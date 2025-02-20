Beceri pasaportu, altın kürek ve diğer iyi gelişmeler

Birleşik Krallık, petrol ve doğal gaz sektöründe çalışan kişileri yeşil enerjiye geçişe hazırlamak için yeni bir “beceri pasaportu” uygulamasını hayata geçiriyor. Türkiye’nin önde gelen 15 sivil toplum kuruluşu, iklim kriziyle mücadelede güçlerini birleştirerek “İklim Ağı”nı kurdu. Hollanda’da “tegelwippen” adı verilen yeni bir çevre dostu spor ortaya çıktı… 2025 çevre adına olumlu gelişmelerle başladı…

Dünya genelinde giderek artan iklim krizi haberleri, “eko kaygı” yaratmaya devam ediyor. İklim kaygısı, iklim felaketi korkusu ve hatta çevresel varoluş krizi gibi kavramları her zamankinden daha fazla duyuyoruz. Ancak, her konuda olduğu gibi umudu kaybetmek yerine, umudu büyüten hikayeleri artırmak gerekiyor…Euronews geçtiğimiz günlerde Ocak 2025’in olumlu çevre haberlerine yer verdi. Bu haberler arasında dikkatimi çekenler şunlar oldu;

• Birleşik Krallık, petrol ve doğal gaz sektöründe çalışan kişileri yeşil enerjiye geçişe hazırlamak için yeni bir “beceri pasaportu” uygulamasını hayata geçiriyor. Araştırmalara göre, fosil yakıt sektöründeki iş gücünün yüzde 90’ı, temiz enerji dönüşümüne uygun becerilere sahip. Hükümet, insanların temiz enerji sektörüne geçiş yapmalarına yardımcı olmak amacıyla bölgesel beceri yatırımları için yaklaşık 4 milyon sterlin (4,7 milyon Euro) değerinde bir fon açıkladı.

• Hollanda’da “tegelwippen” adı verilen yeni bir çevre dostu spor ortaya çıktı: Vatandaşlar, bahçelerindeki beton fayansları kaldırarak yeşil alan yaratma yarışına giriyor. Şehirler için yağmur suyu tahliyesini iyileştiren bu uygulamada kazananlar “altın kürek” ile ödüllendiriliyor.

• Omega-3 takviyeleri geleneksel olarak balıklardan elde ediliyordu, bu da kıyı topluluklarının besin kaynaklarını tehdit ediyordu. Ancak İskoçya’daki MiAlgae şirketi, viski endüstrisinin atıklarını kullanarak yenilenebilir enerji ile büyütülen bir alg tozu üretti. Bu ürün, hem balık yemi hem de evcil hayvan mamaları için sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

• ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları, endüstriyel atıkları enerji depolama için kullanılabilir hale getiren yeni bir batarya teknolojisi geliştirdi. “Redoks akış bataryaları” olarak adlandırılan bu sistem, elektrik şebekesini dengelemek ve güneş ile rüzgar enerjisinin dalgalanmalarını düzenlemek için devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

• Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Arnavutluk arasında yenilenebilir enerji anlaşması imzalandı. BAE, Arnavutluk’ta yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek için teknoloji ve uzmanlığını kullanacak. Elde edilen enerjinin bir kısmı, Adriyatik Denizi altından döşenen bir kablo aracılığıyla İtalya’ya aktarılacak. Ocak 2025’te Türkiye’de çevre alanında kaydedilen olumlu gelişmeler de var.

• Türkiye’nin önde gelen 15 sivil toplum kuruluşu, iklim kriziyle mücadelede güçlerini birleştirerek “İklim Ağı”nı kurdu. Bu oluşum, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel verilere dayalı gerçekçi hedefl er ve ulusal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Enerji dönüşümü ve ekosistem bütünlüğünün sağlanması gibi kritik alanlarda somut adımlar talep eden İklim Ağı, iklim değişikliğiyle mücadelenin sadece bir doğa koruma meselesi olmadığını, aynı zamanda sosyoekonomik bir dönüşüm gerektirdiğini savunuyor.

• Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile kamu sektörü projeleri için 5 milyar dolarlık finansman sağlamak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, enerji, ulaşım, sağlık ve su yönetimi gibi sektörlerde sürdürülebilir ve yeşil kalkınma projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

• 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, sanayide yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla “Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Yazılımı”nın aktif olarak kullanılmaya başlanması ve ulusal emisyon ticaret sistemi için gerekli mevzuat ve altyapı hazırlıklarının tamamlanması planlanıyor.