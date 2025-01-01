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Bazı merkez bankaları altın alıyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

2024’ün yıldızı altın oldu. Altının ons fiyatı 2024’te yüzde 27 yükseldi. Yılbaşından beri Dolar/TL’deki artış yüzde 20 oldu. Bu iki gösterge, içerideki fiyatları etkiliyor. Kritik soru, performansın bu sene devam edip etmeyeceğidir.

Altının dolar cinsinden getirisi daha yüksek olabilirdi. Aralık ayı, mevsimsel açıdan çok iyi bir dönemdir. 2024’ten önceki yedi yılda, ons fiyat aralık aylarında yükseldi. 2024’te bu trendin kırılmasına ilişkin nedenler sayılabilir. Fed’in faiz indirimlerinde bekle gör politikasına geçmesinden bahsedilebilir. Doların gücünden dem vurulabilir. Tahvillerdeki satışlar (piyasa faizlerindeki artışlar) vurgulanabilir. Tabii altının dolar fiyatına özgü bir durumdur. Örneğin Japon Yeni cinsinden fiyat aralıkta iyi yükseldi.

Görüldüğü gibi dönemsellik de bir noktada sekteye uğrayabiliyor. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler ve gelişen ülkelerin merkez bankalarının fiziki altın alımları, temel faktörlerdir. Jeopolitik tarafta, Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini söyleyen Trump’ın adımlarına bakılabilir. Çok kısa vade için zor gözüküyor. 2024’ün ilk yarısında alım yapan merkez bankaları, fiyat çok yükselince kenara çekildiler. Yılın ikinci yarısında, analistler daha çok dolar ve faiz gibi piyasa göstergelerine odaklandılar. Önemli olan, bazı merkez bankaları alımlara tekrar başladı. Yeni, hızlı bir hareket için bu talep belirleyici olacak.  

 

 

 

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