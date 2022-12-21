Belirsizliğin hakim olduğu gündem

Karar mevkiinde olanların yöneltilen sorulara somut cevap vermemeleri durumunda, yanıtları belirsizliği artırmaya neden oluyor.

2023 yılının en önemli olayı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ancak İmamoğlu’nun hukuki durumu, belirsizliğin hakim olduğu bir gündeme neden oluyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya’nın bu konudaki sorulara yanıtları da belirsizliği pekiştiriyor. Araştırmacı Cem Selçuki’nin hazırladığı “Türkiye Raporu”nda parti üyelerinin İmamoğlu’nun durumunu değerlendirirken aldığı yanıtlardan oluşan oranlar, çok net bir açıklama yapmamıza olanak tanıyor.

Türkiye Raporu’nda Ekrem İmamoğlu konusundaki kararın adil olup olmadığı konusunda verilen yanıtlarda; AK Partililerin yüzde 31’i kararı adil buluyor, yüzde 35,9 adil bulmuyor. Yüzde 32,4’ü “fikrim yok” açıklaması yapıyor. MHP’lilerin yüzde 26,7’si adil bulurken, yüzde 52,2’si adil bulmadığını açıklıyor, yüzde 21,1’isi fikrini açıklamıyor. CHP’lilerin yüzde 96’sı kararı adil bulmuyor. İYİ Partililerin kararı adil bulmayanların oranı yüzde 93,9. HDP’lilerde bu oran daha belirgin yüzde 97,1.

Gelelim YSK başkanı Akkaya’nın açıklamalarına… Şöyle diyor:

-Bana doğrudan Ekrem İmamoğlu üzerine soru sorulmadı. Genel uygulama soruldu. Anayasa’nın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı seçilme şartlarını anlattım. Sayın İmamoğlu’nun durumu somut olarak YSK’ya gelirse değerlendirilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olup olamayacağı konusunda açıklama yaparken Başkan Akkaya, “Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı aday olacağını söylüyor. Adaylık konusunun önümüze gelme ihtimali var. Görev sürem 24 Ocak’ta doluyor. Önümüze gelebilecek konuda hukuki değerlendirme yapamam. İhsas-ı rey olur” açıklamasını yapıyor. Erdoğan’ın adaylığı konusunda Anayasa uzmanlarına değerlendirme yaptırdığını, sonucu YSK üyeleriyle paylaştığını belirtip, “Önümüze başvuru gelir gelmez harekete geçeriz” diyor.

YSK başkanı kendisine sorulan sorulara, “Henüz gündemizde değil” yanıtını verebilirdi. Oysa, verdiği yanıtlarla hem İmamoğlu’nun, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığındaki belirsizliği artırmıştır.

Yetkililerin karar için önlerine gelecek konularda açıklama istendiğinde, belirsizliği artıracak değil, sonlandıracak açıklama yapmaları yerinde olur. Somut yanıtları yoksa, ”Yanıt vermenin zamanı değil, önümüze geldiğinde yanıtlarız” demeleri gerekir.

Aksine yapılan çıkışlar bu olayda olduğu gibi sadece belirsizliği artırır…

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