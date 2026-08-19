Ben başlamazsam, ancak durdurulabilirim

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Teknolojinin ideolojisi yoktur, kullananı vardır ve onu kullanana hizmet eder. Biz ileri teknolojiye, katma değerli sanayilere başlamalı, başlayanları desteklemeliyiz. Başlamazsak tutunamayabiliriz

TUTUNAMAYANLAR yazarı Oğuz Atay, böyle der… Nitekim başlamadığı için tutunamadı da… Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ; uçağa başlatılmadı. KARAKURT lokomotifimizin 22 mühendisi başlatılmadı. KİLLİGİL Paşa, Şakir ZÜMRE; silaha başlatılmadı.

Devrim otomobili ilk yerlimiz idi, başlatılmadı. ANADOL’a başlamıştık, sevildi ama sürdürülmedi. BANDIRMA FEZA KULÜBÜ rokete başlatılmadı. Lagari, Hezarfen ve diğer vizyonerlerimiz Nihayet savunma sanayiinde başlayabildik; Uçak, gemi, tank, helikopter, SİHA, SİDA, roket, denizaltı…

DÖNÜŞÜM: DAHA İYİ BİR YARIN UĞRUNA DÜNÜ GERİDE BIRAKMAK

Yeter mi? Asla… Dünyanın gittiği yer belli. Misal uzay, misal yapay zekâ, misal mikrobiyoloji… Say say bitmez. Bugün hayatımızda olanlara; zamanında başlamadığımız için ya geç kaldık ya durdurulduk. Fakat hayat beklemiyor, kendi S-400’ümüz, kendi F-35’imiz, kendi teknolojilerimiz, geç kalmamalıyız.

Sorun şu ki hepimiz aynı ufka bakmıyoruz. Sayıları 6 bin civarında olan, muhalefeti iktidarıyla siyaset, daha iyi bir yarın yerine, “yarın yine seçilme” gayretinde… Sayıları 10 bini bulan bürokrat, kendini yarın da var kılma gayretinde. Sayıları yüzbinleri bulan konfor ehilleri, rahatı bozulmasın ısrarında.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Başlamaya dair…

Neden başlayamıyoruz?

Aslında başlayanlarımız var fakat onların önünü açmak yerine, güçlük çıkarmak, ayak bağı olmak hatta cezalandırmak isteyen muktedirler var. Bir şekilde başaranlarımızı durduracak hainimiz bol…

Neden durduruluyoruz?

Çünkü her yenilik, mevcut köhnemiş yapılar için tehdittir. Arzuhalci matbaa istemez, ilaççı sağlık istemez, siyasetçi ona muhtaç olmayanı istemez, kifayetsiz muhteris ise ilerlemenin takozu olur.

not/ Geçmişiyle övünenler patatese benzer, iyi tarafları toprağın altında kalmıştır

Aşık Mahzuni Şerif hatırlatıyor; “Parsel parsel eylemişler dünyayı / Bir dikili taştan gayrı nem kaldı / Dost köyünden ayağımı kestiler / Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı.” Dünya şimdilerde parselleniyor ve bu süreçte biz ya geçmişle övünüyor ya da günün kısır gündeminde boğuluyoruz. Yazık bize…

BAŞLAMA LÜGATI

Başlamak: bir işe, eyleme veya sürece ait ilk adımı atıp harekete geçmek, geleceğe adım atmak

Atalet: Bir kişinin veya ülkenin mevcut durumunu koruma gayretidir ki değişimleri ıskalayacaktır

Engelleme: Bir işin, olayın yapılmasını önlemek, manialar çıkarmak, cezalandırarak durdurmak

Oblomovlaşmak: Gonçarov’un roman karakteri gibi kabiliyetlerine rağmen rahatı seçip kalmak