Beklenen faiz indirimi piyasayı hareketlendirir

Bu hafta TCMB, BOJ ve BOE’nin faizleri sabit tutması beklenirken, FED’in 25 puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Gümüş ve altında hareketli seyir, borsada 10.000’in üzerine çıkış beklentisi güçlendi.

Bu hafta faiz haftası. TCMB, BOJ ve BOE’nin faizleri sabit tutması, Fed’in 4 yıl sonra ilk kez faiz indirmesi bekleniyor. Perşembe günü BOE’nin faizi %5’te, TCMB’nin ise politika faizini %50’de bırakması bekleniyor. FED’in ise 4 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesi ile piyasalar moral bulacak.

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

FED’den en az 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor. FED’in 50 baz puan indirimi %55 ihtimalle fiyatlanıyor. Avrupa’da büyüme, ABD’de istihdam kaygıları ön planda. Türkiye’de ise yüksek enflasyon kaygıları öne çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle Merkez Bankasının faizi sabit tutması ana beklenti.

Büyük hisselerde defter değeri

Büyük sanayi ve hizmet şirketlerinde Defter Değerinin altında olanlar dikkatle izleniyor. Neticede PD/DD oranı 1’in altında olanlar aynı zamanda çıkış potansiyellerini koruyor. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam listede ilk sırada gelen hisseler. Eczacıbaşı İlaç, Aygaz, Mogan Enerji, Zorlu Enerji piyasa değeri 20 milyar TL’nin üzerinde olan defter değerinin altındaki diğer şirketler. Yatırımcılar, olası hareketlenmelerde bu hisseleri daha fazla öne çıkaracak.

Gözler gümüşte olur

FED’in, faiz kararı öncesi dolar ve euro zayıf yatay seyrediyor. Altının faiz kararını şimdiden fiyatlaması yatırımcıların ilgisini gümüşe yöneltebilir. Gümüşün onsu 30,95 dolar seviyesinde. 31 doların aşılması halinde 50 dolar yeni hedef olacak. Bu halde gümüş fonları önümüzdeki dönemde yatırımcıların ilgi kapsamında yer alacaktır.

ZEYNEP’E SOR

KÂR MI, ZARAR MI?

Kâr; temettü, büyüme, yatırımcı güven, finansal sağlık, piyasa değeri artışı. Rekabet, yüksek beklenti, kâr ve yatırım dengesizliği.

Zarar; reorganizasyon ve iyileştirme fırsatı, risk yönetimi, düşük yatırım fırsatı. Güvensizlik, nakit sorunu, istikrarsızlık, iflas.

Avrupa’da faizler düşüyor. Sektörün ihracatı artıyor. Şirketin yararlanması beklenmeli

Vestel Beyaz’ın çıkmamasını neye bağlıyorsunuz? / Yılmaz Kaplan

Yılmaz, hissenin değerini artıran taleptir. Uzun vadede talebin dayanağı gelir ve kâr büyümesidir. Vestel Beyaz Eşya, açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %17 düşürürken dönem sonu net kârındaki gerileme %64 seviyesinde gerçekleşti. Bu da hisse üzerinde baskıya yol açıyor. Şirketin gelirleri ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklı. Avrupa’da faiz indirimi sürecine girilmiş olması beyaz eşya pazarına olumlu yansıması olacaktır. Şirketin altı aylıktaki düşüşe rağmen ikinci çeyrekte gelirini artması da olumlu olarak değerlendirilmeli. Sektörün temmuz ayında ihracatını %14 artırması bu beklentiyi destekler nitelikte.

Son altı ayda yabancılar alırken fonlar sattı. Ocak ayından bu yana fi yatı yükseliyor

Borsa düşerken Enerya’yı yükselten nedir? / Zehra Yalçınkaya

Zehra, Enerya Enerji 2024’ün ilk yarısında gelirini %35 düşürmesine rağmen dönem sonunda net kârını 2,5 milyar TL’ye çıkardı. Kârın bu denli yükselmesinde ertelenen vergilerin önemli bir etkisi bulunuyor. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana arada düşüşleri olsa da istikrarlı bir çıkış kaydetti. Son altı ayda ise yabancı saklaması yapan Citibank’ın payında artış gözlendi. Bu sürede en fazla yatırım fonları sattı. Şirketin bağlı gaz dağıtım iştiraklerinin zaman zaman kapsama alanlarını genişlettiklerine dair açıklamalar gelmekte. Bu durum şimdilerde düşüş yaşansa da uzun vadede geliri destekleyen gelişmeler olarak görülmeli.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün kurduğu TYH yılbaşından bu yana %51,48 kazandırdı

TYH (TEB Portföy Hisse Senedi Fonu ), toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana fiyatı %51,48 arttı. Son 1 ayda ise %3,42 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, Koç Holding, Türk Telekom, Sabancı Holding ve Bim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Torunlar GYO, İş C, Tav Havalimanları, THY ve Yapı Kredi Bankası hisselerinden alım yaptı. Otokar, Türkiye Sigorta, Aksigorta, BİM ve Migros hisselerinden ise satışta bulundu.

