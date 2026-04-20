BBVA’yı büyümede Avrupa lideri yaptı, varlıkları 860 milyar Euro’ya, kârı 10.5 milyar Euro’ya çıktı

GEÇEN yıl Nisan ayının ilk yarısında Çimsa’nın davetiyle Madrid ve Zaragosa’ya gittiğimizde BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) CEO’su Onur Genç’e mesaj yazdım:

- Küçük bir grup meslektaşımla Madrid’deyiz. Eğer BBVA’nın merkezinde kahvenizi içmeye gelebilirsek mutlu oluruz.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı iken 2016’da BBVA’nın ABD’deki bankasının başına transfer olan Onur Genç, 31 Aralık 2018’de de BBVA’nın global CEO’luğuna atanmış, Madrid’e taşınmıştı. Garanti Bankası döneminden tanıştığımız Genç mesajıma olumlu yanıt verdi. Sefer Levent, Şükrü Andaç, Jülide Yiğittürk Gürdamar ve Toygun Atilla ile birlikte BBVA’nın Madrid’deki kampüsüne gittik.

Genç, geçen yılki program dışı buluşmamızda kârlılıkta ulaştıkları başarıyı şöyle anlattı:

- BBVA’nın tarihinde kârı hiç 5 milyar Euro’yu aşmamıştı. 2021 yılında 5.1 milyar Euro’yu gördük. 2024 yılında da 10 milyar Euro’yu aşıp, 10.1 milyar Euro kâr ettik.

Genç, bunları anlatırken ricasını da iletti:

- Bu sohbetimizden bir şey yazmazsanız memnun olurum. Daha sonra yine burada buluşur, konuşuruz.

Onur Genç’in sözünü ettiği buluşma, bizim ziyaretimizden bir yıl sonra, geçen hafta gerçekleşti. BBVA ve Garanti BBVA’nın davetiyle geçen hafta bir grup meslektaşımla Madrid’e gittik, Avrupa devi bankanın merkezinde bir gün geçirdik.

Madrid’e Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Genel Müdür Yardımcıları Ceren Acer Kezik ve İlker Kuruoz’le birlikte gittik, BBVA CEO’su Onur Genç ve ekibine konuk olduk.

Onur Genç ve Mahmut Akten, birlikte sunum yaptı. Genç, BBVA’yı, Akten de Garanti BBVA’yı anlattı. Genç, sunumuna BBVA’nın büyüklüğünü ortaya koyan verilerle başladı:

Toplam varlıklarımız 860 milyar Euro, toplam mevduat 503 milyar Euro, toplam krediler de 473 milyar Euro.

25 ülkede 5 bin 642 şube ile hizmet veriyoruz. 81.2 milyon aktif müşteriye 127 bin 174 çalışma arkadaşımızla hizmet sunuyoruz.

2025 yılını 10.5 milyar Euro kârla tamamladık. Çekirdek sermaye yeterlilik oranımız yüzde 12.7 olarak gerçekleşti.

BBVA Grubu bankalarının 6 ülkedeki kredi pazar paylarına göre konumunu ekrana yansıttı:

Meksika: Yüzde 25.6 pazar payı ile birinciyiz.

Yüzde 22 pazar payı ile ikinciyiz.

Solo ve özel bankalar arasında yüzde 19.3 pazar payı ile ikinciyiz.

Yüzde 14.2 pazar payı ile 3'üncüyüz.

Yüzde 11.9 pazar payı ile 3'üncüyüz.

Yüzde 11.2 pazar payı ile 4'üncüyüz.

Bankanın 169 yıl önce BASK bölgesinde kurulduğunu, 2000’li yıllarda İspanya dışına çıktığını bildirip, BBVA Grubu’nun başında bulunduğu yılların kârlılık tablosunu paylaştı:

2019: 4.8 milyar Euro

3.1 milyar Euro

5.1 milyar Euro

6.6 milyar Euro

8 milyar Euro

10.1 milyar Euro

10.5 milyar Euro

Kredi büyümesinde Avrupa’da açık ara lider olduklarını bildirdi:

- 2021-2025 döneminde BBVA Grubu’nun kredi büyümesi yüzde 43’ü buldu. Avrupa’daki rakiplerimizin ortalama kredi büyümesi yüzde 5’te kaldı.

Özkaynak kârlılığında da Avrupa’da lider olduklarını savundu:

- BBVA Grubu, geçen yıl yüzde 19.3 özkaynak kârlılığına ulaşırken Avrupa’daki rakiplerimizin ortalaması yüzde 13.3 düzeyinde seyretti.

BBVA’nın 2019’da 25 milyar Euro olan piyasa değerinin 2025’te 125 milyar Euro’ya çıktığını, 10 Nisan 2026’da 111 milyar Euro olduğunu vurguladı:

- Euro Bölgesi’nin ikinci büyük bankası konumundayız.

Onur Genç, BBVA’nın büyüme planının “müşteri odaklılık” ve “teknolojik temelli ölçeklenebilir model” üzerine kurulu olduğunun altını çizdi:

- Önümüzdeki dönemde büyümeyi 6 temel alan belirleyecek: Radikal müşteri perspektifi, sürdürülebilirlik, tüzel bankacılıkta konumumuzu güçlendirmek, sermaye üreten büyüme yaklaşımı, veri, yapay zeka ve inovasyon ile insan kaynağı.

Büyümenin ana etmenleri arasında gördüğü “sürdürülebilir finansman” üzerinde durdu:

- Kredi kullandırırken yatırımların, işletmelerin iklim krizi konusundaki önlemlerine, kapsayıcı büyümesine bakıyoruz. Kömüre artık kredi vermiyoruz. 2025’te “sürdürülebilirlik odaklı” kredilerimiz 134 milyar Euro’yu buldu. 2029’da 700 milyar Euro’ya ulaşacak.

