Beko’dan, Cumhuriyet’in 100. yılında 100 kadın bayi

■Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Özellikle Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde bayilerin önemli rolü var. Projeye başladığımızda bayi ekosisteminde kadın oranımız yüzde 1’in altındaydı. 4 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a yükselttik. Hedef bu oranı 2026’ya kadar yüzde 25’e yükseltmek” diyor.

Beko; 100 Kadın Bayi projesini, bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak ve girişimcilikte kadınları desteklemek amacıyla 2019 yılında başlattı.

Proje başladığında Beko ekosistemindeki toplam bayiler içinde bayi kadınların oranı yüzde 1 seviyelerindeydi. Proje sayesinde, Beko, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bayi kadın hedefine ulaştı.

Ankara’da 3. Beko Kadın Bayi Zirvesi’nde Beko’nun kadın bayileri ile bir araya geldik. Her birinin heyecanına tanık olduk. “Büyük bir ailenin parçası olmak, bize güç verdi, yolumuzu açtı” diyen kadın bayiler, güvenle yollarına devam ediyorlar.

İlk hedefine ulaşan proje ise, yolculuğuna “Kadının İşi, Gücü” adıyla devam ediyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Özellikle Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde bayilerin önemli rolü var. Projeye başladığımızda satış teşkilatımızın belkemiğini oluşturan bayi ekosisteminde kadın oranımız yüzde 1’in altındaydı. 4 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kadın bayi hedefimize ulaşmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün 102 kadın bayimizin, 117 mağazası bulunuyor. Koç Holding öncülüğünde destekçisi olduğumuz BM Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Platformu taahhütlerimiz arasında Beko bayileri arasındaki kadın oranını 2026’ya kadar yüzde 25’e yükseltmek de bulunuyor. Bayilerimiz böyle bir taahhüdün parçası olarak dünya kadınlarına da ilham veriyor” yorumunu yapıyor.

“Bayilerdeki kadın istihdamını da artırıyor”

Bayilerin, yarattıkları ekonomik değer ve istihdamla ekonomiye önemli katkı sağladığına da dikkat çeken Can Dinçer’in yorumları şöyle: “Böyle bir yapıda daha fazla kadının yer alması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda çok önemli bir adım. Halihazırda kadın bayilerin sağladığı istihdamın yarısından fazlasını yine kadınlar oluşturuyor. Böylece proje bayilerdeki kadın istihdamını da arttırıyor. Kadınlar birbirlerine rol model olarak da başarıyı birlikte büyütüyor, çarpan etkisiyle güçlü bir dönüşüm yarattığımıza inanıyorum. Mesleğin cinsiyeti olmaz diyoruz, nihai hedefimiz ekosistemimizdeki kadın oranını bayi kadın şeklinde bir ifadeyi kullanmamıza gerek kalmayacak seviyelere taşımak.”

Bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı

Beko’nun girişimci kadınlara destek vermek üzere 2019 yılında başlattığı proje, bugüne kadar 10 binden fazla başvuru aldı. Başvurular öncelikle bölgedeki bayi ihtiyacına bakılarak değerlendiriliyor ve sektör deneyimi aranmıyor. Proje kapsamında kadın girişimciler, mağaza keşif ve altyapısından başlayarak, mentorluk ve eğitime, satış ve pazarlamadan, depolamaya kadar birçok teşvik ve destekten yararlanıyor. Kira desteği, 2 yıl süreli ilave prim desteği, reklam ve tanıtım alanında desteklerden yararlanan bayiler, Yeni Nesil Liderlik eğitimi de alıyorlar. Proje kapsamında 2023 yılında bayi ve çalışanlarından oluşan 372 kişiye yüz yüze ve online eğitimler verildi.

▌CİNSİYETE DAYALI UÇURUMU AZALTACAK PROJELER!

Arçelik’in BM Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Platformu’nun Action Coalition İnisiyatifi’nin Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’na 2026 yılına kadar gerçekleştirmek üzere verdiği taahhütler şöyle:

1▪ Cinsiyete dayalı dijital uçurumu azaltmak için Türkiye’nin 81 ilinde (10-14 yaş aralığındaki) 100 bin kız çocuğuna teknoloji & tasarım, bilişim ve yazılım eğitimi vermek

2▪ Kadın mühendislerin (3. ve 4. sınıf öğrencilerin) ARGE ve inovasyon alanında kariyer gelişimini destekleyen eğitim, staj ve istihdama yönelik We-inTech programını Romanya, Pakistan ve Güney Afrika’da yaygınlaştırmak

3▪ Beko kadın bayi oranını yüzde 4,8’den yüzde 25’e çıkararak perakende ekosistemindeki kadın girişimci sayısını artırmak.

4▪ Küresel ölçekteki girişimcilik programları ile 2 bin 500 kadına ulaşmak ve kadın girişimcilere aktarılan fonlara her yıl katkıda bulunmak.

5▪ Arçelik’te STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarındaki kadın istihdam oranını tüm küresel operasyonlarda yüzde 16'dan yüzde 35’e çıkarmak.

6▪ Kadınların teknik düzeyde yeni mesleki yetkinlikler kazanmalarını sağlayarak Arçelik ve Beko Yetkili Servislerinde çalışan kadın teknisyen oranını yüzde 6,7’den yüzde 14’e çıkarmak.