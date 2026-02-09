Bazıları haftalarca yükseliyor bu istikrar neyin habercisi?..

Endeksin yükseldiği bir süreçte hisselerin prim yapması olağandır. Ancak 8 hafta boyunca hiç kırmızıya dönmeden firesiz yükselmek güç göstergesidir. Borsada 3 ile 8 hafta arası kesintisiz yükselen hisseler, kararlılıklarıyla piyasa ortalamasından ayrıştı.

Yükselen piyasalarda dahi arada kâr satışları gelir, haftalık düzeltmeler yaşanır. Fakat borsadaki 22 hisse son haftalarda düzeltmeyi unutmuş görünüyor. Özellikle Türk Hava Yolları ve Ereğli gibi endeks büyüklerinin 6 haftadır aralıksız yükselmesi, hareketin sadece spekülatif yan tahtalara özgü olmadığını, büyük sermayenin da bu istikrarlı trende omuz verdiğini söylüyor. Her hisse rüzgarla yükselir ama dalgalanmadan, çıkışı korumak, istekli bir talebin varlığına işarettir.

En fazla yükselenler

Creditwest Faktoring, dört haftadır istikrarlı şekilde yükseliyor. Hisse özellikle geçtiğimiz temmuz ayında hareketlenirken artan bir yükseliş ivmesi öne çıktı. Son bir yılda %904 performansıyla listede yıllık bazda en fazla kazandıran hisse konumunda bulunuyor. Dokuz aylık dönemde gelirini %70 artıran firmanın dönem sonu kâr artışı %205 oldu. Şirket ocakta %200 bedelsiz kararı aldı.

BMS Birleşik Metal, son bir yılda %243 getiriyle ikinci sırada yer aldı. Beş haftadır düzenli yükselen bir eğilim sergiliyor. Aralıkta en yüksek 132 TL’yi test ederken, buradan gelen kâr satışlarıyla geriledi. Şirket geri aldığı yaklaşık 1,5 milyon lot hisseyi ise 23 Aralık günü 69,75 TL’den borsada sattı. Gerçekleşen satış sonrası hisseye yönelik tekrar ilgi artarken fiyat yönünü yukarı çevirdi.

Sekiz hafta düzenli yükseldi

Mobiltel İletişim, son bir yılda %157 yükseliş kaydederken geçtiğimiz sekiz hafta üst üste yükselen tek hisse konumunda bulunuyor. 2025 yılının ilk üç ayında zayıf bir seyir izleyen hisse, nisanın ikinci haftasında gerçekleştirdiği sıçrama ile bir üst kanala geçti. Kasımdan itibarense düzenli çıkışıyla günümüze kadar geldi. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini %22 artırırken dönem sonunda zarardan kâra döndü.

ZEYNEP'E SOR

KİRA SÜRDÜR MÜ, KİRA DEĞİŞTİR Mİ?

Kira sürdür; devamlılık, uyum avantajı, zaman tasarrufu, öngörülebilirlik. Artış baskısı, piyasa kopukluğu, yetersizlik, verim kaybı, bağlılık etkisi.

Kira değiştir; iyileştirme, pazarlık gücü, ihtiyaç uyumu, alternatiflik, yenilenme. Taşınma yükü, uyum süreci, ek masraflar, zaman kaybı, belirsizlik.

Yatırımcısı gelirden ziyade kârındaki büyümeyi önemsedi. Çarpanları ise makul seviyelerde

Başkent Doğalgaz’ın fiyatındaki artış devam eder mi? / Nur Çiftçi

Nur, 2021 yılından bu yana borsada işlem gören Başkent Doğalgaz, son bir yılda %57,5 yükseldi. Kademeli çıkan hisse, eylülden itibaren ivmesini belirgin şekilde artırdı. Fiyatındaki yükselişi destekleyen ana unsur, dokuz aylık mali tablodaki kâr artışı. Satışlar %4 büyürken esas faaliyet kârı her ne kadar %23 gerilese de net dönem kârı %55 artışla 2,96 milyar TL’ye çıktı. Söz konusu farkın temel nedeni net parasal pozisyonun pozitife dönmesi ve finansman tarafındaki rahatlama. Piyasanın güçlü gelirden ziyade kârın sürdürülebilirliğine daha fazla önem verdiği anlaşılıyor. F/K 7,67 ve FD/FAVÖK 6,05 seviyeleri borsa genelinde makul görülüyor.

Borsaya geldiğinden bu yana sadece bir kez kâr payı dağıttı. Kısa vadede temettü beklenmemeli

Odaş’ın aralıkta yaptığı genel kurulda yine temettü kararı çıkmadı? Sebebi nedir? / Tarık Başaran

Tarık, ilk ve tek kâr payı ödemesini 2015 yılında gerçekleştiren Odaş, geçen süre zarfında bir daha temettü ödemesinde bulunmadı. Firma geçen sürede tek bedelsizini de 2017 yılında yapmıştı. Buna karşın 2019-2021 yılları arasında üç defa bedelli sermaye artırımı söz konusu. Odaş, son olarak 2024 yılına ait genel kurulunu geçtiğimiz aralık ayındaki gerçekleştirdi ve yine temettü kararı çıkmadı. Gerekçe olarak 2024 hesap döneminde dağıtılabilir bir kârın oluşmamasını gösterdi. Şirketin son açıkladığı 2025 dokuz aylık bilançosunda da 255 milyon TL zarar oluştuğu nazara alındığında, kısa vadede temettü beklentisi pek gerçekçi görünmüyor.

