Basra’da savaş derinleşiyor, 20 hisse aldırmadan çıkıyor

Borsada en az 3 haft adır yükselen, haft alık bazda %3’ün üzerinde kazandıran ve tüm periyodik getirileri pozitif olan 20 hisse bulunuyor. Haft alık %23 ve yıllık %1.280’i aşan getirilerin olduğu bu tablo, hacim arayışındaki borsada paranın disiplinli trendlerde durduğunu söylüyor.

Basra Körfezi’nde yoğunlaşan savaşın etkisiyle piyasalar yorucu bir yön arayışında olsa da kimi hisseler gündemden bağımsız kendi gündemlerini inşa ediyor. Borsadaki 20 hisse jeopolitik risklere aldırış etmeden yükseliyor. Belirlediğimiz kriterleri karşılayan Altınyunus Çeşme haftalık %23’lük çıkışıyla listeye ilk sıradan girerken, maraton tarafında Destek Finans 10 haftadır aralıksız yükselişiyle öne çıktı. Işıklar Enerji’nin 24. haftasında haftalık yükselişi %1,47’de kalınca, listeye giremedi. Görülen o ki rüzgarın her gün yön değiştirdiği piyasalarda, yakaladıkları trendden inmeyenler kazançlarını büyüttü.

Haftanın en fazla kazandıranı

Altınyunus Çeşme, yılbaşından itibaren hareketlendiği gözleniyor. Yılbaşından bu yana çıkışı %132’yi geçerken bir aylık performansı da %89,3 seviyesinde. Geçtiğimiz yıl gelirini düşürürken, son dört yıldır ana faaliyetlerinden zarar üretiyor. Zarar, son iki yıldır dönem sonuna da sirayet etti. Hareket, daha ziyade fiyat beklentili motivasyonla alakalı.

Katılımevim haftalık %16,36’lık getiri ile listeye ikinci sıradan girdi. Aralık ayının ikinci yarısından bu yana yükselen eğilimiyle öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana performansı %273’ü geçti. Firmayla ilgili yakın tarihli önemli gelişme, BDDK’nın faaliyet izni verdiği bağlı iştiraki İktisat Katılım Bankası’nı çatı şirketi Pusula Finans Holding’e satma kararı oldu.

Aralıksız uzun süre yükselen

Kriterleri karşılayarak listeye girmeyi başaran Destek Finans, Şubat 2025’te borsaya geldi. İlk işlem gününü baz aldığımızda %3.689’a ulaş an bir yükseliş söz konusu. Yılbaşından itibaren ise çıkışı %252,6 seviyesinde. Yabancı yatırımcının düzenli olarak alıcı tarafında olması fiyatı destekliyor.

ZEYNEP'E SOR

KİRA GELİRİ Mİ? DEĞER ARTIŞI MI?

Kira geliri; düzenli nakit, pasif kazanç, fiyat güncellemesi, planlama gücü. Tahliye zorluğu, onarım yükü, kesinti kaybı, atıl dönem, yavaş amortisman. Değer artışı; servet büyümesi, vergi ertelemesi, kredi kaldıracı, bileşik getiri. Dalgalanma riski, likidite sorunu, vade belirsizliği, fiyat yanılgısı.

Geçen yıl gelir ve kârı artsa da fiyatı altı aydır düşüyor. Fonlar alım tarafında zayıf

Katmerciler’in kârı iyi olduğu halde neden fonlar almak istemiyor? ● Çağla Özden

Çağla, Katmerciler kârlılığını artırmasına rağmen fonların paylarında istenen artış gözlenmiyor. Bunda artan borçluluk yapısı ile risk algısının etkisi bulunuyor. Şirketin satış ve esas faaliyet kârının büyümesi kuşkusuz olumlu bir görüntü. Bununla birlikte, fon yöneticileri pozisyonlarını ayarlarken sadece kârlılığa bakmadığını, bilançonun alt kalemleriyle teknik göstergeleri de ağırlıklandırdığını göz ardı etmemeli. Katmerciler’in esas faaliyet kârı %71 artarken finansal borçların 2,08 milyar TL’ye ulaşmasının sorun olduğu anlaşılıyor.

Satış gelirleri düşük kaldı. Yüksek borç yükü çıkışın uzun süreli gücünü sorgulatıyor

Akfen İnşaat’ın çıkışının devam etme olasılığını nasıl görüyorsunuz? ● Nejat Şener

Nejat, Akfen İnşaat son iki ayda dalgalanma yaşasa da şubattan bu yana güçlü çıkış sergiledi. Yaşanan hareketinin ardında operasyonel kârlılıktan ziyade hisseye yönelik fiyat beklentilerinin daha fazla öne çıktığı söylenebilir. Yüksek borç yükü ve düşük nakit yaratma kapasitesi ise bu çıkışın uzun vadeli gücünü sorgulatıyor. Yılbaşından bu yana %119 yükseliş kaydeden Akfen, gelirini %1 ve brüt kârını %10 azalttı. Ana işinden güçlü nakit yaratamazken, net kârını %731 artışla 1,68 milyar TL’ye çıkarmasında vergi tutarındaki düşüşün etkisi bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

