Ben bu kadını tanıyamadım, siz gerçekten tanıdınız mı?

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60 yaşında bir kadının yüzü, estetikle kaç yaşında bir yüz hâline getirilebilir?

Bu sorunun cevabını bu hafta Vogue dergisinin kapağında gördüğüm çok çarpıcı bir fotoğrafla öğrendim…

Öğrendiğim cevap şuydu:

Yeni estetik teknolojiyle 60 yaşında bir kadının yüzü “tanınmayacak kadar genç bir yüze” çevrilebilirmiş.

O yüz meğer dünyanın en iyi tanıdığı kadınlardan biriymiş

Dergi bu ayki kapağına bir kadının fotoğrafını koymuştu.

Önce kim olduğunu tanıyamadım.

Derginin içine baktım, orada başka bir fotoğraf vardı.

Vallahi oradan da çıkaramadım.

Meğer Nicole Kidman’mış…

Dünyanın en bildiği yüzlerden biri.

Estetikle ne kadar değiştirseniz yine de tanırsınız.

Ama öylesine değişmiş ki tanıyamadım.

Kaç yaşında bir kadın derseniz, yaşını bile çıkaramadım.

Tanınmayacak kadar genç ve diri bir yüz.

İlk şaşkınlığı Kim Kardashian’ın annesini gördüğümde yaşamıştım

Aslında bu ikinci şaşkınlığımdı.

Birincisini Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner’la yaşamıştım…

Geçen yıl öyle bir estetik operasyon geçirdi ki tanınması güçtü.

Ama dikkat:

Çok başarılı bir operasyondu…

Öyle dudağı şişirilmiş, gözler iki yana çekilip anlamsızlaşmış cinsinden değil.

Adı Kris Jenner’dı ama bambaşka bir genç kadın olmuştu.

New Yorklu bir doktorun yeni teknolojisinin “ürünü”

Operasyonu New Yorklu plastik cerrah Dr. Steven M. Levine yapmıştı.

Buna “deep-plane facelift” deniyor.

Son yıllarda kadınlar arasında en çok rağbet gören estetik tekniği bu.

Ancak Levine’in özel tekniğinin bundan farklı olduğu söyleniyor.

Bu yönteme “lateral SMASectomy + deep structural neck lift” deniyormuş.

Teknik açıklaması şöyle yapılıyor:

Yüzde derinin altındaki SMAS tabakasından bir şerit çıkarılıyor, kalan dokular yeniden konumlandırılıp dikiliyor; boyunda ise platysma kasının altındaki daha derin yapılar şekillendiriliyor.

Nicole Kidman’ı o yaptıysa kaç dolara mal oldu?

Fiyatı çok yüksek.

Levine’in bir operasyonu 300-400 bin dolara yaptığı yazılmıştı.

Öteki tekniği 100-150 bin dolara yapanlar da varmış…

New York ve Los Angeles kulislerinde Nicole Kidman’ın estetik operasyonunu da onun yaptığı çok yaygın konuşuluyor.

Nicole Kidman ise estetik operasyon geçirdiğini söylemiyor.

Bütün fotoğraflarında bambaşka bir Nicole Kidman var karşımızda.

Gençleşmiş.

Ama bence önemli olan o değil.

Bambaşka bir kadın olmuş.

Red Carpet’ta 5 metre önümde yürüyen kadını şimdi 25 santimden tanıyamadım

Yıllarca önce Cannes Film Festivali’ne davetliydim.

Kırmızı halının konulduğu merdivenlerde 5 metre önümde yürüyordu.

Karşımda Eyes Wide Shut filminin o harika, seksi kadını vardı.

Yüz metreden görsem tanıyacağım bir kadındı Nicole Kidman.

Şimdi bir dergi üstündeki portresini 25 santimden tanıyamıyordum.

Bu, yepyeni bir durum.

Artık karşımızda android bir “AI estetiği dönemi” kadını mı var?

Türkiye’de aynı plastik operasyonu yaptırmış başka kadınlar da görüyorum.

Gerçekten çok taze, pırıl pırıl ve gencecik bir yüzleri var.

Ama hiçbiri artık eski tanıdığım kadınlar değil.

Bana sanki “Yapay zekâ teknolojisinin ürünü” gibi geliyor.

Android bir “yeni estetik” sanki bu.

Alışmamız gerekecek…

“Jamaica Bam Bam kadını” yaşı bu hafta 84’e çıktı

Bu ay kadınlarla ilgili yeni bir şey daha gözlemledim.

“Bam Bam” kadınlarının yaşı 84’e çıktı.

Hatırlayacaksınız, bir süre önce Instagram’da kadınlar arasında hızla yayılan yeni bir trendden söz etmiştim:

“Jamaica Bam Bam” adlı şarkıyla dans eden kadınlar…

Harika bir ritmi var şarkının.

Önce genç kızlar başladı bu dansı yapmaya ve Instagram’dan paylaşmaya.

Sonra 52 yaşında bir kadın aynı dansla görüntülerini paylaştı.

Sonra 62, sonra da 72 yaşında kadınlar bu dansı yaparken çekilen görüntülerini paylaştılar.

Ve son olarak 84 yaşında bir kadının Bam Bam dansı yaparken çekilmiş görüntülerini izledik.

Bedenleri mi gençleşti yoksa yaşlılık yeni bir beden mi buldu?

Dikkat ettiğim nokta şuydu:

Hepsinin bedeni çok iyi kalmıştı.

Bence bedenleri öyle anormal bir gençlik kazanmamıştı.

Yaşlılık yeni bir beden kazanmıştı sanki.

Diri değil ama genç görünen bedenlerdi.

Peki ya yüzleri?

Yüzleri de iyiydi ama hiçbiri Dr. Levine’in estetik dokunuşlarından çıkmış gibi tanınmayacak yeni yüzler değildi.

O nedenle Bam Bam dansı yapan kadınlar bana daha normal göründü.

Göz kapağım düşence estetik uzmanı bana ne sormuştu, bana ne anlatmıştı?

Yıllarca önce sağ göz kapağımdaki düşme nedeniyle Türkiye’nin önde gelen plastik cerrahlarından birine gitmiştim.

Bana sadece göz kapağını kaldırmanın yetmeyeceğini, o yapılınca kaşlarımın da düşeceğini, kaşları da kaldırınca bu defa gözlerimin altındaki torbaların çok görünür hâle geleceğini, onları da alırsak bu defa yüzümün kenarındaki çizgilerin çok belirgin hâle geleceğini, o nedenle yüzün de toparlanması gerektiğini elleriyle yüzümü gererek anlatmıştı.

Gövden genç bir erkeğin yüzünü taşır ama sen bu yüzü taşıyabilir misin?

Sonra parmaklarıyla yüzümün sağ tarafını gerip bana şunu söylemişti:

“Yüzünü 40 yaşında bir erkeğin yüzü hâline getirebilirim. Vücudun da iyi, dolayısıyla bu genç yüzü taşır. Ama şimdi son sorum şu: Sen bu yüzü taşıyabilir misin?”

Şöyle bir düşünmüştüm.

Her sabah aynada 40 yaşında bir gencin yüzü…

Doktora dönüp cevabımı vermiştim:

“Hayır, taşıyamam…”

İşte o nedenle sakın göz kapaklarına dokundurtma

O da bana şunu söylemişti:

“İşte bütün bu hikâyeyi bunun için anlattım. Bence göz kapaklarına dokundurma. Bir süre sonra onlar senin karakterin olur. Genç görünmek istiyorsan bol bol gül. Seni genç gösterir…”

Bunu söylediğinde 65 yaşındaydım.

Şimdi 79…

Sözünü dinledim.

Tek sıkıntım artık bu kötü ve kapkara dünyada rahatça gülemiyorum.

Artık çevremizde bol bol iRobot tarzı android yüzler göreceğiz

Kısaca yeni ve android bir yüz estetiği dönemi açılıyor.

Çevremizde giderek daha çok sayıda klonlanmış iRobot tarzı yüzler göreceğiz.

Bence bu artık kaçınılmaz. Plastik cerrahi teknolojisi, mimikleri ortadan kaldıran o bakışları, aynı dudakları suni şekilde şişirilmiş estetik çağını geride bıraktı. Giderek yüz mimikleri de normalleşiyor.

Ama hayatımızın belli yaşlarında tanıdığım kadınlar artık bambaşka kadınlar olacak.

Ben hâlâ Jimmy Choo reklamındaki o harika Nicole’u tercih ediyorum

Nicole Kidman’a gelince, ben hâlâ onun Jimmy Choo ayakkabılarının reklamı için poz verdiği hâllerini tercih ediyorum.

Saç kesimini, hafif pejmürde bırakılmışlığını hâlâ unutamıyorum.

Bana Kubrick’in Eyes Wide Shut’taki cazibesini geri getirmişti.

Ama eminim kadınların bu yeni hine alışacağız.

Yapay zekâ dönemi yeni kadın bu olacak herhâlde…

Yeni yapay zekâ plastiği bir kadın öteki kadının neresine bakar?

Bugüne dönersek…

Bugün Nicole Kidman 60 yaşında.

Sandra Bullock ise 62…

Bundan 26 yıl önce Practical Magic (Aşkın Büyüsü) filminde birlikte oynamışlardı.

Bu kült filmin şimdi ikincisi çekildi. People dergisi geçen hafta ikisinin karşılıklı sohbetini yayımladı.

60’lı yaşlarının başında iki “yapay zekâ dönemi kadınının” birbirine bakışını anlatan çok güzel cümleler var.

Size onlardan bazılarını aktarayım:

Benden hâlâ çok uzun boylu olduğun için etkilendin

BULLOCK: Ah, dur! Devam et. Seni ilk tanıdığımda senden biraz çekindiğimi hatırlıyorum. Bir odaya girdiğinde kendinden emin ve varlığıyla odayı dolduran biri olarak giriyorsun.

KIDMAN: O sadece uzun boylu olduğum için.

BULLOCK: Ama kaç tane uzun boylu insan kendini küçültmeye çalışıyor? Sen bunu yapmıyorsun. Sen içeri girdiğinde kendi gücünün farkında olmayan herkes bir anda kendini sorgulamaya başlıyor. Sonra ben de birden bütün güvensizliklerime bakmaya başladım. Kendi kendime, “Ben neden bir odaya ‘S…r et, işte geldim!’ havasıyla giremiyorum?” dedim.

Nicole, kusursuz olsaydın çok sıkıcı biri olurdun

KIDMAN: Hepsi gösteriş aslında. Tamamen normalim; inanılmaz kusurluyum ve içten içe çok güvensizim.

BULLOCK: Tanrı’ya şükür, çünkü seni güzel yapan da bu. Yani kusursuz olsaydın sıkıcı olurdun.

Oysa şimdi karşısında yüzü mucize bir doktor tarafından kusursuz hâle getirilmiş yeni bir Nicole Kidman var.

Acaba bu da kadını sıkıcı hâle getirebilir mi…

Çok güzel bir popon ve göğüslerin vardı

Sohbetin en ilginç yanı da şu:

KIDMAN: Farkında olsak da olmasak da birbirimizden aldığımız en güzel iltifat neydi?

BULLOCK: Sana poponun harika olduğunu söylemiştim. (İkisi de gülüyor.) Gerçekten harika bir popon ve güzel göğüslerin var.

KIDMAN: Ben de onun cildinin olağanüstü olduğunu söylüyorum. Yakından görmeniz lazım; gerçekten gördüğüm en güzel cilt.

Demek ki yüzlerimi tanımasam da altındaki ruhu tanımaya devam edeceğim

Demek ki yüzler tanınmayacak bir yaşa evrilirken kadının içindeki ruh hâlâ aynı duruyormuş.

60’lı yaşlarında olsalar da bir odaya girdiklerinde ilk baktıkları yerlerin erkeğin baktığı yerlerden de pek farkı yokmuş.

Bu da güzel bir şey.

Demek ki kadınların da bir bedende bakılacak yer konusunda erkeklere benzeyen yanları varmış.

Bunu hiç unutmayacağım.

Her iRobot, yeni yapay zekâ kadınının yüzünü tanımasam da altındaki ruhu ölünceye kadar tanımaya devam edeceğim demektir.