Bedava ürün yok, mahremiyetinle ödeme var

İlik nakli için kan toplayan Oktar Babuna’nın eylemini “masum” bulanları hatırlıyorum. Yüzbinlerce kan bilgisinin kimlere servis edildiğini dahi öğrenemedik. Meğer kanımız, mahremimiz toplanmıştı

1- SORUN: Bilgi; güçtür ve elinde tutana avantaj sağlar. Hele ki nitelikli bilgi ise rekabet üstünlüğü oluşturur. Bu durum bilgiye sahip olmayana para, kaynak, hatta devlet kaybettirir. Fakat daha da önemlisi, mahremiyetinize dair bilginin, başkasının elinde silaha/zenginliğe dönüşeceği gerçeğidir.

2- ETKİSİ: 7,4 milyar insanın yaşadığı gezegende sim kart ve tablet sayısı, dünya nüfusunu aştı. Öyle ki her saniye 2 çocuk doğarken 10 sim kart aktif hale geliyor. Bunun anlamı, giderek bütün insanlık kapsama alanına giriyor. Hal böyle iken yeryüzünde artık kaçıp saklanacak ücra bir köşe kalmayacak.

GEZEGENDE ARTIK HER BİRİMİZ KAPSANIYORUZ

3- ÇÖZÜM: Kapsama alanında iseniz; kapsanıyorsunuz da… Yalnızca para işlemlerinde değil, sosyal medya paylaşımları ve konum cihazları sayesinde ardınızda bıraktığınız iz, zaten sizin mahremiyetinizi “kendi elinizle ifşa” niteliğinde… Mahremiyetin verisini “bedava ürün” karşılığı dağıtma sakın.

4-YÖNTEM: Bunun dışında bir başka olgu var ki, size ait bilgilerin ticarileşmesi ve mahremiyetinizin pazarlanmasıdır. Bir yerde “bedava internet” görürseniz veya free wifi işareti gözünüze çarparsa, biliniz ki bunun bir bedeli vardır ve ödemeyi “mahremiyetinizle” yapacağınızdır. Bedavaya kanma…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mahremiyetle ödemeye dair…

Cezai müeyyide var mı?

Mahremiyet ihlaline cezai müeyyide gelse de… Bizden topladıkları bilgileri pazarlayıp her birimizi dijital kurnazların önüne atanlar, bunu birkaç tuşa dokunarak yapabilirken… Ama sistemden çıkış zor.

Peki, biz ne yapabiliriz?

Ürettiğin veri, başta anayasa olmak üzere kanunlar ile koruma altında olsa da herkes, kendi verisinin güvenliğinden sorumludur. Her adımda dijital iz bırakıyorsun. Sosyal medyada bonkörce veri saçma.

NOT

BİLGİ DE ARTIK TİCARETE KONU MAL

Kişisel verilerinizi bedava internet karşılığı vermeniz yetmiyormuş gibi buna “indirim” veya “para” vaadiyle talip olan şirketlerin pıtrak gibi ortaya çıkması, yeni düzenlemenin henüz hayata geçmeden “işlevsizleştirilmesi” anlamı taşıyor. Dünyanın en zenginlerinin veri tacirleri olduğu; yeni gerçeğimiz.

BEDAVA ÜRÜN LÛGATI

Bedava erişim: Sizi internete ulaştıranlar, bedelini doğrudan veya dolaylı faydaya dönüştürüyorlar

Bedava bilgi: Size öyle geliyor. Her ulaştığınız bilginin karşılığında izleniyor, gözleniyorsunuz

Bedava ürün: En yaygın olanı bu… Unutmayın; ürün bedavaysa asıl ürün sizsiniz

Bedava sosyal medya: Algoritrokrasi yönetimine girdiniz ve tercihleriniz yönlendiriyordur