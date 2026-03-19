Bayram fakire de yoksula da gelir

Bayram coşkusu, bereketi ile gelir. Ancak herkese aynı coşku ve bereketi sunmayabilir. Bu yüzden varsılların yoksullara, var olanın olmayana, zenginin fakire borcu vardır. Bayramınız mutlu olsun.

Yoksulluk, tanımını, “bir şeylerden yoksun olmak” ve bu şeyler her ne ise onlardan mahrumiyet olarak tanımlıyoruz. Kimine göre bu günlük bir “kalori” hesabıdır. Kimine göre de hane halkının, bilmem kaç bin kazancı olamama halidir. Kimisi de bilgisizliği, ilgisizliği; yoksulluk olarak tanımıyor.

İnsanın, ihtiyaçları sınırlı fakat istekleri sonsuz... Kaynakları kısıtlı fakat iştahı sınırsız... Kısıtlı kaynaklarla sonsuz istekleri arasındaki “temel ihtiyaçlarını” karşılayamama hali de yoksulu şekillendiriyor. Herkesin yoksulluk tanımı ayrı; yükselen değerleri topluma dayatıp, bir şekilde kendi içinde dengeye gelmiş ihtiyaç tatminini bozduk. Sonsuz istekleri “ihtiyaçmış gibi” gösterdik.

ZEKÂT KURUMLARIMIZ NEREDE?

Bu da yetmedi, onlara iş ve aş üretme konusunda gayret göstermek yerine, “sırtımızda taşıdığımız, bizi Batı’ya mahcup eden...” diye aşağıladık. Yaşadığımız depremler ve korona bize ayna tuttu, aklımızı başımıza getirdi ancak, davranışlarımız eskide kaldı.

Şimdi de onlar için farklı bir şey yapmıyoruz. İş vermiyoruz, önemsemiyoruz, görmezlikten geliyoruz. Hâlbuki inancımız; “komşusu aç iken uyuyan, bizden değildir” diyordu. Zekât kurumumuz vardı.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yardımlaşmaya dair…

Sırt çevirenlerden misiniz?

Yoksula sırt çevirmeyi marifet sayanlarımız çok… Böyle düşünenlerin kaçırdığı şudur: Eğer insanımızı yoksulluktan kurtaramaz iseniz toplumsal bomba olur; eninde sonunda size de rahat yüzü vermezler.

Yoksula yardımın yararları?

Bu gibiler, yoksul komşusuna yardım etmek yerine; potansiyel suçlarından korunmak için, güvenlik teknolojileriyle donattıkları gettolarına kapanırlar. Dilenenleri, vicdani körlükle; suçlar, örselerler.

NOT

OLANIN OLMAYANA, BİLENİN BİLMEYENE BORCU VARDIR

Bayram; işsize, evsize, sokakta yaşamak zorunda bırakılan çocuklara, yoksunlara, yoksullara da gelir! Bayram, bizdeki yoksullar için de gelecek... Misal deprem bölgesinde felaketin yoksullaştırdığı, yüzbinlerimiz var. Günde 2500 kalori, 3 litre su ve 3 gigabyte bilgiye sahip değilseniz, yoksulsunuz.

ZEKÂT LÛGATI

Zenginliğin zekâtı: Paylaşmaktır. Servetinin en az kırkta birini (%2,5) yoksula, fakire aktarmaktır

Gücün zekâtı: tevazudur. Kibrin de ilâcı zaten alçak gönüllü olmaktır. Kibir büyük günahlardandır

Güzelliğin zekâtı: İffettir

Bilginin zekâtı: öğretmektir ve oranı da yüzde 100’dür. Yani ne biliyorsan tamamını öğretmektir