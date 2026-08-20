Bedava checkup, fare kapanındaki peynir

Eğer bir ürün bedava ise, asıl ürün sizsiniz. Bunu bedava check-up davetlerinde çok net görüyorsunuz. Önce sizi tedirgin ediyor, sonra özellerin paralı müdavimi yapıyorlar

Farkında mısınız, bilmem ama özel hastanelerde çok fazla “bedava checkup” kampanyası yapılıyor. Sanırsınız UNICEF, halk sağlığı için küresel bir proje başlatmış ve bizim sektördekiler de sorumluluk bilinciyle halka “bedava checkup” hizmeti veriyor.

Aslında yok öyle bir şey… Checkup için gidiyorsunuz; aklınıza hayalinize gelmeyecek sorunlarınız olduğunu anlatıyorlar size. Zaten sağlık konusunda hassas zihinleriniz tedirgin ediliyor ve anlıyorsunuz ki “bedava peynir, yalnızca fare kapanında bulunur.” Sonrasında pahalı testler, gerekli gereksiz (!) tedaviler…

HASTALIĞIN TANIMI DEĞİŞTİ: “NORMALDEN AZ BİR FARKLILIK GÖSTEREN DURUM”

Sağlıklı insandan hasta yaratmak mümkün müdür? Eğer satacak ilacınız, ödetecek vizite ücretiniz varsa pekâlâ mümkündür. İlaç şirketleri son 50 yılda 32 bin hastalık üretti. Artık her hastalığın bir ilacı, her ilacın da bir hastalığı var. Bunun için hastalığın tanımını medya yardımıyla değiştiriverdiler.

“Normalden az bir farklılık gösteren durum...” Öncelikle, herkes hasta; kadın olmak başlı başına bir hastalık… Hele ki genç kız olmak ağır bir vaka… Kalp riski, hiperaktivite, obezite, binlerce çeşit alerji, kolesterol, adet öncesi sendromu, estetik kaygılar. İşte size bedava checkup ile söylenecek olanlar…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bedava check-upa dair…

Karşılık buluyor mu?

Elbette… Checkup için gidenlerin en az yüzde 20’si kendisine sunulan sonuçlara bakıp tedirgin oluyor ve bu defa paralı muayene, operasyon… Ama en fazla da bitmez tükenmez tanı ve tetkik faturaları…

Kamu bu işin neresinde?

Neredeyse hiçbir yerinde… Kendi vatandaşına bedava sağlık hizmeti vermesi gerekirken özellerin insafına terk edildik. Dar gelirli için artık sağlık aslanın ağzında. Kelle fiyatına sağlık, ölmek bedava…

NOT

PEKİ, BİZ NASIL HAYATTA KALDIK?

Her hastalığın bir ilacı, her ilacın bir hastalığı var artık. Hepimiz bu anlaşmaya imza atmışçasına peynirin tadından, domatesin kokusundan, ekmeğin lezzetinden olduk. Üstelik bunu sağlıklı olmak adına yaptık… Önerilenlere bakıyor ve sisteme, sektöre soruyoruz: Peki, biz nasıl hayatta kaldık?

ÖZEL SAĞLIK LÛGATİ

Şehir hastaneleri: Ben bunlara HASTA AVM’LERİ diyorum. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı

Özel sağlık: Parası olan için kuyruk, bekleme olmaksızın beş yıldızlı oda ama az yıldızlı sağlık hizmeti

Checkup: Kişinin bir şikâyeti veya hastalığı yokken yaptırdığı genel ve detaylı sağlık taraması

Teşhis/tanı: Hastanın gösterdiği belirti, bulgu ve testlere dayanarak tıbbi çözüm önerme süreci