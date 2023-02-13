Baz istasyonları elektrikle çalışıyor, jeneratörlere akaryakıt gerekiyor

PAZARCIK ve Elbistan merkezli 10 ilimizi vuran, 22 bin canı aramızdan alan asrın felaketine dönüşen deprem sonrasında başta biz gazeteciler olmak üzere, herkes aynı konuda birleşti:

GSM operatörleri deprem sınavını geçemedi…

Haberlere şu eleştiriler yansıdı:

Reklamlarında çekim gücü ile övünen şirketler hizmet sunamadı. Uçan baz istasyonları, ortak hat lafları boşta kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaşanan sıkıntıyı dile getirdi:

- Kahramanmaraş’ta 4’üncü gün oldu, hâlâ GSM şebekeleri sağlıklı çalışmıyor. Telefonları kullanamıyoruz. Enkaz yerine adam gönderip haberleşebiliyoruz. Şirketlerin artık bir çözüm bulmaları gerekir.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Lütfü Savaş da sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı:

- İnternette çok büyük sorun yaşıyoruz. Bugün yanımızda olmayacaklarsa ne zaman olacaklar? Konuyla ilgili herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyorum.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’u aradım, ben sormadan anlatmaya başladı:

- Türkiye’de hizmet veren GSM operatörleri olarak ilk andan itibaren birlikte hareket etmeye başladık. Bölgedeki teknik ekiplerimizi harekete geçirdik. Ayrıca bölgeye teknik ekip takviyesi yaptık.

Depremle ilgili özel protokollerinin olduğunu vurguladı:

- Depremden bir saat sonra, 05.30’da Vodafone’un network merkezinin başındaydım.

Ardından asıl konuya geçti, şu bilginin altını çizdi:

- Tüm GSM operatörleri olarak kurduğumuz baz istasyonları elektrikle çalışıyor. Elektriğin kesilmesi, baz istasyonunu da devre dışı bırakıyor.

Elektrik kesintilerine önlem olarak baz istasyonlarının jeneratörle takviye edildiğini bildirdi:

- Yalnız söz konusu jeneratörlerin içindeki yakıt en fazla 3-4 saat yetebiliyor. Daha uzun süre elektriksiz kalınması durumunda mutlaka yakıt takviyesi gerekiyor.

Depremin ardından bölgedeki baz istasyonları için yüzlerce jeneratör gönderdiklerini kaydetti:

- Baz istasyonlarımızın çalışabilmesi için bölgeye toplam 1057 jeneratör gönderdik. Gönderilen jeneratörlerin baz istasyonlarına montajında, jeneratörlere yakıt takviyesinde bölgedeki koşullar nedeniyle sıkıntılar yaşandı.

Baz istasyonlarının iki farklı şekilde kurulduğunu anımsattı:

Uygun yerlerde GSM operatörleri olarak kurulan kulelere baz istasyonlarını yerleştiririz.

Şehir merkezlerine kulelerin kurulması mümkün olmadığı için uygun binaların tepesine baz istasyonlarımızı monte ederiz.

Tüm dünyada olduğu gibi teknolojileri gereği baz istasyonları kapsama sağlayabilmeleri için şehir merkezlerinde binaların üzerine kuruluyor. Japonya, ABD, Endonezya gibi deprem ülkelerinde de böyle yapılıyor.

10 ildeki toplam baz istasyonu sayısını ortaya koydu:

- Depremzede 10 ilimizde 3 operatörün toplam 8 bin 900 baz istasyonu var.

Bu bilgiyi aktardıktan sonra depremin baz istasyonlarına etkisine işaret etti:

- Örneğin Hatay… Yıkılanlar arasında GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bulunduğu çok sayıda bina da var. Dolayısıyla o baz istasyonlarının çoğu devre dışı kaldı.

Hasarlı ama yıkılmamış binalardaki baz istasyonlarına teknik ekiplerin bakım yapmaya çalıştığını bildirdi:

- Vodafone olarak sadece bizim 430 kişilik teknik ekibimiz sahada. Tüm operatörler olarak sahadaki teknik ekip kadrosu 2 bine yakın. Risk alarak hasarlı binalardaki baz istasyonlarının devreye girebilmesi için canla başla çalıştılar.