KTR fonu katılım ilkeleri ve TL varlıklara yatırımla yüzde 47 kazandırdı

Kuveyt Türk Portföy’ün idare ettiği Birinci Katılım Serbest (TL) Fon (KTR), istikrarlı ancak sınırlı ve kademeli ivmeyle hareket ediyor. Hacmi, her ay yükselen performansıyla büyüyor. Nisan ayının ilk haftasında 21,49 milyar TL büyüklüğe ulaşırken, mart ayına göre genişleme sürdü. Portföydeki varlıkların %56,32’si katılma hesabı, %31,93’ü yatırım fonu ve %11,75’i BTAS’tan oluşuyor. Üç aylık para çıkışının ardından fona martta nakit girişi gözlendi. Nisanda 42,7 milyon TL ile giriş tutarı artarak devam etti. Yatırımcı sayısı ise azalarak 732’ye gerilerken, doluluk oranı %4,65 seviyesinde. Faizsiz finans ilkeleriyle TL varlıklara yatırım stratejisiyle hareket eden KTR’nin risk düzeyi düşük. Risk almak istemeyenlere hitap ediyor. Son bir yılda %47,20 getiri sağladı. Aynı sürede Endeks %36,40 yükseldi.

TAHVİL

Bilkom Bilişim, Piyasadan TLREF + %0,90 faizle 1 milyar TL borçlandı

Bilkom Bilişim, nitelikli yatırımcılara yönelik 03.04.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 0,90 olarak belirlendi. 182 gün vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli bono toplamda 2 kupon ödemeli olacak. Vade tarihi 02.10.2026 olarak açıklandı. 3 Nisan itibariyle Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bilkom’un verdiği %0,90 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, bununla birlikte piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, TRFBLKME2613 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Doğuş Otomotiv şubatın ikinci yarısından itibaren düştü. Fonlar ise hafif alımda

Fonlar, Doğuş Otomotiv’de alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisse %2,33 ile toplamda 39,15 bin lot artarak 1,72 milyon lota çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 35’ten 33’e indi. PTO fonu 40,6 bin lot ile en yüksek alımı yaparken, BIH 24,1 bin lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi. Doğuş Otomotiv hakkında bugüne kadar 16 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan kurum olmadı. En yüksek öneriyi Tera Yatırım 351,90 TL ile verdi. En düşük öneri 242,70 TL ile Garanti Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kamudan 1,1 milyon dolarlık yapay zeka ihalesi aldı. Büyüme alanını genişletiyor

ARD Bilişim, bir kamu kurumu ile NVIDIA yapay zeka donanımları üzerinde çalışacak yazılım çözümlerinin temini için 1,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma, şirketin ileri teknoloji altyapılarına yönelik yerli algoritma ve yazılım geliştirme kapasitesinin kamu kurumları tarafından kabul edildiğini gösteriyor. ARD Bilişim, kamu kurumlarından etkin şekilde iş alabilme kapasitesine sahip bulunuyor. Bilişim sektöründe kamu kurumlarının yüksek teknolojili altyapı projelerini üstlenmek, gelecekteki büyüme alanlarını garanti altına alan gelişime imkan vermekte.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Ankara Adliyesi işinde nihai imzalar atıldı. Alandaki toplam iş 3 milyarı geçiyor

Birleşim Mühendislik, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile birlikte Ankara Adalet Sarayı C Blok projesinin mekanik ve elektrik işleri için işveren firmayla anlaşmaya vardı. Martta sonuçlanan ihale kapsamında, yaklaşık 7,97 milyon dolar ve 753 milyon TL tutarında iki sözleşme imzalandı. Alınan işin toplam tutarı yıllık gelirin %23,7’si düzeyinde. Daha önce aynı kampüs içerisinde alınan diğer blokların taahhüt işleriyle beraber şirketin bu geniş kapsamlı yerleşkedeki toplam iş büyüklüğü 3,04 milyar TL’ye ulaştı. Yılbaşından bu yana alınan işlerin toplam tutarı %52,9 oldu.

ORGE ENERJİ

Etiler’deki projesi için görüşüyor. Pazarlık 280 milyon lira üzerinden yürüyor

Orge Enerji, yapımı devam eden Mandarin Oriental Etiler projesinde işveren firmadan sözleşme görüşmelerine davet aldığını duyurdu. Bir kısım elektrik işlerin yapımını kapsayan görüşmeler, KDV hariç 279,7 milyon TL tutarındaki bedel üzerinden yürütülüyor. Tutar firmanın yıllık gelirinin %8’i seviyesinde bulunuyor. Anlaşmaya varılması halinde ilgili taahhüt işlerinin önümüzdeki 9 Ağustos gününe kadar tamamlanması öngörülüyor. Firmanın yıl başından bu yana aldığı işlerin toplam tutarı 1,5 milyar TL’yi geçti. İş bağlantıları yıllık gelirinin %44,26’sına denk geliyor.