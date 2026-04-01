Bedelsiz verme potansiyeli %2.480 son bedelsizini vereli 26 yıl geçti

Borsada cari oranı 1,50’den yüksek olan ve aynı zamanda Altman kriterini sağlayabilen firmalardan, bedelsiz verme potansiyeli %70’in üzerinde 30 şirket bulunuyor. Yüksek faiz ve özellikle daralan likidite dönemlerinde bu tür şirketler nakit yapılarıyla dikkat çekebilmekte.

Finans profesörü Edward Altman’ın adıyla anılan Altman Z-Skoru, firmaların dayanıklılığını ölçmede kullanılan önemli bir gösterge. Nakit gücü yüksek ve bedelsiz potansiyeli %70’in üzerindeki 30 şirket, Altman Z-Skor’un güvenli bölge sınırı olan 2,99’un üzerinde yer alıyor. Bu durum, borç sarmalından uzak, özsermayesi güçlü bir yapıyı işaret ediyor. Ege Endüstri’nin %2.480’lik bedelsiz potansiyeli tablonun tartışmasız lideri konumuna çıkarırken, Borusan Yatırım’ın 30,69’luk Z-Skoru ise finansal gücünü işaret ediyor. Likidite tarafında ise Verusaturk Girişim ve Eczacıbaşı Yatırım öne çıkıyor.

Bedelsiz potansiyeli yüksekler

Ege Endüstri, %2.480 bedelsiz potansiyeli ile tablonun en üst sırasında duruyor. Sermayesi sadece 3,15 milyon TL olan şirket, 2000 yılında gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımının sonrasında arada geçen 26 yılda bir daha sermaye artırımına gitmedi. Düzenli nakit temettü geleneği olan firma, bu yıl ise kâr payı vermeyecek. Ancak avans için yönetim kuruluna yetki verildi. Borusan Yatırım Pazarlama, %1.236 bedelsiz potansiyeli ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Son bedelsiz sermaye artırımını 2004 yılında gerçekleştiren firma, 28,13 milyon TL sermayeye sahip. Her yıl düzenli kâr payı veren şirket, bu yıl dağıtılabilir kâr tutarı olan 4,67 milyar TL’nin tamamını ortaklarıyla paylaşacak. Ödeme 30 Nisan günü hisse başına brüt 166,16 TL olarak gerçekleşecek.

Likiditesi yüksekler

Yüksek bir likiditeye sahip olan Verusaturk Girişim, 136,63 cari oran ile üst sırada yer alıyor. Son üç yıldır sürekli zarar açıklayan firmaya, Kasım 2025’te TMSF kayyım olarak atandı. Yönetimi TMSF tarafından belirlenen şirkete ait hisseler, yatayda dalgalı bir seyir izliyor.

ZEYNEP'E SOR

HABERLE ALIM MI, DİSİPLİNLİ ALIM MI?

Haberle alım; hızlı kazanç, fırsat, heyecan, trend öncüsü, yüksek hacim. Haberin eskimesi, manipülasyon ve hata riski, yoğun stres, zirve maliyeti. Disiplinli alım; denge, rahatlık, bileşik güç, zaman tasarrufu, süreklilik. Yavaş ilerleme, ralli kaçırma, sabır gerekliliği, enflasyon riski, sıkıcılık.

Aralıktan bu yana gerçekleştirilen alımlar yatırımcı ilgisini güçlendirmeye yetmedi

Kalyon Güneş hissesinde geri alımlar neden fiyatı yükseltemedi? ● Tuncay Doğruel

Tuncay, Kalyon Güneş aralıktan bu yana gerçekleştirdiği geri alım programı kapsamında aldığı hisse miktarı 3,75 milyon adete çıktı. Payların fiili dolaşımdaki payı %8,1 seviyesinde bulunuyor. Alınan miktar henüz piyasadaki satış baskısını karşılamakta yetersiz. Öte yandan geri alım programları çoğunlukla güçlü finansallarla desteklendiğinde piyasada kalıcı bir fiyat istikrarı sağladığı da göz ardı edilmemeli. Sermayenin sadece %0,91’ine denk gelen kısım kadar yapılan alım hamlesi, zayıfl ayan yatırımcı iştahını tek başına artırmaya yetmiyor.

Kalay sülfat üretim kapasitesini %50 artırarak cirosunu daha da büyütmeyi hedefliyor

Politeknik Metal’in kalay sülfat üretimini artırması gelirine kadar büyütür? ● Hikmet Vural

Hikmet, Politeknik Metal’in kalay sülfat üretim kapasitesini 1.200 tondan 1.800 tona çıkarması %50 artış anlamına geliyor. Ancak kapasitedeki bu genişleme toplam geliri birebir aynı oranda büyütmesi beklenmemeli. Satışların ne kadar artacağı, üretilen ek 600 tonluk kapasitenin fiili olarak siparişe dönüşüp dönüşmeyeceğine ve ürünün piyasadaki güncel fiyatlamalarına bağlı olacaktır. Ayrıca kalay sülfat satışlarının toplam ürün portföyündeki ağırlığı da cironun büyüklüğünü belirleyecek bir diğer unsur. Şirket, 2025’te 35,2 milyon TL zarar yazdı.