Kendisinin de deprem bölgesine bizzat gidip durumu yerinde incelediğini aktardı:

- Depremden etkilenip zarar gören baz istasyonlarının 1400’ü onarılıp çalışır hale getirildi. Tüm operatörler olarak bölgede yeniden yüzde 90 hizmet düzeyine ulaştık…

Vodafone Türkiye’nin bölgeye ilişkin verilerini de bildirdi:

- Vodafone’un deprem bölgesinde 3.7 milyon müşterisi var. Depremzede 10 ilimizde 3 bin 50 baz istasyonumuz var. Bunların yüzde 25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da bulunuyor. Kullanılamaz hale gelen 652 baz istasyonumuz tekrar devreye alındı.

Aksoy, görüşmeyi şu mesajla noktaladı:

- Yüzyılın felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağımıza inanıyoruz.

Engin Aksoy’un anlattıkları depremin vurduğu 10 ilimizdeki iletişim sıkıntısının GSM operatörleri tarafında nasıl yaşandığını, neler olduğunu, sorunu çözme çabalarını ortaya koyuyor…

Deprem bölgesine 241 mobil baz istasyonu gitti

VODAFONE Türkiye CEO’su Engin Aksoy’a mobil baz istasyonlarının durumunu sordum, anlattı:

- Depremzede 10 ilimize GSM operatörleri olarak toplam 241 mobil baz istasyonu sevk ettik. Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirildi.

Bu sayının yeterli olup olmadığını merak ettim, yanıtladı:

- Benim bildiğim mobil baz istasyonu sayısı açısından Türkiye dünyada ilk sıralarda. Çünkü, yazın yaylalara, kıyı şeridine hizmet götürebilmek mobil baz istasyonları takviyesiyle mümkün olabiliyor.

Ardından ekledi:

- Biz Vodafone olarak ayrıca havayolu kargo ile İspanya ve Yunanistan’dan mobil baz istasyonu getirdik.

Borçlar nedeniyle cep telefonları kullanımı kısıtlaması hemen kalktı

VODAFONE Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ülkemizdeki 3 GSM operatörü adına şu bilgiyi verdi:

- Borçları nedeniyle cep telefonu kullanımları kısıtlanmış abonelerimizden depremzede 10 ilimizde olanların kısıtlamaları hemen kaldırıldı.

Ek paket yüklemeleri de yapıldığını vurguladı:

- Ayrıca yine 3 operatör olarak depremzede abonelerimize ücretsiz ek internet paketleri yükledik. Yeni ücretsiz internet paketleri de tanımlanıyor.

Borçlarla ilgili de şu noktanın altı çizdi:

- Borç ödeme süreleri yeni dolan depremzede abonelerimizde de cep telefonu kullanım kısıtlamaları uygulanmayacak. Bunu da 3 operatör adına söylüyorum. Çünkü, deprem bölgesine dönük uygulamalar konusunda ortak hareket ediyoruz.

Kalan ömrüm imar afçılar ve sahtekar müteahhitlerle mücadele ederek geçecek

DÖNEM Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, 10 ilimizi vuran depremden 36 saat sonra sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

- Malatya’da göçük altında kalan ailemden 36 saat sonra tam ümitlerimiz tükenmişken bir mucize oldu ve 9 kişi sağ çıkarıldı. Maalesef 11 kişinin cenazelerine ulaşıldı. 9 canla teselli olduk. Kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum.

3 gün önce şu mesajı paylaştı:

- Malatya mezarlıklar morgunda yüzlerce cenaze var. Kimi tabutta, kimi torbada, kimi battaniyeye sarılı. Meydanlar, gasilhaneler, her taraf cenaze…

Avukat Süleyman Sarıbaş, önceki gün de şu mesajı yazdı:

- Cenazelerimizi defnettik, yasımızı tuttuk. Ama bu yas bitince andolsun ki, ömrümün geri kalanını binlerce Malatyalı’nın katili olan imar afçı siyasilerden, sahtekar müteahhitlerden, rüşvetçi imar ruhsatı verenlerden, analizlerle milleti yanıltanlarla mücadele ile geçireceğim.

Sarıbaş, yaşadığı acıyı, duygularını böyle ortaya koyuyor…