlı olduğunu, sanayi üretiminin mart ayındaki geri çekilme sonrasında toparlandığını gösteriyor. Yapay zekâ ağırlıklı Asya merkezli üretim artışı dipten dönüşün arkasındaki itici güç.

Hürmüz Boğazı bu ay açılmazsa ekonomilerde yavaşlama devam eder

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam ettiği bir senaryoda bu iyimser havanın korunması zor. Savaşın başında 8,4 milyar varil olarak tahmin edilen petrol stokunun, geçtiğimiz iki ay içinde 800 milyon varile yakın gerileyerek 7,6 milyar varile gerilediği tahmin ediliyor.

Enerji yoğun alanlarda sanayi üretiminde düşüş, uçak trafiğinde gerileme, ticaret amaçlı yakıt harcamasında azalma ile günlük petrol tüketiminin iki ayda 4 milyon varile yakın azaldığı tahmin ediliyor. Mayıs ayında Hürmüz açılmazsa ekonomilerde yavaşlama ve petrol talebinin kısılması devam eder.

ABD hariç tüm ülkeler endeksindeki kayıp %3 ile sınırlı

Varlık fiyatlamaları savaş fiyatlamasının enerji ve tahvil fiyatlamalarında etkili olduğunu, hisse senetlerinin savaş haberleri ile dalgalansa da kendi yörüngelerinde kaldığını gösteriyor. Kur cephesi doların sınırlı değer kazancı ile savaşa cevap verdi.

Petrol fiyatları Mart başından beri %50 artış ile enerji şokunu en sert fiyatlayan varlık gurubu. Tahvil getirileri 40-70 baz puan arasında değişen artış ile savaşın enflasyon etkisini satıyor. MSCI ABD hisseleri güçlü ilk çeyrek kârları sonrası savaş başından beri %5 yükseliş ve yeni zirve ile yoluna devam ediyor. ABD hariç tüm ülkeler endeksindeki kayıp %3 ile sınırlı.

Ankara kısa süreli bir şok öngörüsü ile Ortadoğu’da savaşa cevap verdi. Para politikasında geçici sıkılaşma, vergi indirimi ile enflasyonist etkileri sınırlama, kurumlar vergisi indirimi ile ihracatçıların desteklenmesi ve Dubai bazlı uluslararası şirketlerin ülkeye çekilmesi ile Türkiye’nin ayrıştırılması hedeflendi.

Atılan yapıcı adımlar sayesinde ülke risk priminde artış ve borsadaki gerileme büyük ölçüde geri alındı. Tahvil cephesinde ise uluslararası yatırımcının çıkışı ile verim eğrisinin kısa orta kısmında 5 puan, uzun ucunda 3 puana yakın getirilerde yükseliş görüldü.

İran’ın 12 maddelik teklifi sonrası piyasalarda oluşan iyimser hava devam eder mi? Başkan Trump’ın uyarılarını ve Cumhuriyetçi medyanın “Hürmüz kapalı kalmalı”, “saldırı tehdidi devam etmeli” açıklamalarını ciddiye alıyorsanız, iyimser havayı satış fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Savaşı iki tarafın da bitirmek istediğine inanan iyimserler grubundaysanız, tribünlere yapılan açıklamaları umursamayıp ABD teknoloji hisseleri, Türkiye tahvilleri ile yolunuza devam edebilirsiniz.