YATIRIM FONLARI

TAR fonu tarım ve gıda temasıyla bir yılda %29 getiri sağladı

Ak Portföy tarafından yönetilen Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon (TAR)’ın toplam büyüklüğü 108,1 milyon TL seviyesinde olup, ocak ayına göre sınırlı bir gerileme yaşadı. Portföyün %65,95’i yabancı hisse senetlerinden, %32,7’si yurt içi hisselerden oluşuyor. Düşük oranlarda ters repo ve para piyasası araçları da yer alıyor. Şubatın ilk haftasında 15,3 milyon TL nakit çıkışı görülmesi kâr realizasyonuna işaret ediyor.

Yatırımcı sayısı 6.726 seviyesinde bulunurken önceki aya göre bir miktar arttı. Doluluk oranı ise %2,4 oranında. TAR, tarım ve gıda teknolojilerinde faaliyet gösteren küresel şirketlere odaklanarak uzun vadeli büyüme potansiyelinden faydalanmayı amaçlıyor. Son bir yılda %28,9 getiri sağladı. Aynı sürede tarım gıda temalı fonlar ortalaması %29,4 oldu. Fon, ortalamana paralel duruyor.

TAHVİL

Dyo Boya, %48,7 bileşik faizle 101,2 milyon TL borçlandı

Dyo Boya, 06.02.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 101.200.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43, bileşik faizi %48,7 olarak belirlendi. 146 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.07.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %17,2 düzeyinde.

% 43 YILLIK BASİT FAİZ

6 Şubat itibarıyla TLREF %36,95 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Dyo Boya sunduğu %43 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,05 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDYBY72619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PINAR SÜT

Geçtiğimiz yıl ihracatını 30 milyon dolara taşıdı. Pazar çeşitliliği ile riskini azaltmak istiyor

Pınar Süt, 2025 yılında yaklaşık 30 milyon dolar ihracat hacmine ulaşırken 31 ülkede tüketicilerle buluştu. Markalı süt ürünleri ihracatında %12 paya erişirken, taze peynir ihracatında ciro bazında payı %24 seviyesine çıktı. Ayrıca Suriye’ye ilk ihracatın yapıldığı ve protein süt ürünleriyle Rusya başta olmak üzere yeni pazarlara açılım sağlandığı belirtildi. Süt ve süt ürünleri ihracatı, katma değerli ürünlerle birlikte büyüyor. Markalı ürünler, fiyatlama gücünü artırıyor. Fonksiyonel ürünler, özellikle protein içeriği yüksek segmentte talep görüyor. Rusya ve Orta Doğu pazarları, Türk süt ürünleri için önemli ihracat noktaları arasında yer alıyor. Veriler, Pınar Süt’ün ihracatta aşama kaydettiğini işaret ederken pazar çeşitliliği gelir riskini azaltıyor.

YEO TEKNOLOJİ

Romanya’daki GES projeleri için 111,2 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşmesi imzaladı

Yeo Teknoloji’nin %51 ortağı olduğu Defic grup şirketleri ile Romanya’daki proje şirketleri arasında iki güneş enerjisi santrali için EPC sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, finansal kapanışın tamamlanmasının ardından 30 Ocak günü yürürlüğe girdi. Sözleşme; santrallerin mühendislik, ekipman tedariki, kurulum işleri ile trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarını kapsıyor. Toplam bedel 111,23 milyon dolar olarak açıklandı. EPC modeli, yenilenebilir enerji projelerinde tek yüklenici üzerinden anahtar teslim kurulum sağlıyor. Yapı, yatırımcılar için zaman ve maliyet kontrolü açısından tercih ediliyor. Anlaşma, Yeo Teknoloji’nin taahhüt tarafındaki ölçeğini büyütme olanağı veriyor. Döviz bazlı tutar, gelir görünürlüğünü desteklerken nakit akışını beslemesi bekleniyor.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO

Ergani ve Şanlıurfa tesislerinde GES’i devreye aldı. Giderlerinde tasarruf olanağı sağlayacak

Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani ve Şanlıurfa tesislerinde kurulan GES’leri devreye aldı. Yapım ve kurulum çalışmaları tamamlanan tesisler için Dicle Elektrik Dağıtım ile bağlantı anlaşmaları 31 Ocak tarihinde imzalandı. Üretilen elektriğin lisanssız üretim kapsamında kullanılması planlanıyor. Çimento sektörü, yüksek enerji tüketimi nedeniyle maliyet baskısına açık bir yapıya sahip bulunuyor. Elektrik giderleri, toplam üretim maliyetleri içinde önemli pay oluşturuyor. GES yatırımları, şirketlerin enerji maliyetini düşürmek için yaygın şekilde tercih edilirken, aynı zamanda karbon salımını azaltmaya katkı veriyor. Gerçekleştirilen adım, Limak’ın elektrik giderlerinde tasarruf olanağı sağlarken, orta vadede enerji fiyat oynaklığına karşı koruma oluşturacak.