YATIRIM FONLARI

GAE fonu %38 getiri ile kendi kategorisinin bir miktar üzerinde hareket ediyor

Garanti Portföy’ün idaresindeki BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (GAE), 1,5 yılı aşkın süre yatayda dalgalı bir seyir izledikten sonra yılbaşından itibaren yükseldiği gözlendi. Ancak şubatın ikinci yarısından itibaren tekrar aşağı yöneldi. 1,34 milyar TL büyüklüğe sahip olan fon, bir önceki aya göre küçüldü. Portföyün %93,82’si hisse senetlerinden oluşuyor. İki ay üst üste nakit girişi olsa da martta 580,8 milyon TL para çıkışı yaşandı. Yatırımcısı martta 14.948’e gerilerken %45,40 doluluk oranına sahip. BIST 30 Endeksi paylarına yatırım yapan GAE, 6 risk değerine sahip. Portföyde ağırlıklı olarak ASELS, BIMAS, TUPRS, AKBNK ve THYAO hissesi bulunuyor. Son bir yılda %38,01 getiri sağlarken endeks temalı fonların ortalaması %35,20 seviyesinde gerçekleşti. Aynı süre zarfında BIST 30 Endeksi %35,37 yükseldi.

TAHVİL

Mercedes Benz Finansman, piyasadan %41,63 bileşik faizle 2 milyar TL borçlandı

Mercedes Benz Finansman, 30.03.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 2.000.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %41,95, bileşik faizi %41,63 olarak belirlendi. 380 gün vadeli ve tek kupon ödemeli tahvil, 14.04.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz %43,67 düzeyinde. 30 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Mercedes Benz’in sunduğu %41,95 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 1,96 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, firmanın uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSMBKF42713 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Turkcell’de yerli en yüksek beklentiyi verirken, yabancının beklentisi düşük

Turkcell’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %4,70 ile toplamda 2,43 milyon lot artarak 54,11 milyona çıktı. Elinde bulunduran fon sayısı ise 174’den 173’e düştü. PHE fonu 3,77 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, ROF fonu 1,83 milyon lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi. Turkcell hakkında bugüne kadar 28 aracı kurum öneride bulunurken 15 kurumun model portföyünde yer alıyor. En yüksek öneriyi İntegral Yatırım 176 TL ile verdi. En düşük öneri ise 126,40 TL ile BofA’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var

YEO TEKNOLOJİ

Enerji depolama ünite üretimi için anlaştı. Siparişin iki katına çıkma opsiyonu var

Yeo Teknoloji, %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya aracılığıyla Endoks Enerji ile enerji depolama üniteleri üretimi için 15,94 milyon dolarlık kapsamlı bir sözleşme imzaladı. Tutar yıllık gelirin %4,23’üne denk geliyor. Tuzla’daki fabrikada üretilecek donanımlar 6 ay içerisinde teslim edilecek. Anlaşma kapsamında, alıcının inisiyatifinde olmak üzere sözleşme bedelinin 31,15 milyon dolara kadar çıkarılmasını sağlayan hacimli bir opsiyon da söz konusu. Şirket, 2025 faaliyet döneminde gelirini %69 artırırken dönem sonu net kârını %26 büyüterek 1,48 milyar TL’ye çıkardı.

TURCAS HOLDİNG

Ataş tesisindeki payını hissedarı olduğu şirkete sattı. Dolaylı ortaklığa döndü

Turcas Holding, Mersin'de yer alan ATAŞ akaryakıt depolama terminalindeki %6 doğrudan payını 4,9 milyon dolara Shell & Turcas Petrol (STAŞ) firmasına sattı. Yüzde 30 ortak olduğu STAŞ'a yapılan satışla birlikte, Turcas'ın ATAŞ bünyesinde doğrudan payı kalmadı. Geçmiş dönem sözleşmeleri gereği holdinge tahsis edilen depolama kapasitesi halihazırda STAŞ tarafından kullanılıyordu. Gerçekleşen satışla beraber, kullanım hakkı ve yatırım maliyetleri aynı bilançoda toplanarak grup perspektifinden finansal ve işletmesel olarak daha verimli bir yapı kurulması hedefleniyor.

LİNK BİLGİSAYAR

Yeşil dönüşüm projesiyle başvurdu. Tekstil atıklarını yapay zeka ile dönüştürecek

Link Bilgisayar, teknoloji ve sürdürülebilirlik hedefiyle TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen yeşil dönüşüm çağrısına TEXMOD programıyla başvurdu. Proje kapsamında, tekstil ve gıda atıklarının ileri malzeme bilimiyle geri dönüştürülerek yapı ve iç mekanlarda kullanılacak sert kompozit panellere dönüştürülmesi hedefl eniyor. Geliştirilecek yapay zeka destekli dijital platform ile Ar-Ge süreçlerinin veri odaklı ve optimize hale getirilmesi planlanıyor. Şirket, yazılım alanındaki faaliyetini ileri malzeme teknolojileri ve döngüsel ve döngüsel ekonomi alanlarına taşıyor.