Sunumunu kârlılıkta yükselttiği çıtayı ekrana yansıtarak tamamladı:

- 2025-2028 dönemi kümüle kârımızın 48 milyar Euro’ya ulaşmasını hedefliyoruz.

BBVA’nın ulaştığı kârlılık düzeyi, Euro Bölgesi’nin ikinci büyük bankası konumuna yükselmesi, kredi büyümesi gibi alanlarda Avrupa’da birinci olması, Onur Genç’in ekibiyle birlikte başarısını ortaya koyuyor…

Türkiye, BBVA’nın büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor

BBVA CEO’su Onur Genç, Türkiye’nin BBVA Grubu’ndaki yerini şöyle irdeledi:

- Türkiye, BBVA için sadece bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda büyüme stratejisinin merkezinde yer alan ülkelerden biri.

Garanti BBVA’nın 2025 yılında yüzde 30’un üzerinde kâr büyümesi gerçekleştirdiğini anımsattı:

- Zorlu ve dalgalı bir ortamda bu performansı elde etmek bizim için çok önemli. Bu da hem Garanti BBVA’ya hem de Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline olan güveni artırıyor.

Garanti BBVA’nın grubun toplam aktiflerinin yüzde 10’unu oluşturduğunu vurguladı:

- Türkiye, gruba kazandırılan her 4 yeni müşteriden birini sağlayarak büyümenin en güçlü kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Onur Genç, Garanti BBVA ile iletişimlerinin çok iyi olduğunu belirtti:

- Ayrıca Garanti BBVA’nın insan kaynakları kalitesi de çok iyi.

Türkiye’nin en büyük probleminin enflasyon olduğunun altını çizdi:

- Enflasyon düzelmezse ekonomide işler düzelmez. Yükselen petrol fiyatları dezavantajlı bir durum yarattı ama enflasyonla mücadele programı dirayetle devam etmeli. Enflasyon düştükten sonra ekonomide normal patikaya dönülmeli.

Onur Genç, sorular üzerine Garanti BBVA’nın piyasa değeriyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- BBVA, Garanti Bankası’ndan ilk hisse aldığında piyasa değeri 21 milyar dolardı. En son hisse alımı sırasında 4 milyar dolara kadar inmişti. Bugünlerde ortalama 14 milyar dolar düzeyinde seyrediyor.

Savaşın etkisi kısa vadeli olacak

BBVA CEO’su Onur Genç, soru üzerine İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaşla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Bu savaşın devam etmesinin taraflara hiçbir faydası yok. Kasım ayına kadar bir orta yol bulunacağına inanıyorum.

Savaşın etkisi üzerinde durdu:

- Savaşın ekonomik etkisi kısa vadeli olacak.

Körfez ülkelerindeki sermayenin başka adreslere kayması konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

- Dünya sermayesinin önemli bir bölümü ABD ve Avrupa ülkelerinde. Körfez’de değil.

Akten: Teknolojiye 6 milyar dolar yatırdık

BBVA CEO’su Onur Genç, BBVA Grubu’nun 2011 yılında yüzde 25 hisse alımıyla Garanti Bankası’na adım attığını anımsattı:

- 2022 yılında BBVA’nın Garanti’deki hisseleri yüzde 86’ya yükseldi. Yüzde 14 hisse de halka açık. Garanti BBVA’nın halka açıklık oranı bu haliyle devam edecek.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın BBVA grubu içindeki yerine işaret etti:

- Garanti BBVA olarak 23 bin çalışanımızla 30 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. BBVA’nın 3 büyük faaliyet alanından biriyiz. Bu küresel ekibin ve 25 ülkede olmanın önemli avantajlarını yaşıyoruz.

Garanti BBVA’nın 2025 yılı kârı üzerinde durdu:

- 2025 yılında 805 milyon Euro kâr elde ettik. Kârımız 2024’e oranla yüzde 32 arttı.

Müşteriye istediği çözümü globalde vermenin en güçlü yönleri arasında yer aldığını vurguladı:

- Bağlı olduğumuz BBVA Grubu’yla ortak strateji ve ortak akılla hareket ediyoruz. Müşterilerimizle çalışırken grubun gücünü her alanda hissediyoruz. Bu uyum sayesinde bir fikri anında diğer ülkelerde de uygulayabiliyoruz.

25 ülke arasında güçlü bir bilgi ve deneyim paylaşımı olduğunun altını çizdi:

- Dijital tarafta öncü uygulamalarımız var. Geliştirdiğimiz ATM mimarisi BBVA Grubu içinde farklı ülkelerde uygulanıyor. Türkiye olarak inovasyon ve teknoloji alanında gruba katkı sağlıyoruz.

BBVA Grubu’na Türkiye’de insan kaynağı katkısına da dikkat çekti:

- Çalışma arkadaşlarımıza BBVA’da uluslararası kariyer fırsatı da çıkıyor. Son 3 yılda 300 arkadaşımız BBVA Grubu’nun farklı ülkelerinde görev aldı. Halen 37 arkadaşımız BBVA’nın Madrid’deki merkezinde görev yapıyor.

Garanti’nin teknolojiye yaptığı yatırımları ortaya koydu:

- Son 25 yılda teknolojiye 6 milyar dolar yatırım yaptık. 18 milyondan fazla müşteriye dijital hizmet veriyoruz. 900’e yakın yapay zeka modeli ile çalışıyoruz. Akıllı asistanımız UGİ’ye yatırıma devam ediyoruz. Geçen yıl 8.2 milyon müşterimiz UGİ ile iletişime geçti.