TEB Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,75 olurken 14.450 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.078.921.186 TL. Dolaşımdaki pay adedi 1.297.166.769 olurken yüzde 46,33 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,25 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

İş Faktoring, %55,72 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İş Faktoring, nitelikli yatırımcılara 13.09.2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,50, bileşik faizi ise %55,72’ye denk geliyor. 180 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,41 olacak.

%49,50 YILLIK BASİT FAİZ

13 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,18 seviyesinde bulunuyor. İş Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %49,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,32 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında şirket için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13.09.2024 olurken vade tarihi 12.03.2025 olacak. Piyasada TRFISFA32524 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EFOR ÇAY

GES yatırımlarının kurulumunu tamamladı. Yıl sonuna kadar devreye alacak

Efor Çay, güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında, 5.806,35 kWp kapasiteli GES- 1 ve 4.529,25 kWp kapasiteli GES-2 santrallerinin panel kurulumlarının tamamlandığını duyurdu. Şirket, söz konusu GES yatırımına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bölgesel teşvikler içeren 55.322.774 TL ve 68.257.598 TL tutarlı %30 yatırıma katkı oranlı Yatırım Teşvik Belgeleri aldığını belirtti.

Açıklamada her iki santralin de Ekim 2024 sonuna kadar faaliyete alınmasının planlandığı ifade edildi. Söz konusu santrallerin üretime geçmesiyle birlikte yıllık 71.579.700 TL ciroya katkı yapması bekleniyor. Yatırım, Efor Çay’ın enerji giderlerini azaltarak, şirketin finansal performansını olumlu yönde etkileyecek. Şirket, 2024 ilk çeyrekte gelirini %7 artırırken dönem sonu kârını %7 düşürdü.

TÜRK İLAÇ

Devlet Malzeme Ofisi’nin açtığı ihalede en iyi teklifi verdi. İhalenin bedeli düşük

Türk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesinde TURKFLEKS markası ile KDV hariç 9.074.203 TL tutarında teklif vererek ihaleyi kazandığını belirtti. Türk İlaç, kamu kurumların açtığı ihalelere düzenli olarak katılıyor. Başarılı olduğu ihaleleri yatırımcıları ile paylaşıyor. Firma son olarak DMO’nun ihalesinde en iyi teklifi verdiğini duyurmuş oldu.

Şirketin açıkladığı bu tutar yıllık gelirinin %0,38’ine denk geliyor. Bu itibarla ihale bedelinin geliri içinde anlamlı bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Öte yandan şirket geçtiğimiz şubat ayından bu yana toplam 704,1 milyon TL değerinde yeni iş alımında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu tutar geçen yıl elde edilen gelirin %29,5’ine denk geliyor. Şirket yılın ilk yarısında zarar açıkladı.

ALTINYAĞ MADENCİLİK

Malkara’da kömür kurutma tesisi ve ekipmanlarını aldı. Son iki yılda ise zarar açıkladı

Altınyağ Madencilik, Tekirdağ Malkara’da maden sahasında bulunan kömür kurutma tesisi ve ekipmanlarını satın aldığını duyurdu. Satın alma işlemi Batı Trakya Madencilik ile yapılan pazarlıklar sonucunda netleşti ve toplam 34.338.000 TL’ye mal olacağı belirtildi. Satın alınan tesis ve ekipmanların ödemesi ise 31 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

Şirket gerçekleştirilen alımın sektördeki yatırım planlarına olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Öte yandan 275 milyon TL sermayesi olan Altınyağ Madencilik’in geçmiş yıl mali tabloları incelendiğinde ise elde ettiği gelirin sermayesinin altında kaldığı gözleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl oluşan gelir 240 milyon TL seviyesinde. Son iki yıl zarar açıklayan firma, 2024’ün ilk çeyreğinde de gelirini düşürürken zarar yazdı.