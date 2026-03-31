Ben daha çok sahaya odaklanıyorum, paramı ailem ve ekibim yönetiyor

GEÇEN hafta CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu’ndan bir buluşma daveti geldi:

Real Madrid’deki gururumuz, Türkiye A Milli Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, CoinTR’nin “Arda Güler ve Rüya Takımı” projesi kapsamında oluşturulan “Rüya Takım”la buluşacak.

Türkiye-Romanya karşılaşması için İstanbul’a gelen Arda Güler, bir süre önce anlaştığı CoinTR’nin “Rüya Takım” projesi çerçevesinde düzenlenen buluşmaya katıldı.

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, başlangıçta Arda Güler’le kısa sohbet yapıp, soru-cevap bölümüne geçti. Buluşmayı düzenleyen CoinTR olunca ilk soru kazanılan paranın ve tasarrufların yönetiminden oluştu:

- Kazandığın parayı nasıl değerlendiriyorsun? Nerelere yatırım yapıyorsun? Tasarruf için yöneldiğin alan neresidir?

Arda Güler, lafı dolandırmadı, kısa yanıt verdi:

- Ben daha çok futbola, sahaya odaklanıyorum. Paramı ailem ve ekibim yönetiyor.

İkinci soru günlük yaşamına ilişkindi:

- Bir günün nasıl geçiyor?

Bu soruyu şöyle yanıtladı:

- Sabah kalkınca kahvaltımı yapıyorum. Sonra antrenmana gidiyorum. Arada öğlen uykusu uyuyorum. Sonra yine antrenman… Günlerim futbolla geçiyor. En sevdiğim işi yapıyorum.

İspanyol basınından kendisine yönelen eleştirilerden nasıl etkilendiğini sorduk, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Futbolda inişler çıkışlar yaşayabiliyoruz. Grafik hep yukarı yönlü olmayabiliyor. İnişlerin olduğu dönemlerde eleştiriler gündeme geliyor. Eleştiriler de bu işin bir parçası. Eleştirileri elbette dikkate alıyorum ama sahada beni olumsuz etkilememsi için de dikkat ediyorum.

Arda Güler’e Real Madrid’in sahasında Laliga’daki rakibi Elche’yi 4-1 yendiği maçın 88. Dakikasında attığı gol anımsatıldı:

- Elche kalecisi Matias Dituro’nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahanızdan attığın şut fileleri havalandırdı. 68 metreden attığın gol, LaLiga rekoru olarak kayıtlara geçti. Bu golü planlayarak mı attın?

Güler, söz konusu golü şöyle anlattı:

- Daha önce de benzeri pozisyonlarda denemelerim oldu. Kalecinin çok öne çıktığını görünce tekrar denemek istedim. Topun kaleye ulaşması biraz uzun sürdü ama sonunda gol oldu.

Hayal ettiği başka goller olup olmadığı sorulunca paylaştı:

- Frikikten gol atmayı çok istiyorum.

Türkiye’de yeni Arda Güler’lerin yetişmesi konusundaki yorumu sorulunca umutlu olduğunu aktardı:

- Ülkemizde çok yetenekli gençler var. O gençlere daha fazla şans verildiğinde başarılı olacaklarına, daha iyisini yapabileceklerine eminim.

Arda Güler, sorulara verdiği yanıtlarla bu konuda dersini iyi çalıştığı, tartışma yaratacak, kendisini futbol dışında gündeme oturtacak sözlerden kaçınmaya özen gösterdiği anlaşılıyor…

Arda, sadece reklam yüzümüz değil, birçok adımı birlikte atacağız

COİNTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Arda Güler ve Rüya Takımı” buluşmasına Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Karaağaç’ın da katıldığına işaret edip, sürdürdü:

- CoinTR, 4.5 yıllık bir şirket. Ben de 2.5 yıldır buradayım. Hızlı büyüdük, Türkiye’de ilk 4’e girdik. Biraz korumacı davranıyoruz. Her token’ı kayda almıyoruz.

Arda Güler’le anlaşmalarına değindi:

- Arda ile güzel bir işbirliği anlaşması yaptık. Bu işbirliğinin hem şirketimize hem de sektöre katkı yapmasını hedefliyoruz. Arda ile yaptığımız anlaşma klasik reklam yüzü olmasının ötesinde bir anlam taşıyor. Kendisiyle beraber yol yürüyeceğiz.

“Rüya Takımı” adlı projenin Arda’nın futboldaki başarılarının ilhamıyla kurgulandığını kaydetti:

- “Rüya Takımı” aslında sosyal sorumluluk projesi. 1000 başvuru mektubu önce 60’a, sonra 30’a indirildi. Arda, 30 kişi arasından “Rüya Takım”ı seçti. Proje, farklı yaş ve kesimlerden bireylerin ilham verici başarı hikayelerini paylaşabilecekleri bir platform olarak tasarlandı.

Ardından ekledi:

- Spor, sanat, girişimcilik, kişisel gelişim, finans ve sosyal sorumluluk gibi pek çok farklı alandan gelen katılımcılar, hayatlarında ulaşmak istedikleri hedefe atılan ilk adımı CoinTR ile paylaştı.

Projeyle ilgili hedeflerine değindi:

- CoinTR olarak bu projeyle hedefimiz, sadece finansal teknoloji alanındaki varlığımızı değil, aynı zamanda gençlere ilham verme ve toplumsal etki yaratma vizyonumuzu da güçlendirmekti.

Şu noktanın altını çizdi:

- Arda’nın futbol sahalarındaki başarısı, azmi ile şekillenen bu işbirliğinin sadece yeşil sahalarda değil, hayatın her alanında ülkemizin gençlerine ve hatta her yaştan insanına ilham veren bir örnek olmasını istedik.

Projeyi “Her hamlede hız, her adımda güven” mottosuyla duyurduklarını kaydetti:

- Bu proje, hayal kurma cesaretini ve azmi teşvik etmeyi amaçlıyordu. Katılımcılarımız, hayatlarında hayal ettikleri bir hedefe ulaşmak için kısa bir metin ve görselle CoinTR’ye başvurdu. Arda, halk oylamasında öne çıkan 30 hikayeyi bizzat okudu ve 11 kişiyi seçti.

Arda Güler, kendi seçiminden oluşan “Rüya Takımı”yla buluşmada izlenimlerini şöyle anlattı:

- Okuduğum hikayelerin her birinde kendimden birşeyler buldum. Hayallerinin peşinden giden, zorluklardan yılmayan insanların hikayeleri beni gerçekten çok etkiledi.

Bankamdan anlatması zor hislerle ayrıldım TEV’de burs fonu kurdum

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, bu ay sonu itibariyle 42 yıllık bankacılık, 39 yıllık Finansbank ve QNB kariyerini noktaladığına ilişkin bir mesaj gönderdi.

Ömer Aras, mesajında Finansbank ve QNB’deki 39 yılıyla ilgili duygularını şöyle ortaya koydu:

- Kuruluşunda 1.5 yıl genel müdür yardımcısı, 34 yaşında başlayan 6 yıl genel müdürlük, sonra murahhas üyelik, yönetim kurulu başkan yardımcılığı, 2010’dan itibaren başkanlığını yaptığım adeta 3’üncü çocuğum olan bankamdan anlatması zor hislerle ayrıldım.

Finansbank’ın ilk kurulduğu günlere uzandı:

- Eylül-Ekim 1987’de, iki ay boyunca olağanüstü bir tutku ile gece gündüz çalışan, bankanın kuruluş sermayesini nakit olarak çantada taşıyıp sermaye blokaj hesabına yatıran ve ilk kadroyu büyük ölçüde oluşturan kişi olarak, 39 yıl sonra, büyük bir gururla sonlandırdım.

39 yılda 500 bine yakın insana dokunduğunu vurguladı:

- 39 yılda bankada 86 bin, iştiraklerde 16 bin, toplamda 100 bini aşkın insanla birlikte saygın bir finansal kurumun yaratılmasına katkı sağladım. Tüm çalışma arkadaşlarımızın ailelerini de dikkate alırsak yarım milyona yakın insana bir şekilde dokunmuşuz.

Yönetim anlayışı üzerinde durdu:

- Ekonomik krizler, deprem, pandemi gibi yaşadığımız zor günlerde her zaman güven yaratan bir yönetim sergilemeye gayret ettim. Daima korkuya değil, sevgi, saygı ve güvene dayalı bir yönetim anlayışını ön planda tuttum.

Bundan sonra zamanının önemli bir kısmını gençlerin daha iyi yetişmesi için harcamayı planladığını bildirdi:

- Bu amaçla 42 yıllık bankacılık kariyerimi noktalarken Türk Eğitim Vakfı bünyesinde bir eğitim burs fonu kurdum. Fonun adı, “FEYZA – ÖMER ARAS BURS FONU”.

Fonun adıyla ilgili şu noktaya işaret etti:

- Hayatım boyunca tüm yaptıklarımı 53 yıllık arkadaşım, 46 yıllık eşimle birlikte yaptığım için fonun adını da bu birlikteliğe yansıtacak şekilde koymayı uygun buldum.

TEV’in politikasının altını çizdi:

- TEV bana sadece bağış yapanların ismini bildirecek. Kimin ne kadar bağış yaptığı bilgisini vermeyecek. Sadece bur fonunda biriken rakamı benimle paylaşacaklar.

Burs fonuna katkı yapmak isteyenler için linki de paylaştı: